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Kenya'da 'açlık tarikatı' davası: 190 çocuğun ölümüne sebep olan tarikat lideri suçlu bulundu
Kenya'da 'açlık tarikatı' davası: 190 çocuğun ölümüne sebep olan tarikat lideri suçlu bulundu
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Kenya'da kendisini papaz olarak tanıtan Paul Mackenzie, İsa ile buluşacaklarına inandırdığı çocukların açlıktan ölümüyle bağlantılı davada suçlu bulundu 19.10.2026, Sputnik Türkiye
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Mackenzie ile 29 şüpheli daha, ülkenin doğusundaki Shakahola Ormanı'nda 190'ı çocuk olmak üzere 191 kişinin ölümüyle ilgili olarak pazartesi günü mahkum edildi.Mackenzie ve diğer 29 şüpheli, Shakahola Ormanı'nda yaşanan ölümlerle ilgili davada suçlu bulundu. Hayatını kaybeden 191 kişiden 190'ının çocuk olduğu belirtildi.'Açlık tarikatı' hakkında bilinenlerKenya’daki 'açlık tarikatının' lideri Paul Mackenzie, tarikat mensuplarını ‘açlıktan ölünce cennete gidecekleri’ vaadiyle kandırmıştı.Tarikatın kapatılmış olduğu halde, Mackenzie’nin internetteki vaazlarına erişilebildiği tespit edilmişti.
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kenya, tarikat, haberler
kenya, tarikat, haberler

Kenya'da 'açlık tarikatı' davası: 190 çocuğun ölümüne sebep olan tarikat lideri suçlu bulundu

18:47 19.10.2026 (güncellendi: 19:34 19.10.2026)
© REUTERS Laban WallogaPaul Mackenzie
Paul Mackenzie - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2026
© REUTERS Laban Walloga
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Kenya'da kendisini papaz olarak tanıtan Paul Mackenzie, İsa ile buluşacaklarına inandırdığı çocukların açlıktan ölümüyle bağlantılı davada suçlu bulundu
Mackenzie ile 29 şüpheli daha, ülkenin doğusundaki Shakahola Ormanı'nda 190'ı çocuk olmak üzere 191 kişinin ölümüyle ilgili olarak pazartesi günü mahkum edildi.
Kendisini papaz olarak tanıtan Paul Mackenzie, 19 Ekim Pazartesi günü Mombasa kentindeki mahkemede görüldü.
Mackenzie ve diğer 29 şüpheli, Shakahola Ormanı'nda yaşanan ölümlerle ilgili davada suçlu bulundu. Hayatını kaybeden 191 kişiden 190'ının çocuk olduğu belirtildi.
Mackenzie davası, Nisan 2023'te yetkililerin Hint Okyanusu kıyısındaki Malindi kasabası yakınlarında bir ormanda toplu mezarlar bulmasıyla Doğu Afrika ülkesini sarsmıştı. Bu toplu mezarların, Mackenzie tarikatının çiftlik arazinde bulunduğu ortaya çıkmıştı.

'Açlık tarikatı' hakkında bilinenler

Kenya’daki 'açlık tarikatının' lideri Paul Mackenzie, tarikat mensuplarını ‘açlıktan ölünce cennete gidecekleri’ vaadiyle kandırmıştı.
Tarikatın kapatılmış olduğu halde, Mackenzie’nin internetteki vaazlarına erişilebildiği tespit edilmişti.
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