https://anlatilaninotesi.com.tr/20261019/bahcelinin-yasamada-mhp-cikisinin-arkasinda-ne-var-1109664457.html

Bahçeli’nin ‘Yasamada MHP’ çıkışının arkasında ne var?

Bahçeli’nin ‘Yasamada MHP’ çıkışının arkasında ne var?

Sputnik Türkiye

Gazeteci Ceyhun Bozkurt, fon krizi tartışmalarının AK Parti seçmeninde tepkiye yol açtığını belirterek, seçmenin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a desteğini korurken... 19.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-19T13:49+0300

2026-10-19T13:49+0300

2026-10-19T13:49+0300

ceyhun bozkurt'la bölgeni̇n kalbi̇

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Bölgenin Kalbi programında konuşan Gazeteci Ceyhun Bozkurt, fon kriziyle ilgili seçmen tepkilerini ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamalarının olası arka planını ele aldı. Bozkurt, seçmenin tepkisini sandıkta gösterebileceğini belirterek, Cumhur İttifakı’nın hem yürütmede hem de yasamada güçlü kalmasının önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.“AK Parti’ye tepki büyük”Abdulkadir Selvi’nin fon krizinin AK Parti’yi olumsuz etkilediğine ilişkin yazısını değerlendiren Bozkurt, bazı anketlerde AK Parti’nin oylarında düşüş görüldüğünü aktardı. Bozkurt, seçmenin kriz yönetimini olumlu bulsa da hesap sorulmasını istediğini ifade etti:“AK Parti seçmeni tepkisini sandıkta gösterebiliyor”AK Parti seçmeninin benimsemediği durumlarda tepkisini açık biçimde ortaya koyabildiğini söyleyen Bozkurt, 2024 yerel seçimlerini de bu çerçevede değerlendirdi. Bozkurt, fon krizi nedeniyle benzer bir tepkinin yeniden ortaya çıkabileceğini belirtti.Bozkurt şunları söyledi:“Deyim yerindeyse kelle istiyorlar”Sahada duyduğu tepkilere de değinen Bozkurt, bazı AK Parti seçmenlerinin yöneltilen eleştirilere yanıt vermekte zorlandığını söyledi. Bozkurt, fon kriziyle ilgili sorumluların hesap vermesine yönelik beklentinin güçlü olduğunu şu sözlerle ifade etti:Bahçeli’nin Meclis vurgusunun arka planıMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamalarını da değerlendiren Bozkurt, Bahçeli’nin AK Parti seçmenindeki huzursuzluğu dikkate aldığını düşündüğünü belirtti. Bozkurt’a göre Cumhur İttifakı’nın Meclis’teki gücünü koruma yaklaşımı, ittifakın yürütmedeki gücünün de sürdürülmesiyle bağlantılı.Bozkurt şunları söyledi:

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