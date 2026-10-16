“Savaşın kaybedeni Transatlantik, zengin Avrupa’nın sonuna gelindi”
© SputnikCeyda Karan'la Eksen
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Almanya özelinde Avrupa Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı sonrası elde ettiği zenginliği kaybettiğini belirten Erdal Tekin’e göre Avrupa, zengin zamanlarının sonuna geldi. Militarist politikalarını sürdüren Avrupa’nın savaşı kaybettiğini ifade eden Tekin, Almanya’nın daha önce bu denli bir enflasyon ve işsizlikle karşı karşıya kalmadığını söyledi.
Küresel çapta artan militarist politikaların 21. yüzyılı esir aldığı bu dönemde, ABD önderliğindeki güvenlik harcamalarına aktarılan bütçeler, Rusya'dan enerji tedarikinin kesilmesi ve Çin karşısında gerileyen rekabet gücü nedeniyle "zengin Avrupa" döneminin sonuna gelinirken Almanya'da 2027 bütçe görüşmelerinde muhalefet lideri Alice Weidel'ın Şansölye Friedrich Merz'e yönelik sert eleştirileri, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez savunmaya 141 milyar euro ayrılması ve Ukrayna'ya verilen milyarlık destekler koalisyon ortakları SPD ile CDU içerisinde büyük çatlaklar yaratıyor.
Berlin eyalet seçimlerinin ardından Sol Parti adayı Elif Eralp'in başbakanlığında SPD ve Yeşiller ile kurulması beklenen koalisyon hükümeti Alman siyasetinde yeni bir dengenin sinyalini verirken Kuzey Akım sabotajı davasında Ukrayna'nın suçlandığı bir vasatta Transatlantik politikalarının faturasını ödeyen Avrupa halklarının Ukrayna'ya yardımların kesilmesi yönündeki talepleri de giderek tırmanıyor.
Almanya’daki siyasi tabloyu, Merz’in militarist söylemlerini ve AfD’nin yükselişini Siyasi Analist Erdal Tekin ile konuştuk.
“Avrupa’yı militarist politikalar esir aldı”
Tekin’e göre zenginliğini İkinci Dünya Savaşı sonrası ABD’ye sırtını dayayarak ve Sovyetler Birliği dönemindeki doğalgaz ithalatından kazanan Avrupa, militarist politikalar tarafından esir alınmış durumda. Avrupa Birliği ülkelerinin ekonomik olarak güçsüzleştiğini belirten Tekin yeni güç merkezlerinin de Doğu’dan çıktığını söyledi:
“Yalnızca Avrupa’da değil uluslararası çerçevede politik gündemin merkezini belirleyen en önemli faktör militarist politikalar. Dünyanın hangi kıtası olursa olsun militarist politikaların 21. yüzyılı esir aldığı bir süreci yaşıyoruz. Avrupa da bu süreçten etkileniyor. Zengin Avrupa’nın sonuna gelindi. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa’yı zenginleştiren önemli etkenler oldu. Bu savaştan sonra Avrupa, savunma ve güvenlik alanındaki bütün ihtiyaçlarını ABD önderliğindeki NATO’ya dayıyordu. Savunma ve güvenliğini ABD’ye havale eden Avrupa, bu alandaki tasarruflarını sanayileşmede ve bunu da toplumların refah düzeylerini yükseltmekte kullandı. Başarılı da oldular. Batı’yı zenginleştiren bir diğer gelişme de savaştan sonra 1970’li yıllardan itibaren Sovyetler Birliği ile Avrupa arasında yapılan doğalgaz ve petrol ithalatıydı. Bu da ucuz enerji kaynaklarıyla beraber Avrupa sanayisini güçlendirdi. Bu, Avrupa’nın güçlü ekonomiye sahip olmasını güçlendiren etkenlerden ikincisiydi. Üçüncü etken ise 2000’li yılların başında Çin ile yapılan ticari anlaşmalar oldu. Bu anlaşmalardan günümüze kadar o coğrafyaya ihracat endeksi yüksek olan Avrupa’da, bu ticari dengenin değiştiğini görüyoruz. Avrupa coğrafyasının katma değerinin o coğrafyada dış ticaret açığı verdiğini görebiliyoruz. Avrupa, Avrupa sanayisi artık uluslararası çerçevede rekabet kabiliyetini kaybetti. ABD’nin baskısıyla militarizme yapılan aşırı harcamalar maalesef zengin Avrupa’nın ortadan kalkmasının etkenlerinden biri. Rusya-Ukrayna savaşıyla Rusya’dan temin edilemeyen enerji kaynaklarını ve Çin ile sanayide rekabet kabiliyetini yitirdiler. Zengin Avrupa’nın sonuna gelindi. İki kutuplu bir dünyaya doğru gidiyoruz. Bir tarafta ABD diğer tarafta Çin var. Avrupa, üçüncü bir küresel güç olur mu bunu göreceğiz. Ancak şu an Avrupa Birliği’nin üçüncü bir küresel güç olacağını pek sanmıyorum. Yeni güç merkezleri de Doğu’dan çıkıyor.”
