“Eylemlerin nedeni kapitalizm ve neoliberalizmin çıkmazı, Avrupa Birliği’ne karşı olmak gerek”

“Avrupa medyasında kullanılan ‘aşırı sağ’ tabiriyle bir sorunum var. Bu tabiri bize yedirdiler ve sürekli bunu duymaya başladık. Hristiyan Demokratlar zaten aşırı sağ. Onlardan daha kötü bir iktidar düşünemiyorum. Gazze’deki soykırıma destek veriyorlar, gösterileri yasaklıyorlar ve ülkeyi NATO’ya entegre etmiş durumdalar. Almanya’da zaten aşırı sağ bir iktidar var. AfD’yi öven bir yerden söylemiyorum ancak bu siyasi kavramlar öyle yapılandırıldı ki şu an kelime eksikliği yaşıyoruz. Melenchon gençliğinde Troçkist bir harekette yıllarını geçirmiş Fransız siyasetinde önemli bir figür. Ancak 32 senesini Sol Parti’de geçirmiş ve parlamenter sisteme entegre olmuş bir yerde siyaset yapmış. Sonrasında Boyun Eğmeyen Fransa’yı kurmuş ancak ‘aşırı sol’ denen Melenchon devrimci bir figür değil. Melenchon, eylemlerin önünde yer alıp parlamento harici bir çözüm arayacak biri değil. Melenchon protestoları kanalize edip hükümete talep sunuyor. Melenchon’a ‘aşırı sol’ denmesi üzerine beyin fırtınası yapılmalı. ’Bu protestolar aşırı sağa, merkeze yarar’ söylemleri var. Protesto bir siyaset biçimidir oysa. Siyaseti sandık siyaseti olarak algılamak zorunda bırakıldığımız için sandık hariç hiçbir şey siyaset değilmiş gibi anlatıyorlar. Oysa sokak isyanları da siyasetin uzantısıdır. Le Pen zaten bu eylemler öncesinde de merkezin hangi adayı çıkardığından bağımsız şekilde anketlerde öndeydi. Le Pen’i getiren koşullar zaten Avrupa müesses nizamının yarattığı koşullar. Merkez, hem sokak hareketlerini hem de Le Pen’i aynı anda güçlendiriyor. Eylemlerin kime yarayacağı yönündeki yüzeysel analizlerden çıkılmalı. Merkez bugün hem sokak hareketlerine başka bir alternatifi hem de Le Pen’i düzendışı bir aktör olarak gördüğü için iktidarı ona vermek istiyor. Fransa’da eylemlere konu olan şeylerden biri kamu kaynaklarının artırılması. Buradan eğitim ve sağlığa ayrılan payın artırılmasını savunuyorlar. Avrupalılar savunmaya para harcıyor. Almanya’da da eylemler oluyor ve oradaki eylemlerin sebebi gençlerin askere gitmek istemiyor olması. Fransa’daki eylemleri 1968 ile kıyaslamak gerekirse o yılda daha basit bir sistem vardı. Ulusal sermaye kuvvetliydi ve iİmalat sanayisinin ekonomideki payı daha büyüktü. 1968’deki Renault fabrikasında on binlerce kişi çalışıyordu ve oradaki sendikal kuvvet daha farklıydı. Şu an ise prekaryalaşan ve dağılan bir işçi sınıfı var. Bunların içinde hademe, mağaza çalışanı ve kurye gibi insanlar var. Fransa, Avrupa Birliği ülkeleri içinde sendikalılık oranı en düşük ülkelerden biri. 2019 verilerine göre toplumun sadece yüzde 10’u sendikalı. Mavi yakanın da ekonomideki payı azaldı. Fransa’da eylemler yapılıyor ancak uluslararası sermayenin çok kuvvetlendiğini unutmamak gerek. Bir ülkede ulusal harekete girişmek ve kazanım elde etmek genel anlamda gerileyişi durdurmuyor. Önce Avrupa Birliği’ne karşı olmak gerek. Bu bütçe kısıtlamalarını Avrupa Birliği dayatıyor. Avrupa Birliği demokrasiden çok uzak bir yapı. Avrupa Birliği elitist bir yapı. Belçika’da yüz binlerce kişinin katıldığı Filistin eylemleri düzenleniyor ancak Ursula von Der Leyen İsrail Cumhurbaşkanını ararken yüzü kızarmıyor. Çünkü durumu değiştirebilecek kademeler kalktı. Kendi başınıza bu sisteme bir yere kadar direnebilirsiniz. Solcu olduğunu düşünmüyorum ama Pedro Sanchez dahi karşıtlığı Avrupa Birliği seviyesinde kurmak lazım. Bu eylemlerin bir şeyi değiştirmesi zor”