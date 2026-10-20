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Deneyimli gazeteci Zülfikar Doğan, ‘Ankara’dan Haber Ver’ programında ekonomiye yön veren kararları, etkilerini ve bilinmeyen yönlerini Radyo Sputnik dinleyicileri için her pazartesi ve çarşamba masaya yatırıyor.
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2027 bütçesinde asgari ücret ipucu
2027 bütçesinde asgari ücret ipucu
Sputnik Türkiye
Gazeteci Zülfikar Doğan, 2027 bütçesinde çalışanların vergi istisnası için ayrılan kaynağın yüzde 33.7 artırılmasının asgari ücret zammına işaret edebileceğini... 20.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-20T15:51+0300
2026-10-20T15:51+0300
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Gazeteci Zülfikar Doğan, Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Ankara’dan Haber Var programında, 2027 bütçesindeki vergi istisnası ödeneği üzerinden asgari ücrete yapılabilecek zam oranını değerlendirdi. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesindeki 93 kişilik ilana yapılan 21 bin 623 başvuruyu aktaran Doğan, Türkiye’de işsizlik rakamlarına ilişkin de konuştu.Bütçeden asgari ücrete yüzde 33.7 zam sinyali mi var?Asgari ücretteki vergi istisnası için ayrılan kaynağın 2027 bütçesinde yüzde 33.7 artırılmasının ücret zammına ilişkin ipucu olarak yorumlandığını söyleyen Doğan, aynı oranda artış yapılması halinde asgari ücretin 37 bin 536 liraya çıkabileceğini belirtti:Bu kadrolara rekor başvuru: 93 kişilik işe 21 bin 623 adayDoğan, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nin açtığı 93 sözleşmeli personel kadrosuna 21 bin 623 kişinin başvurduğunu, kadro başına yaklaşık 232 aday düştüğünü söyledi. Bu tablonun resmi işsizlik verilerinin ötesindeki atıl iş gücünü ve özellikle gençlerin yaşadığı işsizlik sorununu ortaya koyduğunu belirten Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
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Zülfikar Doğan
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radyo, asgari ücret, sözleşmeli personel, vergi, bütçe, ekonomi, tbmm
radyo, asgari ücret, sözleşmeli personel, vergi, bütçe, ekonomi, tbmm

2027 bütçesinde asgari ücret ipucu

15:51 20.10.2026
Ankara'dan Haber Var
Ankara'dan Haber Var - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2026
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Zülfikar Doğan
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Gazeteci Zülfikar Doğan, 2027 bütçesinde çalışanların vergi istisnası için ayrılan kaynağın yüzde 33.7 artırılmasının asgari ücret zammına işaret edebileceğini söyledi. Doğan, aynı oranda zam yapılması halinde 28 bin liralık asgari ücretin 37 bin 536 liraya yükselebileceğini belirtti.
Gazeteci Zülfikar Doğan, Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Ankara’dan Haber Var programında, 2027 bütçesindeki vergi istisnası ödeneği üzerinden asgari ücrete yapılabilecek zam oranını değerlendirdi. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesindeki 93 kişilik ilana yapılan 21 bin 623 başvuruyu aktaran Doğan, Türkiye’de işsizlik rakamlarına ilişkin de konuştu.

Bütçeden asgari ücrete yüzde 33.7 zam sinyali mi var?

Asgari ücretteki vergi istisnası için ayrılan kaynağın 2027 bütçesinde yüzde 33.7 artırılmasının ücret zammına ilişkin ipucu olarak yorumlandığını söyleyen Doğan, aynı oranda artış yapılması halinde asgari ücretin 37 bin 536 liraya çıkabileceğini belirtti:

“2027 bütçesinde, 2026’ya göre harcamalarda yaklaşık 9 trilyon liralık artış öngörülüyor. Bu artış daha önce, ‘Acaba seçim hazırlığı mı yapılıyor, bu paralar seçimde mi harcanacak?’ diye yorumlanmıştı.

Ancak son dönemde Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum’un, seçim tarihinin 16 Nisan olarak netleştiği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adaylığı için Meclisten mutlaka karar çıkarılacağı yönündeki iddialı açıklamaları peş peşe geldi.

Eğer 2027’de seçim olmayacaksa bu ilave 9 trilyon liralık harcama nerede kullanılacak? Muhtemelen 2028’de yapılacak seçim için değerlendirilecek. Daha önce, 2023’te de benzer bir süreç izlenmişti. Hazine yoğun biçimde borçlanarak bir kenara para yığmış, bu para daha sonra seçim kampanyası sürecinde harcanmıştı.

Önümüzdeki yıl için öngörülen bu ek kaynak da belki bir yerde bekletilecek. Seçim yaklaştığında maaş zamları, sosyal yardımlar ve diğer harcamalar yoluyla seçim kampanyasına destek amacıyla kullanılacak.

Burada ilginç bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Biliyorsunuz, asgari ücret vergiden istisna tutuluyor. Bunun için her yıl bütçede bir tutar öngörülüyor. Çalışanlara yönelik vergi istisnası desteği için 2027 bütçesinde yer alan tutar, 1 trilyon 460 milyar liraya yükseltilmiş. Bu tutar 2026’da 1 trilyon 92 milyar liraydı. Yani yüzde 33,7’lik bir artış söz konusu.

Kulislerde bu artış, ‘Vergi istisnası desteği yüzde 33,7 artırılıyorsa asgari ücret artışı da aynı oranda olabilir’ şeklinde yorumlanıyor. Bu yönde çeşitli iddialar ve hesaplamalar var.

Şayet vergi istisnası desteğindeki artış asgari ücrete de yansıtılırsa, 28 bin liralık asgari ücretin ocak ayında 37 bin 536 liraya yükselebileceği hesaplanıyor. Bunu da 2027 bütçesinin dikkat çeken bir unsuru olarak sizinle paylaşmış olalım.”

Bu kadrolara rekor başvuru: 93 kişilik işe 21 bin 623 aday

Doğan, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nin açtığı 93 sözleşmeli personel kadrosuna 21 bin 623 kişinin başvurduğunu, kadro başına yaklaşık 232 aday düştüğünü söyledi. Bu tablonun resmi işsizlik verilerinin ötesindeki atıl iş gücünü ve özellikle gençlerin yaşadığı işsizlik sorununu ortaya koyduğunu belirten Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi geçtiğimiz hafta 93 sözleşmeli personel almak için bir duyuruya çıktı ve başvuruları topladı. Kaç kişi başvurdu dersiniz? 93 sözleşmeli personel kadrosu için bunlar büro elemanı, sekreter veya diğer idari hizmet birimlerine alınacak elemanlardı. 21.623 kişi başvurdu sevgili dinleyiciler. Bu da gerçekte yüzde 30'un üzerinde olan atıl işgücü, gerçek işsizlik oranının bir anlamda doğruluğunu teyit ediyor. Resmî olarak açıklandığı şekilde yüzde 7'lik, yüzde 8'lik bir işsizlik oranı söz konusu değil. Böyle bir şey olsaydı Tokat'taki bu tablo yaşanmazdı. 93 kişilik kadro için 21 bin kişi başvurmazdı. Neredeyse kadro başına 232 kişi başvurmuş Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi için. Bu da Türkiye'de özellikle genç işsizliğinin boyutlarını bizlere somut bir şekilde gösteriyor.”
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