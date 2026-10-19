Gülistan Doku soruşturmasında kayıp kamera görüntüleri: Kimler, neden yok etti?
09:29 19.10.2026 (güncellendi: 09:32 19.10.2026)
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Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konu başlıklarından biri, Gülistan Doku soruşturmasındaki yeni ayrıntılar oldu. Doku’nun kaybolmadan bir gün önce çalıştığı kafeye ait görüntülere dikkat çeken Özgan, “Üst kattaki kameralara ait görüntüler dosyada yok. Nasıl yok edildi?” dedi.
Gülistan Doku’ya 5 Ocak 2020’den bu yana ulaşılamadı. Soruşturma kapsamında Doku’nun kaybolmasından bir gün önce çalıştığı kafeye giriş ve çıkış anlarına ait görüntüler dosyada yer alırken, mesaisini geçirdiği üst kata ait kamera kayıtlarının bulunmadığı belirtildi.
İş yeri sahibi ve güvenlik sistemini kuran şirket yetkililerinin ifadelerine göre kafede, üst kat dahil olmak üzere 15 güvenlik kamerası bulunuyordu. Kayıp görüntülerin kim tarafından ve nasıl ortadan kaldırıldığı ise soruşturmanın yanıt bekleyen başlıklarından biri.
Konuyu Yeri ve Zamanı programında değerlendiren gazeteci Güçlü Özgan, soruşturma kapsamında ortaya çıkan bilgi ve iddiaların daha ayrıntılı incelenmesi gerektiğini belirtti.
Özgan, şöyle konuştu:
“Gülistan Doku hâlâ yok, hâlâ ulaşılamadı. Ama yürütülen soruşturmalar, verilen ifadeler ve bu süreçte ortaya çıkan deliller, bunun artık bir cinayet olduğunu bize gösteriyor. Maalesef bunu artık kabul etmek zorundayız. Gülistan’ın kaybolmasından bir gün önce, yani 4 Ocak 2020’de çalıştığı kafeye giriş ve çıkış yaptığı anların görüntüleri soruşturma dosyasında yer alıyor. Ama bu genç kızın asıl görev yaptığı ve mesaisini geçirdiği üst kattaki kameralara ait görüntüler dosyada yok. Nasıl yok edildi? İş yeri sahibi ve sistemi kuran şirket yetkilileri, kafede üst kat dahil olmak üzere 15 güvenlik kamerası bulunduğunu söylüyor. Bu görüntüler şu an yok. Nerede? Kimler kaybetti? Önümüzdeki dönemde soruşturma kapsamında yanıtını beklediğimiz soru bu.”
'Üst katta bulunup bulunmadığı belirlenemiyor'
Özgan, kayıp görüntüler nedeniyle soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Mustafa Türkay Soner’in söz konusu tarihte kafenin üst katında olup olmadığının belirlenemediğini aktardı:
“Kafenin üst katındaki görüntülerin soruşturma dosyasında bulunmaması nedeniyle, soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Mustafa Türkay Sonel’in söz konusu tarihte kafenin üst katında bulunup bulunmadığı belirlenemiyor. Bu görüntüler olmadığı ya da kaybedildiği için bunun tespiti yapılamıyor.”
'Aile, Gülistan’a ulaşmak ve bir mezarının olmasını istiyor'
Özgan, Gülistan Doku’nun ailesinin yıllardır çocuklarına ulaşmaya çalıştığını hatırlatarak sözlerini şöyle tamamladı:
“Aile, ‘Biz yasımızı tutmak için çocuğumuza ulaşmaya çalışıyoruz. Nerede olduğunu bilelim, bir mezarı olsun’ diyor. Ama bu bilgi hâlâ onların elinde değil maalesef.”