https://anlatilaninotesi.com.tr/20261019/esenyurt-belediye-baskanligina-kayyum-olarak-atanan-can-aksoy-gorevden-alindi--1109676129.html

Esenyurt Belediye Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Can Aksoy görevden alındı

Esenyurt Belediye Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Can Aksoy görevden alındı

Sputnik Türkiye

Esenyurt Belediye Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Can Aksoy görevden alındı. Aksoy, İstanbul Vali Yardımcısı olarak görevine devam edecek. 19.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-19T17:28+0300

2026-10-19T17:28+0300

2026-10-19T17:28+0300

türki̇ye

esenyurt belediye başkanlığı

can aksoy

kayyum

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1f/1089871610_0:71:750:493_1920x0_80_0_0_5906088cf2c094fa31f17995e851ff6f.jpg

Esenyurt Belediye Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Can Aksoy görevden alındı. NTV'nin haberine göre Aksoy, İstanbul Vali Yardımcısı olarak görevine devam edecek.

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

esenyurt belediye başkanlığı, can aksoy, kayyum