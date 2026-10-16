https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/soner-olgun-yasamini-yitirdi-radyo-sputnikte-hayat-oykusunu-anlatmisti-iyi-bayramlar-1109614600.html
Soner Olgun yaşamını yitirdi: Radyo Sputnik'te hayat öyküsünü anlatmıştı; "İyi Bayramlar..."
Soner Olgun yaşamını yitirdi: Radyo Sputnik'te hayat öyküsünü anlatmıştı; "İyi Bayramlar..."
Sputnik Türkiye
Uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele eden Soner Olgun 67 yaşında hayatını kaybetti. 27 Eylül 2024 günü Radyo Sputnik'te Okan Aslan'la Gün Ortası... 16.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-16T15:54+0300
2026-10-16T15:54+0300
2026-10-16T15:54+0300
okan aslan i̇le gün ortasi
radyo sputnik
radyo
radyo
soner olgun
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098666375_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_17ed9bcc82de9ce349b8169b44872917.jpg
Türk müziğinin güçlü seslerinden Soner Olgun uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele ediyordu. Geçtiğimiz hafta sağlık durumu ağırlaşan müzisyen, hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Olgun, entübe edildi. 67 yaşındaki Soner Olgun tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 27 Eylül 2024 günü Radyo Sputnik'te Okan Aslan'la Gün Ortası programına katılan Olgun, hayat hikayesini canlı yayında anlatmıştı... Ongun şunları söylemişti:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098666375_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_3e98454401aff24d756249b928f9dad4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
radyo sputnik, radyo, radyo, soner olgun
radyo sputnik, radyo, radyo, soner olgun
Soner Olgun yaşamını yitirdi: Radyo Sputnik'te hayat öyküsünü anlatmıştı; "İyi Bayramlar..."
Uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele eden Soner Olgun 67 yaşında hayatını kaybetti. 27 Eylül 2024 günü Radyo Sputnik'te Okan Aslan'la Gün Ortası programına katılan Olgun, hayat hikayesini canlı yayında anlatmıştı...
Türk müziğinin güçlü seslerinden Soner Olgun uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele ediyordu. Geçtiğimiz hafta sağlık durumu ağırlaşan müzisyen, hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Olgun, entübe edildi. 67 yaşındaki Soner Olgun tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
27 Eylül 2024 günü Radyo Sputnik'te Okan Aslan'la Gün Ortası programına katılan Olgun, hayat hikayesini canlı yayında anlatmıştı... Ongun şunları söylemişti:
Herkese iyi bayramlar. Bize her gün bayram. Ben topluma çok uyumlu olmayan, deli denilenlerden biriyim. Her zaman iyi bayramlar derim. İyi bayramlar, rasyonel sisteme bir tür bugünkü gidişata 30 yıllık bir başkaldırıdır. Akılcılık diye diye aklımızı aldılar. Herkes akılcı ve akıllı olmaya çalıştığı noktada akıl diye bir şey kalmadı ortada... Sırtımızı dayadık çalıya, adımızı çıkardık deliye, iyi bayramlar diledik. Bayram dünyada bizim kültürümüzde yeşermiş. En şahane sosyolojik kavramlardan biri