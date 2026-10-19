https://anlatilaninotesi.com.tr/20261019/gulistan-doku-cinayetinde-kayip-kamera-goruntusu-detayi-1109656100.html

Gülistan Doku soruşturmasında kayıp kamera görüntüleri: Kimler, neden yok etti?

Gülistan Doku soruşturmasında kayıp kamera görüntüleri: Kimler, neden yok etti?

Sputnik Türkiye

Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konu başlıklarından biri, Gülistan Doku soruşturmasındaki yeni ayrıntılar oldu... 19.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-19T09:29+0300

2026-10-19T09:29+0300

2026-10-19T09:32+0300

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Gülistan Doku’ya 5 Ocak 2020’den bu yana ulaşılamadı. Soruşturma kapsamında Doku’nun kaybolmasından bir gün önce çalıştığı kafeye giriş ve çıkış anlarına ait görüntüler dosyada yer alırken, mesaisini geçirdiği üst kata ait kamera kayıtlarının bulunmadığı belirtildi.İş yeri sahibi ve güvenlik sistemini kuran şirket yetkililerinin ifadelerine göre kafede, üst kat dahil olmak üzere 15 güvenlik kamerası bulunuyordu. Kayıp görüntülerin kim tarafından ve nasıl ortadan kaldırıldığı ise soruşturmanın yanıt bekleyen başlıklarından biri.Konuyu Yeri ve Zamanı programında değerlendiren gazeteci Güçlü Özgan, soruşturma kapsamında ortaya çıkan bilgi ve iddiaların daha ayrıntılı incelenmesi gerektiğini belirtti.Özgan, şöyle konuştu:'Üst katta bulunup bulunmadığı belirlenemiyor'Özgan, kayıp görüntüler nedeniyle soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Mustafa Türkay Soner’in söz konusu tarihte kafenin üst katında olup olmadığının belirlenemediğini aktardı:'Aile, Gülistan’a ulaşmak ve bir mezarının olmasını istiyor'Özgan, Gülistan Doku’nun ailesinin yıllardır çocuklarına ulaşmaya çalıştığını hatırlatarak sözlerini şöyle tamamladı:

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2026

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Güçlü Özgan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg

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