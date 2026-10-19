https://anlatilaninotesi.com.tr/20261019/nisa-sude-demirel-500-liralik-bir-parcayla-bir-cocugun-hayati-kurtulabilirdi-1109678976.html
Nisa Sude Demirel: “500 liralık bir parçayla bir çocuğun hayatı kurtulabilirdi”
Nisa Sude Demirel: “500 liralık bir parçayla bir çocuğun hayatı kurtulabilirdi”
Sputnik Türkiye
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konuğu Evrensel Muhabiri Nisa Sude Demirel oldu. Demirel, 14 yaşında su birikintisine basarak akıma kapılan ve yaşamını... 19.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-19T18:56+0300
2026-10-19T18:56+0300
2026-10-19T18:56+0300
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Mustafa Hoş’la Yol Arkadaşı’na konuk olan Evrensel muhabiri Nisa Sude Demirel, Fatih’te su birikintisinde elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren 14 yaşındaki Mahmud Işıldak’ın ölümüne ilişkin haber takibini anlattı. Demirel, olayın yaşandığı otoparkın kim tarafından işletildiğine ve alandaki güvenlik önlemlerine dikkat çekti. Kaçak akım rölesinin önemini vurgulayan Demirel, yaptığı internet araştırmasında bu parçanın fiyatının 500 liradan başladığını gördüğünü belirterek, “Bir çocuğun canına herhangi bir şekilde değmeyecek miktarlarda bir para” dedi.Otoparkı kimin işlettiği sorusuMahmud Işıldak’ın yaşamını yitirdiği olayda dikkat çeken başlıklardan biri, Fatih’teki otoparkın işletilme biçimi oldu. Evrensel muhabiri Nisa Sude Demirel, mahalle sakinleri ve muhtarla yaptığı görüşmelerde otoparkın uzun süredir İsmailağa cemaatiyle bağlantılı olduğu belirtilen kişiler tarafından işletildiğine ilişkin anlatımlara ulaştıklarını aktardı.Demirel, Fatih Belediyesi’nin raporlarında da Çukurbostan Parkı içerisindeki otoparkın bulunduğu alana ilişkin ifadeler yer aldığını belirtti. Otoparkın kim tarafından ve hangi koşullarda işletildiğinin olayın aydınlatılması açısından önem taşıdığını vurguladı.Mahmud bir medresede kalıyorduMahallede yaptığı haber takibini anlatan Demirel, Mahmud’un ailesinin Ümraniye’de yaşadığını, kendisinin ise Fatih’te bir medresede kaldığını öğrendiklerini söyledi.Mahmud’un arkadaşlarından ve mahalle sakinlerinden edindikleri bilgilere göre çocuk, park içerisindeki bir camide ders aldıktan sonra olayın yaşandığı bölgeden geçiyordu.Demirel, söz konusu alanın konumunu tarif ederek parkın içindeki küçük camiyle otoparkın sonundaki Büyük Yavuz Semt Camisi’nin birbirine karıştırılmaması gerektiğini belirtti. Mahmud’un geçtiği güzergâhın, otoparkın araç giriş çıkışını sağlayan bariyerin hemen arkasında, sokağa açılan bölümde bulunduğunu anlattı.“Kaçak akım rölesi 500 liradan başlıyor”Demirel, olayın önlenebilir olup olmadığı tartışmasında elektrik güvenliği önlemlerine dikkat çekti. Kaçak akım rölesinin elektrik kaçağı durumunda devreyi keserek hayati tehlikeyi azaltabilen bir güvenlik ekipmanı olduğunu belirten Demirel, benzer olayların daha önce de yaşandığını hatırlattı.İzmir’de su birikintilerinde elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren yurttaşları örnek gösteren Demirel, elektrik kaçaklarına karşı alınacak önlemlerin önemine vurgu yaptı.Yaptığı internet araştırmasında kaçak akım rölesi fiyatlarının 500 liradan başladığını gördüğünü belirten Demirel, şu ifadeleri kullandı:“Çok basit bir parça. Tabii ki işin uzmanları, elektrik güvenliği konusunda daha iyi bilir. Ama internet üzerinden şöyle ufak bir tarama yaptığımızda, farklı akım ve voltaj değerlerine göre 500 liradan itibaren bu kaçak akım rölesinin alınabildiğini görüyoruz. Bir çocuğun canına herhangi bir şekilde değmeyecek miktarlarda bir para olduğunu görüyoruz.”