“Wiedel Merz’i eleştirmedi, fırçaladı”
AfD lideri Alice Wiedel’ın Şansölye Merz’i 2027 bütçe görüşmelerinde ‘fırçaladığını’ aktaran Tekin, Almanya’daki yüksek enflasyon ve işsizliğe de vurgu yaptı. Tekin, Almanya’da enerji alanındaki yüksek enflasyona da dikkat çekti:
“Wiedel, 2027 bütçe görüşmelerinde Merz’i eleştirmedi. Wiedel kürsüde Merz’i ‘fırçaladı’. Wiedel, ‘Öncelikle doğru konuşmuyorsunuz. Merz, yolun sonuna geldiniz. Vaatlerinizi tutmadınız’ dedi. Wiedel, ’10 gün önce Ukrayna’ya gidip 1 milyar Euro destek vereceğinizi söylediniz. Kimin parasını kime veriyorsunuz?’ ifadelerini kullandı. Bu savaşın kendilerinin savaşı olmadığını söyledi. Almanya’nın taraf olmasını eleştirdi. Bu yanlış siyasetin sonuçlarını Almanya’nın çektiğini söyledi. ‘Biz iktidara gelirsek Rusya-Ukrayna savaşını sonlandıracağız. Rusya ile diplomatik unsurları güçlendireceğiz. Ukrayna’ya yapılacak destek sözleşmelerini iptal edeceğiz’ diye konuştu. Wiedel, ‘Bu başarısızlıklarla beraber ülkeye gelen sığınmacı ve göçmen politikalarında da başarısız oldunuz. Alman halkı bir demografik yapının değişmesi tehlikesiyle karşı karşıya. Bunu siz ve sizden önceki hükümetler yaptı. Hukumuza uygun olmayan sığınmacıları ve göçmenleri tekrar değerlendireceğiz. Sanayi ülkesi, yılda 1,7 trilyon dolar ihracat günü olan Almanya’yı sanayisizleştirdiniz. Bunun sorumlusu ekonomi politikalarınız. Rekabet gücümüzü yitirdik’ dedi. Wiedel’ın bu söylediklerine bakınca bir haklılık payının olduğunu söyleyebiliriz. Ülkede enflasyon, yoksulluk ve işsizlik var. Enerji alanında da enflasyon var. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Almanya’nın enerji alanındaki enflasyonu yüzde 75’lere çıktı. Almanya böyle bir şey yaşamamıştı. Demokrasilerde sorunların çözümü siyasetçilerde, sorumluluklar ise hükümettedir. Wiedel da sorumluluk merci olan Merz’e karşı eleştirilerini sert yaptı. Wiedel’ın bu konuşması partiye 0,2 puan kazandırdı. Koalisyon hükümeti CDU’nun yanısıra SPD arasında kamuoyuna da yansımış bir sorun var. Bundan birkaç gün önce SPD’nin eş genel başkanı ile çalışma ve sosyal güvenlik bakanı istifa etti. SPD’nin politikalarından rahatsızlığını dile getirmiş, ‘Biz Sosyal Demokrat Parti olarak emek kesimiyle, sosyal devlet hukukuyla ve sivil toplumla ilişkilerimizde erezyon yaşıyoruz’ demişti. CDU’nun yani Hristiyan Birlik Partisi’nin içinde de Merz’e ilişkin eleştiriler var. 2027 bütçesinde de dikkat çeken bir şey var. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Almanya ilk kez 141 milyar Euro’yu savunma alanına ayırdı. 23 milyar Euro da opsiyon koydurdu. CDU içinde muhafazakar sol bir kanat var. Bu kanat Merz’i ciddi şekilde eleştiriyor. SPD’de de sol kanat var onlar da Merz’i eleştiriyor. Merz hükümetinin 2028’e kadar iktidarı götürmesi beklenmiyor. Önceki koalisyon hükümetinde yaşanan borçlanma yasasının yarattığı tartışmayla koalisyon hükümeti bozulmuştu. Böyle bir durumla karşı karşıya kalınabilir. Araştırmalar AfD’nin iktidar adayı olduğunu gösteriyor. Almanya’nın siyasi sistemi tek başıan bir siyasi partinin iktidar olmasına olanak vermiyor. Öte