Bahçeli’nin ‘Yasamada MHP’ çıkışının arkasında ne var?
bölgenin kalbi
Abone ol
Gazeteci Ceyhun Bozkurt, fon krizi tartışmalarının AK Parti seçmeninde tepkiye yol açtığını belirterek, seçmenin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a desteğini korurken partiye yönelik soru işaretleri taşıdığını söyledi. Bozkurt, MHP Lideri Bahçeli’nin "Yasamada MHP" vurgusunu da bu kapsamda değerlendirdi.
Bölgenin Kalbi programında konuşan Gazeteci Ceyhun Bozkurt, fon kriziyle ilgili seçmen tepkilerini ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamalarının olası arka planını ele aldı. Bozkurt, seçmenin tepkisini sandıkta gösterebileceğini belirterek, Cumhur İttifakı’nın hem yürütmede hem de yasamada güçlü kalmasının önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
“AK Parti’ye tepki büyük”
Abdulkadir Selvi’nin fon krizinin AK Parti’yi olumsuz etkilediğine ilişkin yazısını değerlendiren Bozkurt, bazı anketlerde AK Parti’nin oylarında düşüş görüldüğünü aktardı. Bozkurt, seçmenin kriz yönetimini olumlu bulsa da hesap sorulmasını istediğini ifade etti:
“Abdulkadir Selvi şunu yazdı: ‘Fon krizi AK Parti’yi olumsuz etkiledi.’ Dedi ki bazı anketlerde fon krizi meselesi nedeniyle AK Parti’nin oylarında 3-3,5 puanlık gerileme var. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek değişmiyor ama AK Parti’ye tepki büyük.
Hatta seçmen şunu söylüyormuş: ‘Evet, krizin yönetilmesi iyi. Tasfiye ve ödeme süreçlerinin olması olumlu ama aynı zamanda hesap verilmesini de istiyoruz.’ Yani hesap sorulmasını istiyormuş.”
“AK Parti seçmeni tepkisini sandıkta gösterebiliyor”
AK Parti seçmeninin benimsemediği durumlarda tepkisini açık biçimde ortaya koyabildiğini söyleyen Bozkurt, 2024 yerel seçimlerini de bu çerçevede değerlendirdi. Bozkurt, fon krizi nedeniyle benzer bir tepkinin yeniden ortaya çıkabileceğini belirtti.
Bozkurt şunları söyledi:
“Geçenlerde de o meseleyle ilgili konuştuğumuzda, AK Parti seçmeninin reaksiyoner bir kitle olduğunu, tavrını çok net gösterebildiğini, muhalefetin konsolidasyonuyla AK Parti seçmeninin kendi konsolidasyonunun farklı olduğunu aktardık. Çünkü AK Parti seçmeni, gerçekten benimsemediği bir şey olunca reaksiyon veriyor. Mesela yerel seçimde sandığa gitmiyor, bir anda cezalandırıyor. 2024 seçimleri de bunun sonucudur aslında.
Şimdi AK Parti seçmeni benzer bir reaksiyon verebilir mi? Ben, yasamada MHP vurgusunun perde arkasında bu olduğuna inananlardandım. Gerçekten de AK Parti seçmeninde bu fon meselesine karşı çok ciddi bir tepki var. Seçmen hâlâ Erdoğan’a, lidere inanıyor ama partiye karşı soru işareti koyuyor.”
“Deyim yerindeyse kelle istiyorlar”
Sahada duyduğu tepkilere de değinen Bozkurt, bazı AK Parti seçmenlerinin yöneltilen eleştirilere yanıt vermekte zorlandığını söyledi. Bozkurt, fon kriziyle ilgili sorumluların hesap vermesine yönelik beklentinin güçlü olduğunu şu sözlerle ifade etti:
“Bu arada, kulağımla duyduğum soruları söyleyeyim size. Bizzat kulağımla duyduğum. İnsanlar, ‘Ya biz bu eleştirilere karşı yanıt veremeyiz,’ diyorlar. Onu söyleyeyim. Deyim yerindeyse kelle istiyorlar.
Evet, bakıldığı zaman burada bir soru var: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Kasım’da uyardı; müdahale neden 17 Eylül’de yapılıyor? Şimdi bunun takibini yapan kişilerin para kaçırma eylemlerini neden durduramadığını anlamakta zorlanıyorum.”
Bahçeli’nin Meclis vurgusunun arka planı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamalarını da değerlendiren Bozkurt, Bahçeli’nin AK Parti seçmenindeki huzursuzluğu dikkate aldığını düşündüğünü belirtti. Bozkurt’a göre Cumhur İttifakı’nın Meclis’teki gücünü koruma yaklaşımı, ittifakın yürütmedeki gücünün de sürdürülmesiyle bağlantılı.
Bozkurt şunları söyledi:
“Sayın Bahçeli’nin açıklamalarına gelelim. Benim analizim şuydu: Sayın Bahçeli buradaki rahatsızlığı iyi analiz ediyor. Çünkü şöyle bir lider: Sayın Bahçeli diyor ki, ‘Önce ülkem ve milletim, sonra da partim ve ben.’ Yani partisinin ülkenin meselelerinin önüne koymayan bir liderden bahsediyoruz.
Şimdi böyle bir liderin, seçimlere daha 1,5 sene varken yasamada MHP’ye destek vermesi meselesi var. Ben Sayın Bahçeli’nin bunu şöyle değerlendirdiğine inanıyorum: AK Parti seçmenindeki huzursuzluğu görüyor. Cumhur İttifakı’nı son derece stratejik bir mevzi olarak gördüğü, özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ittifakın iletişiminin çok önemli olduğuna inandığı için diyor ki: ‘Bari Türkiye’nin gelecekteki dış politika, güvenlik politikaları ve hedefleri başta olmak üzere teknoloji, savunma ve diğer olumlu hamlelerin hedeflerine ulaşabilmesi adına Cumhur İttifakı’nı güçlü tutalım, Meclis’te de güçlü tutalım.’
Yani yürütmede kazanıp yasamada kaybedilmesi, Cumhur İttifakı açısından yürütmeyi de olumsuz etkiler, diyor. Bu yüzden AK Parti seçmenine, ‘AK Parti’den uzaklaşıyorsanız bile kopmayın,’ diyor. ‘Gelin, bari MHP’yi destekleyin,’ diyor.”