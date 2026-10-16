“Savaşın kaybedeni Transatlantik, zengin Avrupa’nın sonuna gelindi”

“Wiedel, 2027 bütçe görüşmelerinde Merz’i eleştirmedi. Wiedel kürsüde Merz’i ‘fırçaladı’. Wiedel, ‘Öncelikle doğru konuşmuyorsunuz. Merz, yolun sonuna geldiniz. Vaatlerinizi tutmadınız’ dedi. Wiedel, ’10 gün önce Ukrayna’ya gidip 1 milyar Euro destek vereceğinizi söylediniz. Kimin parasını kime veriyorsunuz?’ ifadelerini kullandı. Bu savaşın kendilerinin savaşı olmadığını söyledi. Almanya’nın taraf olmasını eleştirdi. Bu yanlış siyasetin sonuçlarını Almanya’nın çektiğini söyledi. ‘Biz iktidara gelirsek Rusya-Ukrayna savaşını sonlandıracağız. Rusya ile diplomatik unsurları güçlendireceğiz. Ukrayna’ya yapılacak destek sözleşmelerini iptal edeceğiz’ diye konuştu. Wiedel, ‘Bu başarısızlıklarla beraber ülkeye gelen sığınmacı ve göçmen politikalarında da başarısız oldunuz. Alman halkı bir demografik yapının değişmesi tehlikesiyle karşı karşıya. Bunu siz ve sizden önceki hükümetler yaptı. Hukumuza uygun olmayan sığınmacıları ve göçmenleri tekrar değerlendireceğiz. Sanayi ülkesi, yılda 1,7 trilyon dolar ihracat günü olan Almanya’yı sanayisizleştirdiniz. Bunun sorumlusu ekonomi politikalarınız. Rekabet gücümüzü yitirdik’ dedi. Wiedel’ın bu söylediklerine bakınca bir haklılık payının olduğunu söyleyebiliriz. Ülkede enflasyon, yoksulluk ve işsizlik var. Enerji alanında da enflasyon var. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Almanya’nın enerji alanındaki enflasyonu yüzde 75’lere çıktı. Almanya böyle bir şey yaşamamıştı. Demokrasilerde sorunların çözümü siyasetçilerde, sorumluluklar ise hükümettedir. Wiedel da sorumluluk merci olan Merz’e karşı eleştirilerini sert yaptı. Wiedel’ın bu konuşması partiye 0,2 puan kazandırdı. Koalisyon hükümeti CDU’nun yanısıra SPD arasında kamuoyuna da yansımış bir sorun var. Bundan birkaç gün önce SPD’nin eş genel başkanı ile çalışma ve sosyal güvenlik bakanı istifa etti. SPD’nin politikalarından rahatsızlığını dile getirmiş, ‘Biz Sosyal Demokrat Parti olarak emek kesimiyle, sosyal devlet hukukuyla ve sivil toplumla ilişkilerimizde erezyon yaşıyoruz’ demişti. CDU’nun yani Hristiyan Birlik Partisi’nin içinde de Merz’e ilişkin eleştiriler var. 2027 bütçesinde de dikkat çeken bir şey var. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Almanya ilk kez 141 milyar Euro’yu savunma alanına ayırdı. 23 milyar Euro da opsiyon koydurdu. CDU içinde muhafazakar sol bir kanat var. Bu kanat Merz’i ciddi şekilde eleştiriyor. SPD’de de sol kanat var onlar da Merz’i eleştiriyor. Merz hükümetinin 2028’e kadar iktidarı götürmesi beklenmiyor. Önceki koalisyon hükümetinde yaşanan borçlanma yasasının yarattığı tartışmayla koalisyon hükümeti bozulmuştu. Böyle bir durumla karşı karşıya kalınabilir. Araştırmalar AfD’nin iktidar adayı olduğunu gösteriyor. Almanya’nın siyasi sistemi tek başıan bir siyasi partinin iktidar olmasına olanak vermiyor. Öte yandan Berlin’de bir süre önce eyalet seçimi yapıldı ve Sol Parti adayı seçildi. Şu an koalisyon görüşmeleri var. Sol Parti iyi bir politik program ortaya koydu. Bu programı kamuoyuna mal etti. Bugün Almanya’da bir barınma sorunu var. Berlin de bunun önde gelen eyaletlerinden. Kamusallaştırma sağlarlarsa vaatlerini yerine getirmiş olacaklar. Yeşiller ile Sosyal Demokrat Parti arasında görüşmeler vardı. İsrail karşıtı söylemler ve İsrail ile olan ilişkilerin durdurulmasını yazan Sol Parti ile bu başlıkta bir sorun çıktı. Bu sorun aşıldı ve bu üç siyasi parti bir araya geldi. Bunun önümüzdeki haftaya kadar süreceğini sonrasında ise bir hükümet mutabakatı protokolü çıkacağı ifade ediliyor. AfD’ye karşı bir müesses nizam duruşu varsa Sol Parti’nin diğer koalisyon görüşmelerine karşı da bir duruş vardı. En önemli çıkışı göçmen ailenin çocuğu olan Yeşiller Partisi’nden Cem Özdemir söyledi. ‘Sol Parti ile koalisyon yapılmamasını’ söyledi. Yanlış bir söylemdi. Bu da eleştirildi. Gelinen noktada Sol Parti ile SPD-Yeşiller görüşmesinin devam ettiğini bir hükümet oluşturulacağı kanaati oluşmuş durumda. Almanya’nın federal yapı sistemine bakınca Sol Parti lideri Elif Eralp’in eyalet meclisinde başbakan olacağını net bir şekilde ifade edebiliriz. Başka birinin başbakan olarak çıkması çok olası değil. Geçmişten günümüze böyle bir durum olmadı. Seçimi birinci bitiren partinin başkanı hem federal düzeyde hem de eyalet düzeyinde başbakan olmuştur. Farklı bir sonucun çıkacağı beklentisi yanlış olur.”