yandan Berlin’de bir süre önce eyalet seçimi yapıldı ve Sol Parti adayı seçildi. Şu an koalisyon görüşmeleri var. Sol Parti iyi bir politik program ortaya koydu. Bu programı kamuoyuna mal etti. Bugün Almanya’da bir barınma sorunu var. Berlin de bunun önde gelen eyaletlerinden. Kamusallaştırma sağlarlarsa vaatlerini yerine getirmiş olacaklar. Yeşiller ile Sosyal Demokrat Parti arasında görüşmeler vardı. İsrail karşıtı söylemler ve İsrail ile olan ilişkilerin durdurulmasını yazan Sol Parti ile bu başlıkta bir sorun çıktı. Bu sorun aşıldı ve bu üç siyasi parti bir araya geldi. Bunun önümüzdeki haftaya kadar süreceğini sonrasında ise bir hükümet mutabakatı protokolü çıkacağı ifade ediliyor. AfD’ye karşı bir müesses nizam duruşu varsa Sol Parti’nin diğer koalisyon görüşmelerine karşı da bir duruş vardı. En önemli çıkışı göçmen ailenin çocuğu olan Yeşiller Partisi’nden Cem Özdemir söyledi. ‘Sol Parti ile koalisyon yapılmamasını’ söyledi. Yanlış bir söylemdi. Bu da eleştirildi. Gelinen noktada Sol Parti ile SPD-Yeşiller görüşmesinin devam ettiğini bir hükümet oluşturulacağı kanaati oluşmuş durumda. Almanya’nın federal yapı sistemine bakınca Sol Parti lideri Elif Eralp’in eyalet meclisinde başbakan olacağını net bir şekilde ifade edebiliriz. Başka birinin başbakan olarak çıkması çok olası değil. Geçmişten günümüze böyle bir durum olmadı. Seçimi birinci bitiren partinin başkanı hem federal düzeyde hem de eyalet düzeyinde başbakan olmuştur. Farklı bir sonucun çıkacağı beklentisi yanlış olur.”
“Savaşın sonucu ve kaybedeni belli”
Trump-Putin görüşmesine hatırlatma yapan Tekin, Avrupa’nın ABD tarafından terk edildiğini söyledi. Tekin’e göre Rusya-Ukrayna arasındaki gelişmelerde kaybeden Avrupa Birliği oldu:
“Trump, Putin ile görüştüğünü ve bazı konularda anlaştığını yüksek tonla ifade etti. Zelenski’nin Ukrayna’yı bırakması gibi söylemlerinin güçlendiği bir süreç var. ‘Gün gelecek Trump, Avrupa Birliği’ne dönüp ‘Ben Putin ile anlaştım. Savaşı sonlandırıyorum. Siz başınızın çaresine bakın’ diyecek’ demiştim. Şu an Avrupa bunu yaşıyor. Rusya-Ukrayna savaşı patlak verdiğinde 2022’de Kuzey Akım’a bir sabotaj yapıldı. Bunun davası Hamburg’da başladı. Bir taraftan Merz Ukrayna’ya destek açıklamaya devam ediyor. Avrupa Birliği de tekrar destek açıkladı. Bu bağlamda Ukrayna mahkemede sabotajla suçlanıyor. Putin o dönem uluslarası topluma tarafsız bir araştırma komisyonunun kurulması gerektiğini söyledi. Rusya’nın Avrupa ile olan ilişkilerinin zarara uğratılmak istendiğini söyledi. Bir tarafta Ukrayna’nın yanında olduğunu ifade eden Avrupa diğer tarafta da sabotaj gündemi var. Savaşın kaybedeni Transatlantik. Bunun da ötesinde İngiltere’nin yeni nesil siyasi anlayışları. İngiltere’nin yeni müesses nizamının önderliğinde Transatlantik’in başlattığı Rusya-Ukrayna savaşında Avrupa Birliği’nin Transatlantik yanlısı politikalarının coğrafyayı getirdiği nokta. Savaşın sonucu ve kaybedeni belli. Hala kaybedenin yanında durmaya çalışan bir Ukrayna var. Bunun karşısında da savaş istemeyen, Ukrayna’ya desteğin kesilmesini isteyen Avrupa halkları var.”