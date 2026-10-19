“Türkiye, en ufak yanlışta etrafındaki ateş çemberine girebilir”

“Türkiye’nin durumunu ‘ne yapacağını bilememek’ olarak değerlendiriyorum. Türkiye’nin etrafı tam bir ateş çemberi. En küçük bir yanlışta o çember Türkiye’yi de içine alabilir. Bunun farkında değilmiş gibi davranıyoruz. Türkiye, Orta Doğu politikasını başarıyla yürüttü. Orta Doğu ülkeleri içindeki çatışmalara hiçbir şekilde katılmamak ve bunların içinde olmamak ilkemiz vardı. Bu ilkenin doğruluğu kanıtlandı. Türkiye; ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda iş birliği yaptığı için kazanımlar da elde etti. Ancak daha sonra Turgut Özal döneminde ilk kez ABD’nin politikalarının peşine takılarak Orta Doğu’daki sorunların içine girmeye hevesli göründü. Bunun bize maliyeti milyarlarca dolar oldu. Orta Doğu’nun sorunlarının içine girmemiz için herhangi bir neden yok. Bunların dışında kalmamızı gerektiren neden ise çok. Mekke Anlaşması’nı yazarak söyleyerek anlatmaktan bıktık. Yemen’de olup biten iki keskin tarafın çatışması. Bu tarafların biri Suudi Arabistan-ABD. Ancak bu birliktelikte İsrail de var. Yemen’deki Husilerin mücadele ettiği devletlerin başında İsrail geliyor. Orta Doğu’daki Arap ülkelerin neredeyse hiçbiri Filistin’e destek olmadı ve olmamaya da devam ediyorlar. Filistin’de olan bitene tepki gösterenlerden biri Husiler diğeri de Lübnan’daki Hizbullah. Mekke Anlaşması’nı şu anda yorumlandığı şekline katılır ve Trump’ın yoluna girersek ne yapmış olacağız? Biz İsrail’in yaptıklarının karşısında değil miyiz? Hakan Fidan İsrail Cumhurbaşkanı Azerbaycan’da konuşurken İsrail’e tepki için salonu terk etti. İsrail’e bu kadar tepkiliysek İsrail’in peşinde olduğu ve desteklediği bir hareketin içinde nasıl olacağız? Bu bir durum saptaması. Türkiye Cumhuriyeti’nin güvenliği açısından Türkiye’nin kendisine yönelik bir hareket olmadığı sürece hiçbir çatışmanın içinde olmaması gerekir. Bu bize Atatürk’ün vasiyetidir. Bu vasiyeti tutabildiğimiz için İkinci Dünya Savaşı dahil dünyanın yaşadığı birçok sıkıntıyı yaşamadık. Elde avuçta yokken ekonomisini kurup yaşatan bir ulus devlet haline gelebildik. Bu politikayı terk etmek için hiçbir gerekçe yok. Başımıza geleceklerin haddi hesabı olmayabilir.”