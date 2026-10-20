2027 bütçesinde asgari ücret ipucu

“2027 bütçesinde, 2026’ya göre harcamalarda yaklaşık 9 trilyon liralık artış öngörülüyor. Bu artış daha önce, ‘Acaba seçim hazırlığı mı yapılıyor, bu paralar seçimde mi harcanacak?’ diye yorumlanmıştı.

Ancak son dönemde Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum’un, seçim tarihinin 16 Nisan olarak netleştiği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adaylığı için Meclisten mutlaka karar çıkarılacağı yönündeki iddialı açıklamaları peş peşe geldi.

Eğer 2027’de seçim olmayacaksa bu ilave 9 trilyon liralık harcama nerede kullanılacak? Muhtemelen 2028’de yapılacak seçim için değerlendirilecek. Daha önce, 2023’te de benzer bir süreç izlenmişti. Hazine yoğun biçimde borçlanarak bir kenara para yığmış, bu para daha sonra seçim kampanyası sürecinde harcanmıştı.

Önümüzdeki yıl için öngörülen bu ek kaynak da belki bir yerde bekletilecek. Seçim yaklaştığında maaş zamları, sosyal yardımlar ve diğer harcamalar yoluyla seçim kampanyasına destek amacıyla kullanılacak.

Burada ilginç bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Biliyorsunuz, asgari ücret vergiden istisna tutuluyor. Bunun için her yıl bütçede bir tutar öngörülüyor. Çalışanlara yönelik vergi istisnası desteği için 2027 bütçesinde yer alan tutar, 1 trilyon 460 milyar liraya yükseltilmiş. Bu tutar 2026’da 1 trilyon 92 milyar liraydı. Yani yüzde 33,7’lik bir artış söz konusu.

Kulislerde bu artış, ‘Vergi istisnası desteği yüzde 33,7 artırılıyorsa asgari ücret artışı da aynı oranda olabilir’ şeklinde yorumlanıyor. Bu yönde çeşitli iddialar ve hesaplamalar var.

Şayet vergi istisnası desteğindeki artış asgari ücrete de yansıtılırsa, 28 bin liralık asgari ücretin ocak ayında 37 bin 536 liraya yükselebileceği hesaplanıyor. Bunu da 2027 bütçesinin dikkat çeken bir unsuru olarak sizinle paylaşmış olalım.”