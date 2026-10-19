https://anlatilaninotesi.com.tr/20261019/yapay-zek-sizi-oldursun-ondan-sonra-mudahale-baslasin-1109678437.html

“Yapay zekâ sizi öldürsün, ondan sonra müdahale başlasın”

“Yapay zekâ sizi öldürsün, ondan sonra müdahale başlasın”

Sputnik Türkiye

Gazeteci Serhat Ayan, yapay zekâ şirketi Anthropic’in ABD Kongresi’ne sunduğu yasa taslağını değerlendirdi. Taslakta, ileri yapay zekâ modellerine müdahale... 19.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-19T18:23+0300

2026-10-19T18:23+0300

2026-10-19T18:23+0300

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Yeni Şeyler Rehberi programında konuşan Gazeteci Serhat Ayan, yapay zekâ şirketlerinin yalnızca gelecekte çıkarılacak düzenlemelere uymak değil, bu düzenlemelerin hazırlanma sürecini de etkilemek istediğine dikkat çekti. Ayan, teknoloji alanındaki düzenlemelerin uzmanlık gerektirdiğini belirterek, önerilen risk eşiklerinin olası sonuçlarını sorguladı.“Zarar kriteri koymuşlar”Anthropic’in hazırladığı taslakta yapay zekâ modellerinin durdurulabilmesi için öngörülen koşullara değinen Ayan, düzenlemenin yapay zekânın çalışma performansından çok neden olabileceği zarara odaklandığını belirtti:Ayan, bu yaklaşımın müdahale için çok yüksek bir zarar eşiği belirlediğini savunarak, “Yani dur, yok gibi geliyor bana. Bilmiyorum, siz ne düşünüyorsunuz?” dedi.“Şirketler düzenlemelerin nasıl yazılacağını da etkilemek istiyor”Yapay zekâ şirketlerinin düzenleme süreçlerindeki rolünü de değerlendiren Ayan, Anthropic’in kendi yasa taslağını Kongre üyelerine sunmasının şirketlerin mevzuatın hazırlanmasına etki etme isteğini gösterdiğini söyledi:Ayan, teknoloji alanındaki yasal düzenlemelerin yalnızca devletlerin kendi değerlendirmelerine bırakılmasının sorunlar yaratabileceğini belirtti. Yasa yapıcıların teknolojik gelişmelerin etkilerini yeterince kavrayamayabileceğini savunan Ayan, bu durumun farklı ülkelerde de görüldüğünü ifade etti.“Yasa yapıcıların teknolojinin tesirinden haberi yok”Yasal düzenlemelerin hazırlanmasında teknoloji konusundaki bilgi eksikliğine dikkat çeken Ayan, bunun mevzuatın niteliğini etkileyebileceğini söyledi:Taslakta hangi riskler öne çıkıyor?Ayan’ın aktardığına göre Reuters’ın haberine konu olan taslakta, yetkili makamların müdahalesi için modelin yakın ve öngörülebilir biçimde 1 milyar doları aşan maddi zarara yol açma veya 50’den fazla kişinin ölümü ya da ciddi biçimde yaralanması riski taşıması gibi koşullar öngörülüyor.Biyolojik silah geliştirilmesi, büyük çaplı siber saldırılar ve modelin geliştirilmesi üzerindeki denetimden kaçması gibi durumların da taslakta ele alındığını belirten Ayan, sıradan güvenlik şikâyetlerinin veya yanlış bilgi üretiminin tek başına modeli durdurmak için yeterli görülmediğini ifade etti.Ayan şunları söyledi:

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2026

Serhat Ayan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg

Serhat Ayan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg

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Serhat Ayan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg

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