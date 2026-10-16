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Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemin nabzını tutuyoruz.Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini Gün Ortası’nda konuşuyoruz.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/soner-olgun-yasamini-yitirdi-radyo-sputnikte-hayat-oykusunu-anlatmisti-iyi-bayramlar-1109614600.html
Soner Olgun yaşamını yitirdi: Radyo Sputnik'te hayat öyküsünü anlatmıştı; "İyi Bayramlar..."
Soner Olgun yaşamını yitirdi: Radyo Sputnik'te hayat öyküsünü anlatmıştı; "İyi Bayramlar..."
Sputnik Türkiye
Uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele eden Soner Olgun 67 yaşında hayatını kaybetti. 27 Eylül 2024 günü Radyo Sputnik'te Okan Aslan'la Gün Ortası... 16.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-16T15:54+0300
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Türk müziğinin güçlü seslerinden Soner Olgun uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele ediyordu. Geçtiğimiz hafta sağlık durumu ağırlaşan müzisyen, hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Olgun, entübe edildi. 67 yaşındaki Soner Olgun tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 27 Eylül 2024 günü Radyo Sputnik'te Okan Aslan'la Gün Ortası programına katılan Olgun, hayat hikayesini canlı yayında anlatmıştı... Ongun şunları söylemişti:
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Soner Olgun yaşamını yitirdi: Radyo Sputnik'te hayat öyküsünü anlatmıştı; "İyi Bayramlar..."

15:54 16.10.2026
gün ortası
gün ortası - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2026
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Okan Aslan
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Uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele eden Soner Olgun 67 yaşında hayatını kaybetti. 27 Eylül 2024 günü Radyo Sputnik'te Okan Aslan'la Gün Ortası programına katılan Olgun, hayat hikayesini canlı yayında anlatmıştı...
Türk müziğinin güçlü seslerinden Soner Olgun uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele ediyordu. Geçtiğimiz hafta sağlık durumu ağırlaşan müzisyen, hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Olgun, entübe edildi. 67 yaşındaki Soner Olgun tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
27 Eylül 2024 günü Radyo Sputnik'te Okan Aslan'la Gün Ortası programına katılan Olgun, hayat hikayesini canlı yayında anlatmıştı... Ongun şunları söylemişti:
Herkese iyi bayramlar. Bize her gün bayram. Ben topluma çok uyumlu olmayan, deli denilenlerden biriyim. Her zaman iyi bayramlar derim. İyi bayramlar, rasyonel sisteme bir tür bugünkü gidişata 30 yıllık bir başkaldırıdır. Akılcılık diye diye aklımızı aldılar. Herkes akılcı ve akıllı olmaya çalıştığı noktada akıl diye bir şey kalmadı ortada... Sırtımızı dayadık çalıya, adımızı çıkardık deliye, iyi bayramlar diledik. Bayram dünyada bizim kültürümüzde yeşermiş. En şahane sosyolojik kavramlardan biri
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