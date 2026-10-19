Yazar Zeynep Kesler Özdoğan: ‘Toplum bizden sürekli bir şeyler istiyor, insan kendini hep eksik hissediyor’

“Başarı nedir? Ben biraz da romanımda bu sorunun cevabını arıyorum. Başarı, yaşamak zorunda olduğun hayata uyum sağlamak mı, yoksa yaşamak istediğin hayat için mücadele etmek mi? Serap da biraz uyum sağlayan bir kadın. Ona söylenenleri yapmış her zaman ve başarıyı da bu yönde alacağını düşünüyor, buna inanıyor. Ama mutlu değilsen bunlar gerçekten başarı mı oluyor? Biraz da toplumun hem kadına hem erkeğe yüklediği rollerden bahsediyorum. Engin’e yüklenen de bu. Ataerkillik sadece kadını değil, erkeği de yıpratıyor çünkü. Onun da üstünde çok ağır yükler var. O yüklerin altında eziliyor. Bir taraftan da yanlış bir evlilik yapıyor.”