https://anlatilaninotesi.com.tr/20261017/erdogandan-atama-mujdesi-2026-yili-bitmeden-38-bin-hekim-disi-personel-alacagiz-1109629756.html

Erdoğan'dan atama müjdesi: 2026 yılı bitmeden 38 bin hekim dışı personel alacağız

Erdoğan'dan atama müjdesi: 2026 yılı bitmeden 38 bin hekim dışı personel alacağız

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2026 yılı bitmeden 38 bin hekim dışı alma ilanına çıkılacağını söyledi. 17.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-17T15:17+0300

2026-10-17T15:17+0300

2026-10-17T17:16+0300

türki̇ye

recep tayyip erdoğan

çapa

i̇stanbul üniversitesi tıp fakültesi

i̇stanbul üniversitesi çapa tıp fakültesi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul Üniversitesi Hastanesi Çapa Yerleşkesi Toplu Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni"nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2026 yılı bitmeden 38 bin hekim dışı personel alma ilanına çıkacağımızın müjdesini burada sizlerle paylaşıyorum" dedi. 'Sağlıkta bu noktalara kolay gelmedik' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ambulansın lüks olduğu bıçak parası vermeyenlerin ameliyat olamadığı, hastaların rehin alındığı dönemler yaşadık. 24 yıldır hayata aldığımız projelerle sağlıkta bu tabloyu tam tersine çevirdik" ifadelerini kullandı. Emeği geçenlere teşekkür ettiErdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle: Ülkemizin dört bir yanında insanımıza kaliteli sağlık hizmeti sunabilmek için özveriyle çalışan sağlık ordumuzun her bir neferine tebriklerimi, teşekkürlerimi iletiyorum. Birazdan İstanbul Üniversitemizin Çapa ve Esenyurt yerleşkelerinde bulunan binaları için kurdeleleri keseceğiz. Bu eserlerin tamamının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Sağlık Bakanlığımızı, üniversitemizi tebrik ediyor; işçi, memur ve mühendislerimize teşekkür ediyorum. Bu sağlık tesislerinde tedavi görecek tüm vatandaşlarımıza sağlık ve bereketli ömürler niyaz ediyorum.İstanbul Tıp Fakültesi de ecdadın emanetidirBiz sağlık hizmetleri noktasında ciddi bir birikimin köklü bir kurumsal tarihin temsilcileriyiz. Tarihimizde asla sıradan bir meslek olarak görülmemiştir. Hekim hikmete erişen bir şahsiyet olarak telakki edilmiştir. Sağlıkta ciddi bir birikimimiz var. İstanbul Tıp Fakültesi de ecdadın emanetidir. 14 Mart 1919'da Hikmet bey ve arkadaşlarının dalgalandırdığı Türk Bayrağı esarete boyun eğmeyeceğimizin tüm dünyaya ilanı olmuştur. Hizmet kapasitesi uzmanlaşmış klinikleri güçlü sağlık personelleri ve ileri teknoloji makineleri ile sağlık sektöründe kapasitesini artırdı.Sağlıkta bu noktalara kolay gelmedikİstanbul Üniversitesi Tıp yerleşkesi 44 bin metrekarelik alana inşa edildi. 39'u yoğun bakım olmak üzere 186 yatak bulunuyor. Modern tıp eğitimin ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanan hastanemizde poliklinik hizmetleri verilmeye başlandı. Esenyurt hastanemizde ise 200 hasta yatağı ve yeni doğan ile 50 yoğun bakım yatağı bulunuyor. Her iki hastanemizde bir kez daha hayırlı uğurlu olsun.Esenyurt hastanemizde ise 200 hasta yatağı ve yeni doğan ile 50 yoğun bakım yatağı bulunuyor. Her iki hastanemizde bir kez daha hayırlı uğurlu olsun. 74 adet izolatörle hastane güvenliği temin edilecek.Sağlıkta bu noktalara kolay gelmedik. Parası olmayanın hizmet alamadığı memurun ayrı işçinin ayrı hastanesi olduğu reçetelerin eczanede bulunmadığı dönemlerimiz oldu. Ambulansın lüks olduğu bıçak parası vermeyenlerin ameliyat olamadığı, hastaların rehin alındığı dönemler yaşadık. 24 yıldır hayata aldığımız projelerle sağlıkta bu tabloyu tam tersine çevirdik. Devlet hastanelerimiz, şehir hastanelerimizle vakıf hastanelerimizle insanımıza kaliteli sağlık hizmeti sunuyoruz. 223 milyar lira olan sağlık tesislerini hizmete açtık. Sağlıkta Türkiye'de küresel çekim merkezi haline çekeceğiz. İstanbul'un sağlık altyapısını adeta yeniden baştan inşa ettik.38 bin hekim dışı personel alacağızSağlık hizmetlerinin en nitelikli şekilde vatandaşlarımıza sunulması, bizim her zaman önceliğimiz olmuştur. Bu amaçla, yeni bir adım daha atıyor, 2026 yılı bitmeden 38 bin hekim dışı personel alma ilanına çıkacağımızın müjdesini burada sizlerle paylaşıyorum. Sağlık Bakanlığımız önümüzdeki dönem takvimi açıklayacak."

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recep tayyip erdoğan, çapa, i̇stanbul üniversitesi tıp fakültesi, i̇stanbul üniversitesi çapa tıp fakültesi