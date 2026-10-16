https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/ramazan-basaktan-chp-ve-yeni-partiye-sitem-kurumsal-olarak-yalniz-birakildim-1109618184.html

Ramazan Başak'tan CHP ve Yeni Parti'ye sitem: Kurumsal olarak yalnız bırakıldım

Ramazan Başak'tan CHP ve Yeni Parti'ye sitem: Kurumsal olarak yalnız bırakıldım

Sputnik Türkiye

Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konuğu eski Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkan Yardımcısı Ramazan Başak oldu. Başak, fon vurgununda geride... 16.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-16T19:10+0300

2026-10-16T19:10+0300

2026-10-16T19:10+0300

mustafa hoş i̇le yol arkadaşi

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Mustafa Hoş’la Yol Arkadaşı’na konuk olan eski MASAK Başkan Yardımcısı Ramazan Başak, fon soruşturmasında geçen bir ayı değerlendirerek denetim mekanizmalarına tepki gösterdi. Başak, sermaye piyasalarında büyük bir güven kaybı ve mağduriyet yaşandığını belirterek, “Otoritenin gözleri önünde, özellikle SPK’nın gözleri önünde, farkındayız demiş olmalarına rağmen göz göre göre gelen bir felaket” dedi. Başak, şüpheli işlemlere zamanında müdahale edilmediğini savunurken, uyarılarına rağmen kendisinden kurumsal düzeyde bilgi istenmediğini de söyledi.“45 yıllık sermaye piyasası tarihinin en önemli krizi”Eski Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkan Yardımcısı Ramazan Başak, fon soruşturmasının Türkiye sermaye piyasalarında ciddi bir güven kaybına yol açtığını söyledi.Yaşananların yalnızca tasfiye edilen fonlardaki mağduriyetlerle sınırlı olmadığını belirten Başak, krizin uluslararası alanda da Türkiye’ye duyulan güveni etkilediğini savundu.Başak, “Bu, Cumhuriyet tarihinin sayılı ama sermaye piyasası tarihinin, 45 yıllık tarihinin en büyük tahribat yaratan, en çok güven kaybı yaratan, en çok mağdur sayısını ortaya çıkartan çok önemli bir kriz. Son 45 yılın en önemli krizi sermaye piyasalarında” ifadelerini kullandı.Başak, denetleyici kurumların gelişmelerden haberdar olduklarını belirtmelerine rağmen gerekli önlemlerin zamanında alınmadığını öne sürdü.“402 milyarlık rakam, çoğu yurt dışı olmak üzere kaçtı”Soruşturma sürecinde şüpheli para hareketlerinin incelenmesi ve gerekli durumlarda transferlerin durdurulması gerektiğini belirten Başak, MASAK’ın yükümlü gruplar olarak tanımlanan aracı kurumlar, kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve bankalarla birlikte portföy yönetim şirketlerine yönelik uyarı ve inceleme mekanizmalarını işaret etti.Başak, şüpheli görülen işlemlerde gerekli koşullar oluştuğunda işlemlerin ertelenmesi mekanizmasının devreye sokulabileceğini söyledi. Bu kapsamda, inceleme süresince transferin durdurulması ve işlemin araştırılması gerektiğini belirtti.Başak, “Bu yapılabilirdi, bu yapılmadı. Ne oldu? Yapılmayınca da 402 milyarlık bir rakam, çoğu yurt dışı olmak üzere kaçtı” dedi.Söz konusu tutara ve para hareketlerine ilişkin değerlendirmeler Başak’ın açıklamaları olarak aktarılırken, rakamın kapsamı ve doğrulanması ayrıca önem taşıyor.“SPK, şüpheli işlemleri eylül başında incelemeliydi”Başak, sermaye piyasasında olağan dışı fiyat hareketleri görülen hisselere ilişkin incelemelerin daha erken başlatılması gerektiğini savundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın SPK’dan bilgi istemesinin geciktiğini ileri süren Başak, denetleyici kurumun kendi görev alanındaki şüpheli işlemleri resen incelemesi gerektiğini ifade etti.Başak, “Siz SPK olarak zaten bu piyasa dolandırıcılığını incelemekle ve sonuçlandırmakla görevlisiniz. O zaman SPK ne yapmalıydı? Bu işlemleri hemen eylülün başında incelemeli ve hazırladığı raporu suç duyurusuyla birlikte Cumhuriyet Savcılığı’na göndermeliydi” diye konuştu.Tedbirlerin uygulanma biçimini de eleştiren Başak, bazı önlemlerin akşam alınıp sabah kaldırılmasını sorguladı. Sürecin büyüklüğüyle orantılı bir hız ve etkinlik göremediğini belirtti.“Ürkütmemek için önlem almadık demek tuhaf”Kriz sırasında piyasayı ürkütmemek amacıyla hareket edildiği yönündeki savunmaları eleştiren Başak, bu yaklaşımın yaşanan mağduriyetin boyutunu açıklamadığını söyledi.Başak, “Ürkütmemek için bunu yaptığını söyleyip şu anda Türkiye tarihinin en büyük kaosunda yer almak çok tuhaf değil mi? Daha ne kadar ürkütülebilirdi bilmiyorum ülkede” ifadelerini kullandı.Başak, krizin mağdur sayısı, sermaye piyasalarına duyulan güven ve Türkiye’nin uluslararası itibarı açısından ağır sonuçlar doğurduğunu savunarak, gecikmenin gerekçesinin açıklanması gerektiğini dile getirdi.“Kasada ne kadar para var, bilmiyoruz”Başak, TBMM’deki komisyon görüşmelerinde yaşanan tartışmalara da değindi. Komisyon Başkanı Mehmet Muş’un kasada ne kadar para bulunduğunu sorduğunu, verilen yanıtta ise bu konuda çalışılması gerektiğinin belirtildiğini aktardı.Başak, “Sayın Mehmet Muş, ‘Kasada ne kadar para var?’ diye soruyor. İkinci başkana soruyor, ‘Bilmiyoruz, buna çalışalım’ diyor. ‘Bilmiyoruz, buna çalışalım’ ifadesi son derece talihsiz” diye konuştu.Başak’a göre, şüpheli işlemler ve para hareketleri konusunda zamanında harekete geçilmemesi krizin büyümesine yol açtı. Gerekli önlemlerin olası etkilerinin analiz edildiği yönündeki açıklamaları da eleştiren Başak, bu süreçte daha hızlı adımlar atılması gerektiğini savundu.“Devlet Denetleme Kurulu’na bilgi vermeye hazır olduğumu söyledim”Başak, gelişmelerle ilgili bildiklerini aktarmaya hazır olduğunu daha önce de ifade ettiğini belirtti. Devlet Denetleme Kurulu’na çağrıda bulunduğunu ancak kendisinden bilgi alınmadığını söyleyen Başak, muhalefet partilerinin de kurumsal düzeyde kendisine başvurmadığını öne sürdü.Başak, “Devlet Denetleme Kurulu şu anda denetliyor ya, bu konularda ben bilgi vermeye hazırım dedim. Onlardan herhangi bir şey çıkmadı. Bırakın onları, ana muhalefet partisinden bile çıkmadı” dedi.Soruşturma kamuoyuna yansıdıktan sonra muhalefetteki birçok partinin üst düzey yetkilisinin kendisini aradığını belirten Başak, bireysel görüşmelerle kurumsal başvurular arasında ayrım yaptı.“Bir tek gün, ‘Hocam, sen bir şey söylüyorsun, gel bize de anlat’ demediler” diyen Başak, kurumsal düzeyde yalnız bırakıldığını savundu.

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