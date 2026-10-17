Eski Dışişleri Bakanı Gürel: ‘Batı’nın çöküşü Ukrayna’da başladı’

“Buna imza atanlar anlaşmanın içeriğini biliyorlar mı, yoksa önlerine getirilen bir metni mi imzaladılar? Bu anlaşma nerede imzalandı, kimlerle görüşüldü? Dışişleri Bakanlığından bu müzakerelere katılan oldu mu? Bunları bilmiyoruz. Yoksa Atlantik ötesinde hazırlanan bir metin, üç devletin temsilcilerinin önüne konuldu ve onlar da imzaladı mı? İmza atanlar da mı içeriğini bilmiyor?

Bu anlaşmanın bir türlü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayına sunulamamasının bir nedeni olmalı. Galiba Türk milletinin bunu bilmesini istemiyorlar. Çünkü milletin Meclisteki vekilleri anlaşmanın içeriğini öğrenirse ister istemez Türk milleti de öğrenecek.

Her gün “Getireceğiz, getirdik, getiriyoruz” deniliyor ama anlaşma bir türlü Meclise gelmiyor. Dolayısıyla burada ne olduğunu sormak gerekiyor.

Bir ittifak anlaşması varsa hepimizin içeriğini bilmesi lazım. Artık bu çağda böyle bir anlaşmanın gizli hükümleri olmamalı. Dolayısıyla anlaşmanın Meclisin gündemine gelmesi gerekiyor.”