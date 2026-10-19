https://anlatilaninotesi.com.tr/20261019/irandan-fuze-depolari-aciklamasi-agir-bombardimanda-zarar-gormedi-1109660014.html
İran'dan füze depoları açıklaması: 'Ağır bombardımanda zarar görmedi'
İran'dan füze depoları açıklaması: 'Ağır bombardımanda zarar görmedi'
Sputnik Türkiye
İran Devrim Muhafızları Ordusu danışmanı, ABD ve İsrail'in İran'daki füze depolarına yönelik saldırılarının bu tesislerde hasara yol açmadığını duyurdu... 19.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-19T11:18+0300
2026-10-19T11:18+0300
2026-10-19T11:18+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd
ortadoğu
i̇srail başbakanı benyamin (bibi) netanyahu
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İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutan Danışmanı Muhammed Rıza Nakdi, ABD ve İsrail'in İran'daki füze depolarına yönelik saldırılarının bu tesislerde hasara yol açmadığını belirtti. Nakdi, savaşın başlangıcından bu yana 240'tan fazla hava aracını imha ettiklerini de öne sürdü.Nakdi, ABD ve İsrail'in İran'daki füze depolarına yönelik saldırılarının stratejik tesislere zarar vermediğini savundu.Yarı resmi Fars Haber Ajansına göre Nakdi, İran'ın füze stoklarına ilişkin değerlendirmesinde, “Füze merkezleri ağır bombardımanda hiç zarar görmedi. Ülkenin stratejik depoları sağlam kaldı” ifadelerini kullandı.ABD ve İsrail'in İran karşısında yenilgiye uğradığını ileri süren Nakdi, savaşın başladığı 28 Şubat'tan bu yana ABD ve İsrail'e ait 240'tan fazla hava aracını imha ettiklerini iddia etti.Nakdi, ABD'nin Afganistan ve Irak'taki askeri geçmişine de değinerek, “ABD'liler Afganistan ve Irak'ta iç muhalefetle karşı karşıya kaldılar ve yenildiler. Şimdi de şehadete hazır tek vücut İran'a karşı kara operasyonuna cesaret edemiyorlar” dedi.Arakçi: Netanyahu ABD'yi yeni bir savaşa sürüklüyorİran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de daha önce yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yu ABD'yi İran'la yeni bir savaşa sürüklemekle suçladı.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Arakçi, Netanyahu'nun hapse girmemek için İsrail ve ABD açısından doğurabileceği sonuçları göz ardı ettiğini savundu.Arakçi'nin açıklaması, Netanyahu'nun 27 Ekim'de yapılması planlanan seçimleri “varoluşsal öneme sahip” olarak nitelendirmesi ve güvenlik doktrininde İran yönetimini devirme hedefinden söz etmesinin ardından geldi. The Times of Israel'in haberine göre Netanyahu, İran ekonomisinin kötüleşmesinin halk üzerindeki baskıyı artırabileceğini ve yeni protestolara yol açabileceğini öne sürmüştü.Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankeri deniz mayınına çarptıÖte yandan İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri de Hürmüz Boğazı'nın güneyinde, İran'ın belirlediği güzergahı ve kuralları ihlal ettiği öne sürülen bir petrol tankerinin deniz mayınına çarptığını açıklamıştı.Açıklamada, olayın ardından gemide patlama ve makine dairesinde yangın meydana geldiği belirtilmişti. İran tarafı, boğaz ve Basra Körfezi'nde seyreden gemilerin navigasyon ve tanımlama sistemlerini kapatmalarına karşı sert müdahalede bulunulacağı uyarısını yapmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261019/irandan-netanyahuya-savas-uyarisi-bitmemis-islerimiz-var-1109655206.html
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abd, ortadoğu, i̇srail başbakanı benyamin (bibi) netanyahu, i̇ran, abd, i̇srail, fars
abd, ortadoğu, i̇srail başbakanı benyamin (bibi) netanyahu, i̇ran, abd, i̇srail, fars
İran'dan füze depoları açıklaması: 'Ağır bombardımanda zarar görmedi'
İran Devrim Muhafızları Ordusu danışmanı, ABD ve İsrail'in İran'daki füze depolarına yönelik saldırılarının bu tesislerde hasara yol açmadığını duyurdu. Danışman, savaşın başlangıcından bu yana 240'tan fazla hava aracının imha edildiğini ileri sürdü.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutan Danışmanı Muhammed Rıza Nakdi, ABD ve İsrail'in İran'daki füze depolarına yönelik saldırılarının bu tesislerde hasara yol açmadığını belirtti. Nakdi, savaşın başlangıcından bu yana 240'tan fazla hava aracını imha ettiklerini de öne sürdü.
Nakdi, ABD ve İsrail'in İran'daki füze depolarına yönelik saldırılarının stratejik tesislere zarar vermediğini savundu.
Yarı resmi Fars Haber Ajansına göre Nakdi, İran'ın füze stoklarına ilişkin değerlendirmesinde, “Füze merkezleri ağır bombardımanda hiç zarar görmedi. Ülkenin stratejik depoları sağlam kaldı” ifadelerini kullandı.
ABD ve İsrail'in İran karşısında yenilgiye uğradığını ileri süren Nakdi, savaşın başladığı 28 Şubat'tan bu yana ABD ve İsrail'e ait 240'tan fazla hava aracını imha ettiklerini iddia etti.
Nakdi, ABD'nin Afganistan ve Irak'taki askeri geçmişine de değinerek, “ABD'liler Afganistan ve Irak'ta iç muhalefetle karşı karşıya kaldılar ve yenildiler. Şimdi de şehadete hazır tek vücut İran'a karşı kara operasyonuna cesaret edemiyorlar” dedi.
Arakçi: Netanyahu ABD'yi yeni bir savaşa sürüklüyor
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de daha önce yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yu ABD'yi İran'la yeni bir savaşa sürüklemekle suçladı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Arakçi, Netanyahu'nun hapse girmemek için İsrail ve ABD açısından doğurabileceği sonuçları göz ardı ettiğini savundu.
Arakçi'nin açıklaması, Netanyahu'nun 27 Ekim'de yapılması planlanan seçimleri “varoluşsal öneme sahip” olarak nitelendirmesi ve güvenlik doktrininde İran yönetimini devirme hedefinden söz etmesinin ardından geldi. The Times of Israel'in haberine göre Netanyahu, İran ekonomisinin kötüleşmesinin halk üzerindeki baskıyı artırabileceğini ve yeni protestolara yol açabileceğini öne sürmüştü.
Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankeri deniz mayınına çarptı
Öte yandan İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri de Hürmüz Boğazı'nın güneyinde, İran'ın belirlediği güzergahı ve kuralları ihlal ettiği öne sürülen bir petrol tankerinin deniz mayınına çarptığını açıklamıştı.
Açıklamada, olayın ardından gemide patlama ve makine dairesinde yangın meydana geldiği belirtilmişti. İran tarafı, boğaz ve Basra Körfezi'nde seyreden gemilerin navigasyon ve tanımlama sistemlerini kapatmalarına karşı sert müdahalede bulunulacağı uyarısını yapmıştı.