Duayen bankacı Bülent Şenver: ‘Yetki verebilirsiniz ama sorumluluğu devredemezsiniz’
Bülent Şenver
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Duayen bankacı Bülent Şenver, Serhat Sarısözen’in sunduğu Gündem Dışı programına konuk oldu. Şenver, Duayen Bankacı Aşkı adlı kitabı üzerinden Pamukbank Genel Müdürlüğü dönemindeki deneyimlerini, yöneticilik anlayışını, bankacılıkta yenilikçi uygulamaları ve etik değerlerin önemini anlattı.
Duayen bankacı Bülent Şenver, Duayen Bankacı Aşkı adlı kitabında Pamukbank Genel Müdürlüğü dönemine ait 35 anısını ve birlikte çalıştığı kişilerin kendisine ilişkin değerlendirmelerini Serhat Sarısözen’in sunduğu Gündem Dışı programında anlattı.
Kitap, Şenver’in yöneticilik deneyimlerini çalışma arkadaşlarının gözlemleriyle bir araya getiriyor. Fotoğraflı kredi kartları, konuşan ATM'ler ve kredi değerlendirme sistemleri gibi yenilikçi uygulamaların hayata geçirilme süreçleri üzerinden yaratıcılık, karar alma, ekip çalışması ve liderlik konuları ele alınıyor. Şenver, bankacılık kariyerinde karşılaştığı zorlukları ve yöneticilerin taşıdığı sorumlulukları da değerlendirdi.
'Yöneticilik yapmak denetçilikten daha zor'
Kariyerine denetçi olarak başladığını ve daha sonra banka yöneticiliğine geçtiğini anlatan Şenver, iki görev arasındaki sorumluluk farkına dikkat çekti:
“Bankayı yönetmeye başladığımda şunu görmüş oldum: Aslında denetçilik daha kolaymış. Birinin yanlışını görmek, eksiğini bulmak, o eksiği kâğıt üzerine döküp altına imzalamak daha kolaymış. Ama bir yönetici sorumluluğu aldığınızda bazen yöneticilerin önüne 40 katır mı, 40 satır mı gibi alternatifler çıkıyor. Yönetici onlardan bir tanesini seçmek zorunda kalıyor. Dolayısıyla yöneticilik yapmak daha zor, daha fazla sorumluluk isteyen bir iş.”
'Geminin kaptanı sizsiniz, sorumluluktan kaçamazsınız'
Yöneticilerin çalışanlarına yetki verebileceğini ancak alınan kararların sorumluluğunu taşımaya devam ettiğini belirten Şenver, denetim ve erken uyarı sistemlerinin önemini vurguladı:
“Yöneticiler her şeyi kendileri yapamazlar. Bazı şeylerde kendileriyle birlikte çalışanlara yetki vermek zorundadırlar. Ama yetki verdiğiniz zaman ‘Kredileri ben batırmadım, yardımcım batırdı’ diyemezsiniz. Siz kaptansınız, geminin kaptanı sizsiniz. Gemi buzdağına çarptı, ben o sırada uyuyordum olmaz. Her türlü önlemi alıyor olmanız lazım. Erken uyarı mekanizmalarını bankada kurmanız lazım.”
'Doğruluk ve dürüstlük bankacılıkta çok önemli'
Bankacılıkta güvenin temel unsur olduğunu söyleyen Şenver, etik değerlere verdiği önemi ve gençlere yönelik çalışmalarını anlattı:
“Etiğe eskiden de çok önem verirdim, şimdi de veriyorum. Bu nedenle Türkiye’de gençlerde etik anlayışı bilincinin oluşturulması için Etik Değerler Merkezi Derneği’ni kurdum. Doğruluk, dürüstlük bankacılıkta çok önemli. Müşteriler bankaya güvenmek zorunda. Paralarını emanet ediyorlar. Daima doğru yolda hareket etmek gerekiyor.”
Şenver, gençler için kaleme aldığı Başarısızlık Duası adlı metninden de şu ifadeleri paylaştı:
“Başkasının hakkını yemeye çalışırken, yalan dolanla iş yapmaya başlarken, hak etmediğim bir lokmayı ağzıma alırken, ahlak dışı bir davranışa niyetlenirken, adaletsiz kararlar alırken beni başarısız kıl. Bu konularda bana başarı yüzü gösterme.”
'Kararları birlikte almak takım çalışmasının bir parçası'
Pamukbank döneminde ATM seçimi sırasında izlediği yöntemi anlatan Şenver, çalışanların karar süreçlerine katılmasının önemine değindi:
“Ben ısrar etsem IBM alalım diye, bu bir yerde bencillik olurdu. Doğru olmazdı. Takım oyununu gösterebilmek ve objektif olmak açısından birtakım kriterler belirleyin dedim. Bir ATM’de neler aranması gerektiği maddeler haline getirildi. Her maddeye puanlamalar yapıldı. Bu puanlamaların sonucunda IBM daha fazla puan aldı ve genel müdür yardımcılarımızla birlikte IBM makinesini almaya karar verdik.”
'Genel müdürün hedefleri belirlemesi ve sonuçları takip etmesi lazım'
Pamukbank’ta çalışanlarına verdiği hedefleri yakından takip ettiğini belirten Şenver, yöneticilerin müdahale ve yetki devri arasındaki dengeyi doğru kurması gerektiğini söyledi:
“Bana takipçi genel müdür derlerdi. Gerekirse gece yarısı evden bile onları arardım. Ama bir genel müdürün bunu kıvamında yapması lazım. Günlük işlere karışacak kadar genel müdür yardımcılarına müdahale etmeyecek. Genel kuralları koyacak, amaçlarını ve hedeflerini belirleyecek. Sonra da bu sonuçlara ulaşılıp ulaşılmadığına bakacak. Ulaşıyorsa aferin diyecek, ulaşamadıysa doğru yolu gösterecek.”