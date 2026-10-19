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Esenyurt Belediye Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Can Aksoy görevden alındı
Esenyurt Belediye Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Can Aksoy görevden alındı
Sputnik Türkiye
Esenyurt Belediye Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Can Aksoy görevden alındı. Aksoy, İstanbul Vali Yardımcısı olarak görevine devam edecek. 19.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-19T17:28+0300
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türki̇ye
esenyurt belediye başkanlığı
can aksoy
kayyum
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Esenyurt Belediye Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Can Aksoy görevden alındı. NTV'nin haberine göre Aksoy, İstanbul Vali Yardımcısı olarak görevine devam edecek.
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esenyurt belediye başkanlığı, can aksoy, kayyum
esenyurt belediye başkanlığı, can aksoy, kayyum

Esenyurt Belediye Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Can Aksoy görevden alındı

17:28 19.10.2026
© AA / İbrahim Halil Aktürk Esenyurt Belediyesi
 Esenyurt Belediyesi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2026
© AA / İbrahim Halil Aktürk
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Esenyurt Belediye Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Can Aksoy görevden alındı. Aksoy, İstanbul Vali Yardımcısı olarak görevine devam edecek.
Esenyurt Belediye Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Can Aksoy görevden alındı. NTV'nin haberine göre Aksoy, İstanbul Vali Yardımcısı olarak görevine devam edecek.
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