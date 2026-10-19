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MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
Ne zaman emekli olurum?’, ‘Ne kadar prim ödemem lazım?’, ‘Emekli maaşıma yüzde kaç zam gelir?’, ‘Tazminat hakkım var mı?’... SGK Uzmanı Melis Elmen, her cuma saat 15.00’te Çalışma Hayatım programında kafanıza takılan soruları yanıtlıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261019/2027yi-bekleyenler-dikkat-emeklilik-borclanmasi-zamlanabilir-1109676747.html
2027’yi bekleyenler dikkat: Emeklilik borçlanması zamlanabilir
2027’yi bekleyenler dikkat: Emeklilik borçlanması zamlanabilir
Sputnik Türkiye
melis elmen, sgk uzmanı, emeklilik, asgari ücret, bağ-kur
2026-10-19T17:35+0300
2026-10-19T17:35+0300
meli̇s elmen'le çalişma hayatim
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bağ-kur
sgk uzmanı
melis elmen
emeklilik
asgari ücret
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2027’de asgari ücrete yapılması beklenen artış, yalnızca çalışanların maaşlarını değil, emeklilik için yapılacak bazı borçlanmaların maliyetini de yükseltebilir. SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’te yayınlanan Çalışma Hayatım programında, emeklilik için eksik prim günlerini tamamlamayı planlayanları uyardı.Elmen, detayları şöyle anlattı:
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radyo sputnik, radyo, radyo, bağ-kur, sgk uzmanı, melis elmen, emeklilik, asgari ücret
radyo sputnik, radyo, radyo, bağ-kur, sgk uzmanı, melis elmen, emeklilik, asgari ücret

2027’yi bekleyenler dikkat: Emeklilik borçlanması zamlanabilir

17:35 19.10.2026
SGK Uzmanı Melis Elmen: Asgari ücret için rakamın bir an önce açıklanması gerekiyor
SGK Uzmanı Melis Elmen: Asgari ücret için rakamın bir an önce açıklanması gerekiyor - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2026
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Melis Elmen
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Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, 2027’de asgari ücrete yapılması beklenen artışın askerlik ve doğum borçlanması ile Bağ-Kur ihyası gibi işlemlerin maliyetini artırabileceğini belirterek uyardı. Elmen, “2027’yi beklemek pahalıya mal olabilir” derken, bazı borçlanma tutarlarında 50-60 bin liraya varan ek maliyet oluşabileceğini söyledi.
2027’de asgari ücrete yapılması beklenen artış, yalnızca çalışanların maaşlarını değil, emeklilik için yapılacak bazı borçlanmaların maliyetini de yükseltebilir.
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’te yayınlanan Çalışma Hayatım programında, emeklilik için eksik prim günlerini tamamlamayı planlayanları uyardı.
Elmen, detayları şöyle anlattı:
“2027’de bir çok tutar en az 50 bin lira zamlanacak ama sizin alacağınız maaşa böyle bir zam gelmeyecek. Örneğin bir borçlanma yaptığınızda yapılan borçlanmaya fazla para ödemeniz sadece asgari ücretin artışıyla alakalı olacak. İleride alacağınız emekli maaşı borçlanmayı yaptığınız yılın asgari tutarına sayılacağı için hiçbir değişiklik yaratmayacak ama siz daha fazla para ödemiş olacaksınız. Şu anda Türkiye’de birçok emeklilik bekleyen birey var. Emeklilik için eksik prim günlerini tamamlamayı düşünenler için 2027’yi beklemek pahalıya mal olabilir. Yeni yılda asgari ücrete yapılan artış yalnızca çalışanların maaşlarını etkilemeyecek, aynı zamanda sizin borçlanma tutarlarınızı da doğrudan etkileyecek. Bağ-Kur kapsamında dondurulmuş günleri olanlar, askerlik borçlanması yapmak isteyenler, doğum borçlanmasıyla günlerini tamamlamak isteyenler de dahil olmak üzere vatandaşın cebinden çok ciddi miktarlarda paralar çıkacak. 2026 yılı için bir aylık ihya bedeli 15 bin lira diyelim, bir yıllık da 179 bin lira diyelim. Asgari ücrete yüzde 28 zam gelirse bu tutarlar yüzde 28 artacak. Peki benim maaşıma ne olacak, hiçbir şey olmayacak. Emeklilik hesabı o yılların asgarisinden değerlendirileceği için sadece cebimizden çıkan para artacak. Aynı primi kazanıyorsunuz, aynı emeklilik hakkına başvuruyorsunuz ama fazladan 50-60 bin lira para ödemiş olacaksınız. Bunlar kesinleşmiş değil ama öngördüğümüz zamlar.”
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