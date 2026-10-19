https://anlatilaninotesi.com.tr/20261019/kenyada-aclik-tarikati-davasi-190-cocugun-olumune-sebep-olan-tarikat-lideri-suclu-bulundu-1109678849.html

Kenya'da 'açlık tarikatı' davası: 190 çocuğun ölümüne sebep olan tarikat lideri suçlu bulundu

Kenya'da 'açlık tarikatı' davası: 190 çocuğun ölümüne sebep olan tarikat lideri suçlu bulundu

Sputnik Türkiye

Kenya'da kendisini papaz olarak tanıtan Paul Mackenzie, İsa ile buluşacaklarına inandırdığı çocukların açlıktan ölümüyle bağlantılı davada suçlu bulundu 19.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-19T18:47+0300

2026-10-19T18:47+0300

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Mackenzie ile 29 şüpheli daha, ülkenin doğusundaki Shakahola Ormanı'nda 190'ı çocuk olmak üzere 191 kişinin ölümüyle ilgili olarak pazartesi günü mahkum edildi.Mackenzie ve diğer 29 şüpheli, Shakahola Ormanı'nda yaşanan ölümlerle ilgili davada suçlu bulundu. Hayatını kaybeden 191 kişiden 190'ının çocuk olduğu belirtildi.'Açlık tarikatı' hakkında bilinenlerKenya’daki 'açlık tarikatının' lideri Paul Mackenzie, tarikat mensuplarını ‘açlıktan ölünce cennete gidecekleri’ vaadiyle kandırmıştı.Tarikatın kapatılmış olduğu halde, Mackenzie’nin internetteki vaazlarına erişilebildiği tespit edilmişti.

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