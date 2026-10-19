https://anlatilaninotesi.com.tr/20261019/kenyada-aclik-tarikati-davasi-190-cocugun-olumune-sebep-olan-tarikat-lideri-suclu-bulundu-1109678849.html
Kenya'da 'açlık tarikatı' davası: 190 çocuğun ölümüne sebep olan tarikat lideri suçlu bulundu
Kenya'da 'açlık tarikatı' davası: 190 çocuğun ölümüne sebep olan tarikat lideri suçlu bulundu
Sputnik Türkiye
Kenya'da kendisini papaz olarak tanıtan Paul Mackenzie, İsa ile buluşacaklarına inandırdığı çocukların açlıktan ölümüyle bağlantılı davada suçlu bulundu 19.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-19T18:47+0300
2026-10-19T18:47+0300
2026-10-19T19:34+0300
dünya
kenya
tarikat
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/13/1109678691_0:49:3467:1999_1920x0_80_0_0_b4494c76f5592a8c5d733c7298344027.jpg
Mackenzie ile 29 şüpheli daha, ülkenin doğusundaki Shakahola Ormanı'nda 190'ı çocuk olmak üzere 191 kişinin ölümüyle ilgili olarak pazartesi günü mahkum edildi.Mackenzie ve diğer 29 şüpheli, Shakahola Ormanı'nda yaşanan ölümlerle ilgili davada suçlu bulundu. Hayatını kaybeden 191 kişiden 190'ının çocuk olduğu belirtildi.'Açlık tarikatı' hakkında bilinenlerKenya’daki 'açlık tarikatının' lideri Paul Mackenzie, tarikat mensuplarını ‘açlıktan ölünce cennete gidecekleri’ vaadiyle kandırmıştı.Tarikatın kapatılmış olduğu halde, Mackenzie’nin internetteki vaazlarına erişilebildiği tespit edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr
kenya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/13/1109678691_369:0:3098:2047_1920x0_80_0_0_d1cf313f7a2c4747dedee3be7bdb4a1d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kenya, tarikat, haberler
Kenya'da 'açlık tarikatı' davası: 190 çocuğun ölümüne sebep olan tarikat lideri suçlu bulundu
18:47 19.10.2026 (güncellendi: 19:34 19.10.2026)
Kenya'da kendisini papaz olarak tanıtan Paul Mackenzie, İsa ile buluşacaklarına inandırdığı çocukların açlıktan ölümüyle bağlantılı davada suçlu bulundu
Mackenzie ile 29 şüpheli daha, ülkenin doğusundaki Shakahola Ormanı'nda 190'ı çocuk olmak üzere 191 kişinin ölümüyle ilgili olarak pazartesi günü mahkum edildi.
Kendisini papaz olarak tanıtan Paul Mackenzie, 19 Ekim Pazartesi günü Mombasa kentindeki mahkemede görüldü.
Mackenzie ve diğer 29 şüpheli, Shakahola Ormanı'nda yaşanan ölümlerle ilgili davada suçlu bulundu. Hayatını kaybeden 191 kişiden 190'ının çocuk olduğu belirtildi.
Mackenzie davası, Nisan 2023'te yetkililerin Hint Okyanusu kıyısındaki Malindi kasabası yakınlarında bir ormanda toplu mezarlar bulmasıyla Doğu Afrika ülkesini sarsmıştı. Bu toplu mezarların, Mackenzie tarikatının çiftlik arazinde bulunduğu ortaya çıkmıştı.
'Açlık tarikatı' hakkında bilinenler
Kenya’daki 'açlık tarikatının' lideri Paul Mackenzie, tarikat mensuplarını ‘açlıktan ölünce cennete gidecekleri’ vaadiyle kandırmıştı.
Tarikatın kapatılmış olduğu halde, Mackenzie’nin internetteki vaazlarına erişilebildiği tespit edilmişti.