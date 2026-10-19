https://anlatilaninotesi.com.tr/20261019/duayen-bankaci-bulent-senver-yetki-verebilirsiniz-ama-sorumlulugu-devredemezsiniz-1109661243.html

Duayen bankacı Bülent Şenver: ‘Yetki verebilirsiniz ama sorumluluğu devredemezsiniz’

Duayen bankacı Bülent Şenver: ‘Yetki verebilirsiniz ama sorumluluğu devredemezsiniz’

Sputnik Türkiye

Duayen bankacı Bülent Şenver, Serhat Sarısözen’in sunduğu Gündem Dışı programına konuk oldu. Şenver, Duayen Bankacı Aşkı adlı kitabı üzerinden Pamukbank Genel... 19.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-19T11:58+0300

2026-10-19T11:58+0300

2026-10-19T11:58+0300

gündem dişi

radyo sputnik

radyo

radyo

serhat sarısözen

ibm

atm

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/13/1109660917_0:136:2048:1288_1920x0_80_0_0_928c9117485d862b1b7a3a6bc9e955ee.jpg

Duayen bankacı Bülent Şenver, Duayen Bankacı Aşkı adlı kitabında Pamukbank Genel Müdürlüğü dönemine ait 35 anısını ve birlikte çalıştığı kişilerin kendisine ilişkin değerlendirmelerini Serhat Sarısözen’in sunduğu Gündem Dışı programında anlattı.Kitap, Şenver’in yöneticilik deneyimlerini çalışma arkadaşlarının gözlemleriyle bir araya getiriyor. Fotoğraflı kredi kartları, konuşan ATM'ler ve kredi değerlendirme sistemleri gibi yenilikçi uygulamaların hayata geçirilme süreçleri üzerinden yaratıcılık, karar alma, ekip çalışması ve liderlik konuları ele alınıyor. Şenver, bankacılık kariyerinde karşılaştığı zorlukları ve yöneticilerin taşıdığı sorumlulukları da değerlendirdi.'Yöneticilik yapmak denetçilikten daha zor'Kariyerine denetçi olarak başladığını ve daha sonra banka yöneticiliğine geçtiğini anlatan Şenver, iki görev arasındaki sorumluluk farkına dikkat çekti:'Geminin kaptanı sizsiniz, sorumluluktan kaçamazsınız'Yöneticilerin çalışanlarına yetki verebileceğini ancak alınan kararların sorumluluğunu taşımaya devam ettiğini belirten Şenver, denetim ve erken uyarı sistemlerinin önemini vurguladı:'Doğruluk ve dürüstlük bankacılıkta çok önemli'Bankacılıkta güvenin temel unsur olduğunu söyleyen Şenver, etik değerlere verdiği önemi ve gençlere yönelik çalışmalarını anlattı:Şenver, gençler için kaleme aldığı Başarısızlık Duası adlı metninden de şu ifadeleri paylaştı:'Kararları birlikte almak takım çalışmasının bir parçası'Pamukbank döneminde ATM seçimi sırasında izlediği yöntemi anlatan Şenver, çalışanların karar süreçlerine katılmasının önemine değindi:'Genel müdürün hedefleri belirlemesi ve sonuçları takip etmesi lazım'Pamukbank’ta çalışanlarına verdiği hedefleri yakından takip ettiğini belirten Şenver, yöneticilerin müdahale ve yetki devri arasındaki dengeyi doğru kurması gerektiğini söyledi:

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Serhat Sarısözen https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_2c20be80dbc7849b6c6da82a2150c4b6.jpg

Serhat Sarısözen https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_2c20be80dbc7849b6c6da82a2150c4b6.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Serhat Sarısözen https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_2c20be80dbc7849b6c6da82a2150c4b6.jpg

radyo sputnik, radyo, radyo, serhat sarısözen, ibm, atm