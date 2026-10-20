https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/gok-bilimciler-yesil-gorunen-bir-yildiz-kesfetti-1109705890.html
Gök bilimciler yeşil görünen bir yıldız keşfetti
Gök bilimciler yeşil görünen bir yıldız keşfetti
Sputnik Türkiye
İngiltere'de araştırmacılar, beyaz cüce yıldızların ışık özelliklerini inceleyerek insan gözüyle yeşil görünebilecek bir yıldız belirledi. Araştırmacılar... 20.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-20T16:07+0300
2026-10-20T16:07+0300
2026-10-20T16:07+0300
yaşam
güneş
dünya
cüce gezegen
araştırma
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Gök bilimciler, Güneş benzeri yıldızların yaşamlarının son evresinde geride bıraktığı yoğun kalıntılar olan beyaz cüceler arasında, insan gözüyle yeşil görünebilecek bir yıldız tespit etti.İngiltere'deki Warwick Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütülen çalışmada, Dünya'nın yaklaşık 65 ışık yılı çevresinde bulunan 151 beyaz cüce yıldızın verileri incelendi. Araştırmacılar, yıldızlardan birinin ışık tayfını analiz ederek insan gözünün algılayabileceği rengin yeşil olabileceğini belirledi.RAS Techniques and Instruments dergisinde yayımlanan çalışma, yıldızların atmosferlerindeki elementlerin ışık özellikleriyle ilişkisini ortaya koyarken beyaz cücelerin farklı renklerde görünebilmesine yönelik yeni bir sınıflandırma yaklaşımı da sunuyor.Yıldızın rengini atmosferindeki elementler belirliyorAraştırmacılar, sıradan yıldızların renklerinin büyük ölçüde sıcaklıklarıyla bağlantılı olduğunu ve genellikle turuncu, beyaz veya mavi tonlarda görüldüklerini belirtti. Beyaz cücelerde ise atmosferin dış katmanlarındaki fiziksel koşullar, yıldızların ışık tayfında farklılıklara yol açabiliyor.Araştırmacılara göre helyumun, yıldız atmosferinde bulunan diğer elementlerle etkileşimi bu farklılıklarda rol oynuyor. Yeşil görünebileceği hesaplanan beyaz cücenin atmosferinde özellikle kalsiyum, sodyum ve lityum bulunduğu belirtildi.Çalışmada, bazı beyaz cücelerin yüzeylerinde demir, magnezyum ve sodyum gibi kayalık gezegenlerde de bulunan elementlerin tespit edilebildiği aktarıldı. Bu maddelerin, yıldızın geçmişinde çevresindeki bir gezegen sisteminden kalan materyallerden veya yıldıza fazla yaklaşarak parçalanan asteroitlerden kaynaklanabileceği değerlendiriliyor.Yıldızın rengi nasıl belirlendi?Araştırmacılar, yıldızın rengini doğrudan gözlemleyerek değil, mevcut ışık tayfı verilerini analiz ederek hesapladı. Işık tayfı, yıldızdan gelen ışığın dalga boylarına ayrılmasıyla elde edilen ve gökcisminin özellikleri hakkında bilgi veren bir tür parmak izi olarak tanımlanıyor.Çalışmada ayrıca, yoğun karbon moleküllerinin etkisiyle insan gözüne somon pembesi renginde görünebileceği hesaplanan başka bir beyaz cüce de öne çıktı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/samanyolunda-altin-ureten-kozmik-carpismanin-izleri-bulundu-mu-1109687115.html
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güneş, dünya, cüce gezegen, araştırma
güneş, dünya, cüce gezegen, araştırma
Gök bilimciler yeşil görünen bir yıldız keşfetti
İngiltere'de araştırmacılar, beyaz cüce yıldızların ışık özelliklerini inceleyerek insan gözüyle yeşil görünebilecek bir yıldız belirledi. Araştırmacılar, yıldızın atmosferindeki elementlerin ışık tayfını etkileyerek farklı renklerin ortaya çıkmasına neden olduğunu bildirdi.
Gök bilimciler, Güneş benzeri yıldızların yaşamlarının son evresinde geride bıraktığı yoğun kalıntılar olan beyaz cüceler arasında, insan gözüyle yeşil görünebilecek bir yıldız tespit etti.
İngiltere'deki Warwick Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütülen çalışmada, Dünya'nın yaklaşık 65 ışık yılı çevresinde bulunan 151 beyaz cüce yıldızın verileri incelendi. Araştırmacılar, yıldızlardan birinin ışık tayfını analiz ederek insan gözünün algılayabileceği rengin yeşil olabileceğini belirledi.
RAS Techniques and Instruments dergisinde yayımlanan çalışma, yıldızların atmosferlerindeki elementlerin ışık özellikleriyle ilişkisini ortaya koyarken beyaz cücelerin farklı renklerde görünebilmesine yönelik yeni bir sınıflandırma yaklaşımı da sunuyor.
Yıldızın rengini atmosferindeki elementler belirliyor
Araştırmacılar, sıradan yıldızların renklerinin büyük ölçüde sıcaklıklarıyla bağlantılı olduğunu ve genellikle turuncu, beyaz veya mavi tonlarda görüldüklerini belirtti. Beyaz cücelerde ise atmosferin dış katmanlarındaki fiziksel koşullar, yıldızların ışık tayfında farklılıklara yol açabiliyor.
Araştırmacılara göre helyumun, yıldız atmosferinde bulunan diğer elementlerle etkileşimi bu farklılıklarda rol oynuyor. Yeşil görünebileceği hesaplanan beyaz cücenin atmosferinde özellikle kalsiyum, sodyum ve lityum bulunduğu belirtildi.
Çalışmada, bazı beyaz cücelerin yüzeylerinde demir, magnezyum ve sodyum gibi kayalık gezegenlerde de bulunan elementlerin tespit edilebildiği aktarıldı. Bu maddelerin, yıldızın geçmişinde çevresindeki bir gezegen sisteminden kalan materyallerden veya yıldıza fazla yaklaşarak parçalanan asteroitlerden kaynaklanabileceği değerlendiriliyor.
Yıldızın rengi nasıl belirlendi?
Araştırmacılar, yıldızın rengini doğrudan gözlemleyerek değil, mevcut ışık tayfı verilerini analiz ederek hesapladı. Işık tayfı, yıldızdan gelen ışığın dalga boylarına ayrılmasıyla elde edilen ve gökcisminin özellikleri hakkında bilgi veren bir tür parmak izi olarak tanımlanıyor.
Çalışmada ayrıca, yoğun karbon moleküllerinin etkisiyle insan gözüne somon pembesi renginde görünebileceği hesaplanan başka bir beyaz cüce de öne çıktı.