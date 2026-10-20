https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/abd-arktikte-rusya-ve-cinin-nufuzunu-baskilamayi-amacliyor-1109711628.html

“ABD, Arktik’te Rusya ve Çin’in nüfuzunu baskılamayı amaçlıyor”

“ABD, Arktik’te Rusya ve Çin’in nüfuzunu baskılamayı amaçlıyor”

Sputnik Türkiye

Siyasal İletişimci Hande Karacasu, ABD’nin NATO üzerinden Avrupa’ya savunma harcamaları konusunda baskı yaparken askerî ve stratejik önceliklerini Hint-Pasifik... 20.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-20T18:51+0300

2026-10-20T18:51+0300

2026-10-20T18:51+0300

ceyhun bozkurt'la bölgeni̇n kalbi̇

radyo

radyo

radyo

radyo sputnik

abd

hande karacasu

rusya

çin

nato

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/09/1099218011_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_01162f04186e05c4acb37798ea3fbffe.jpg

Ceyhun Bozkurt’la Bölgenin Kalbi programına konuk olan Siyasal İletişimci Hande Karacasu, ABD’nin NATO politikası, Avrupa’nın savunma sorumluluğu ve Arktik’teki güç mücadelesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Karacasu, Rusya ile Çin’in bölgede geliştirdiği iş birliklerinin ABD’nin stratejik hesaplarını etkilediğini ifade etti.“ABD, Avrupa’ya başının çaresine bakmasını söyledi”ABD’nin NATO üzerinden Avrupa ülkelerine savunma harcamaları konusunda net bir mesaj verdiğini belirten Karacasu, Washington yönetiminin askerî kaynaklarını farklı bölgelere yönlendirdiğini söyledi:Karacasu, ABD’nin Avrupa’daki askerî varlığını ve teçhizat desteğini azaltırken Hint-Pasifik ve Kuzey Buz Denizi’ne daha fazla yöneldiğini ifade etti.“Çin ve Rusya, Kuzey Buz Denizi’nde ciddi bir nüfuz elde etti”Çin’in Kuzey Buz Denizi’ne kıyısı olmamasına rağmen Rusya ile iş birliği yaparak bölgedeki stratejik konumunu güçlendirmeye çalıştığını belirten Karacasu, bu ortaklığın Kuşak ve Yol Projesi’nin deniz güzergâhıyla da bağlantılı olduğunu söyledi:Karacasu şunları söyledi:Rusya’nın Kuzey Buz Denizi’nde geniş bir kıyı şeridine ve bölgesel kapasiteye sahip olduğunu belirten Karacasu, ABD’nin ise bölgedeki imkânlarının sınırlı olduğunu savundu:Grönland ve “Altın Kubbe” savunma sistemiABD’nin Arktik’teki konumunu güçlendirmek için Grönland’a da önem verdiğini belirten Karacasu, bölgenin yalnızca erken uyarı amacıyla değil, aktif savunma ve taarruz kapasitesi açısından da değerlendirilmek istendiğini söyledi.Karacasu şöyle konuştu:

rusya

çin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

radyo, radyo, radyo, radyo sputnik, abd, hande karacasu, rusya, çin, nato