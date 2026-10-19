2027’yi bekleyenler dikkat: Emeklilik borçlanması zamlanabilir

“2027’de bir çok tutar en az 50 bin lira zamlanacak ama sizin alacağınız maaşa böyle bir zam gelmeyecek. Örneğin bir borçlanma yaptığınızda yapılan borçlanmaya fazla para ödemeniz sadece asgari ücretin artışıyla alakalı olacak. İleride alacağınız emekli maaşı borçlanmayı yaptığınız yılın asgari tutarına sayılacağı için hiçbir değişiklik yaratmayacak ama siz daha fazla para ödemiş olacaksınız. Şu anda Türkiye’de birçok emeklilik bekleyen birey var. Emeklilik için eksik prim günlerini tamamlamayı düşünenler için 2027’yi beklemek pahalıya mal olabilir. Yeni yılda asgari ücrete yapılan artış yalnızca çalışanların maaşlarını etkilemeyecek, aynı zamanda sizin borçlanma tutarlarınızı da doğrudan etkileyecek. Bağ-Kur kapsamında dondurulmuş günleri olanlar, askerlik borçlanması yapmak isteyenler, doğum borçlanmasıyla günlerini tamamlamak isteyenler de dahil olmak üzere vatandaşın cebinden çok ciddi miktarlarda paralar çıkacak. 2026 yılı için bir aylık ihya bedeli 15 bin lira diyelim, bir yıllık da 179 bin lira diyelim. Asgari ücrete yüzde 28 zam gelirse bu tutarlar yüzde 28 artacak. Peki benim maaşıma ne olacak, hiçbir şey olmayacak. Emeklilik hesabı o yılların asgarisinden değerlendirileceği için sadece cebimizden çıkan para artacak. Aynı primi kazanıyorsunuz, aynı emeklilik hakkına başvuruyorsunuz ama fazladan 50-60 bin lira para ödemiş olacaksınız. Bunlar kesinleşmiş değil ama öngördüğümüz zamlar.”