Soner Olgun yaşamını yitirdi: Radyo Sputnik'te hayat öyküsünü anlatmıştı; "İyi Bayramlar..."

Herkese iyi bayramlar. Bize her gün bayram. Ben topluma çok uyumlu olmayan, deli denilenlerden biriyim. Her zaman iyi bayramlar derim. İyi bayramlar, rasyonel sisteme bir tür bugünkü gidişata 30 yıllık bir başkaldırıdır. Akılcılık diye diye aklımızı aldılar. Herkes akılcı ve akıllı olmaya çalıştığı noktada akıl diye bir şey kalmadı ortada... Sırtımızı dayadık çalıya, adımızı çıkardık deliye, iyi bayramlar diledik. Bayram dünyada bizim kültürümüzde yeşermiş. En şahane sosyolojik kavramlardan biri