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Mustafa Hoş
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MIA „Rossiya Segodnya“
Mustafa Hoş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg
mustafa hoş, radyo sputnik, radyo, radyo
mustafa hoş, radyo sputnik, radyo, radyo
Nisa Sude Demirel: “500 liralık bir parçayla bir çocuğun hayatı kurtulabilirdi”
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konuğu Evrensel Muhabiri Nisa Sude Demirel oldu. Demirel, 14 yaşında su birikintisine basarak akıma kapılan ve yaşamını yitiren Mahmud Işıldak’ın haber takibini anlattı.
Mustafa Hoş’la Yol Arkadaşı’na konuk olan Evrensel muhabiri Nisa Sude Demirel, Fatih’te su birikintisinde elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren 14 yaşındaki Mahmud Işıldak’ın ölümüne ilişkin haber takibini anlattı. Demirel, olayın yaşandığı otoparkın kim tarafından işletildiğine ve alandaki güvenlik önlemlerine dikkat çekti. Kaçak akım rölesinin önemini vurgulayan Demirel, yaptığı internet araştırmasında bu parçanın fiyatının 500 liradan başladığını gördüğünü belirterek, “Bir çocuğun canına herhangi bir şekilde değmeyecek miktarlarda bir para” dedi.
Otoparkı kimin işlettiği sorusu
Mahmud Işıldak’ın yaşamını yitirdiği olayda dikkat çeken başlıklardan biri, Fatih’teki otoparkın işletilme biçimi oldu. Evrensel muhabiri Nisa Sude Demirel, mahalle sakinleri ve muhtarla yaptığı görüşmelerde otoparkın uzun süredir İsmailağa cemaatiyle bağlantılı olduğu belirtilen kişiler tarafından işletildiğine ilişkin anlatımlara ulaştıklarını aktardı.
Demirel, Fatih Belediyesi’nin raporlarında da Çukurbostan Parkı içerisindeki otoparkın bulunduğu alana ilişkin ifadeler yer aldığını belirtti. Otoparkın kim tarafından ve hangi koşullarda işletildiğinin olayın aydınlatılması açısından önem taşıdığını vurguladı.
Mahmud bir medresede kalıyordu
Mahallede yaptığı haber takibini anlatan Demirel, Mahmud’un ailesinin Ümraniye’de yaşadığını, kendisinin ise Fatih’te bir medresede kaldığını öğrendiklerini söyledi.
Mahmud’un arkadaşlarından ve mahalle sakinlerinden edindikleri bilgilere göre çocuk, park içerisindeki bir camide ders aldıktan sonra olayın yaşandığı bölgeden geçiyordu.
Demirel, söz konusu alanın konumunu tarif ederek parkın içindeki küçük camiyle otoparkın sonundaki Büyük Yavuz Semt Camisi’nin birbirine karıştırılmaması gerektiğini belirtti. Mahmud’un geçtiği güzergâhın, otoparkın araç giriş çıkışını sağlayan bariyerin hemen arkasında, sokağa açılan bölümde bulunduğunu anlattı.
“Kaçak akım rölesi 500 liradan başlıyor”
Demirel, olayın önlenebilir olup olmadığı tartışmasında elektrik güvenliği önlemlerine dikkat çekti. Kaçak akım rölesinin elektrik kaçağı durumunda devreyi keserek hayati tehlikeyi azaltabilen bir güvenlik ekipmanı olduğunu belirten Demirel, benzer olayların daha önce de yaşandığını hatırlattı.
İzmir’de su birikintilerinde elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren yurttaşları örnek gösteren Demirel, elektrik kaçaklarına karşı alınacak önlemlerin önemine vurgu yaptı.
Yaptığı internet araştırmasında kaçak akım rölesi fiyatlarının 500 liradan başladığını gördüğünü belirten Demirel, şu ifadeleri kullandı:
“Çok basit bir parça. Tabii ki işin uzmanları, elektrik güvenliği konusunda daha iyi bilir. Ama internet üzerinden şöyle ufak bir tarama yaptığımızda, farklı akım ve voltaj değerlerine göre 500 liradan itibaren bu kaçak akım rölesinin alınabildiğini görüyoruz. Bir çocuğun canına herhangi bir şekilde değmeyecek miktarlarda bir para olduğunu görüyoruz.”