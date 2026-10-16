https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/muzik-dogdugu-cografyayla-sinirli-kalmayan-bir-anlatim-bicimi-1109616304.html
“Müzik, doğduğu coğrafyayla sınırlı kalmayan bir anlatım biçimi”
“Müzik, doğduğu coğrafyayla sınırlı kalmayan bir anlatım biçimi”
Sputnik Türkiye
Serhat Ayan’la Haftanın Keyfi programının konuğu olan besteci Hasan Yükselir, ‘Sınır Tanımayan Şarkılar’ konserine ilişkin açıklamalarında “Benim için müzik... 16.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-16T17:42+0300
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Besteci Hasan Yükselir, Serhat Ayan’la Haftanın Keyfi programının konuğu oldu. 30 Ekim’de Atlas Sineması’nda gerçekleşecek ‘Sınır Tanımayan Şarkılar’ konserine ilişkin konuşan Yükselir, “Benim için müzik, doğduğu coğrafyayla sınırlı kalmayan bir anlatım biçimi. Bir ezgi, ait olduğu kültürü aşarak hiç tanımadığı insanların hayatına girebilir” dedi.Festivallere çok sayıda ülkenin davetli olduğunu ve ikişer kişilik ekipler kurulduğunu belirten Yükselir, “Her ülkenin temsilcilerinden birer ikişer şarkı söyleniyor. Bizimle birlikte çıkıp konser yapıyorlar. Alışveriş yapmış oluyoruz. Ancak bunlar birkaç kişinin çabasıyla gerçekleşecek şeyler değil” ifadelerini kullandı.Yükselir, yapay zekada müzik yapmak için kullanılan araçlarla ilgili de konuştu. ‘Türk müziği’ dendiğinde ortaya çıkan şarkıların Türk kültürünü andırması için yapay zekanın doğru bilgilendirilmesi gerektiğini ifade eden Yükselir, şunları söyledi:“Yapay zeka piyasayı dolanıp seçip aktarıyor. Ancak seçtiklerinin doğru olup olmadığını bilmiyoruz. Yapay zeka var olan materyallerden geri dönüyor. Türk müziğini yapay zekaya sunamamamızın sebebi popüler kültürden kaynaklanıyor olabilir. Ancak gelenekler hala dinleniyor”Yükselir, 30 Ekim’de düzenlenecek ‘Sınır Tanımayan Şarkılar’da büyük şair Nazım Hikmet için bestelenen eserlerinde okunacağı bilgisini verdi. Yükselir, “Her eser kendi dilini ve rengini koruyacak. Seyirciyle bağ kurdurabilirsek bizim için şahane bir gece olacaktır” diye konuştu.“Sınır Tanımayan Şarkılar” kapılarını açacakNâzım Hikmet’ten Yunus Emre'ye uzanan şiir ve müzik birikimi, Atlas Sineması'nda gerçekleştirilecek “Sınır Tanımayan Şarkılar” konserinde senfonik yorumlarla buluşacak.Besteci ve yorumcu Hasan Yükselir yönetimindeki Anatolia Senfoni Orkestrası eşlik edecek.
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Serhat Ayan
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MIA „Rossiya Segodnya“
Serhat Ayan
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radyo sputnik, radyo, radyo, serhat ayan, nazım hikmet
radyo sputnik, radyo, radyo, serhat ayan, nazım hikmet
“Müzik, doğduğu coğrafyayla sınırlı kalmayan bir anlatım biçimi”
Serhat Ayan’la Haftanın Keyfi programının konuğu olan besteci Hasan Yükselir, ‘Sınır Tanımayan Şarkılar’ konserine ilişkin açıklamalarında “Benim için müzik, doğduğu coğrafyayla sınırlı kalmayan bir anlatım biçimi” dedi. Yükselir, yapay zeka ile müzik yapmak için kullanılan araçlara da değindi.
Besteci Hasan Yükselir, Serhat Ayan’la Haftanın Keyfi programının konuğu oldu. 30 Ekim’de Atlas Sineması’nda gerçekleşecek ‘Sınır Tanımayan Şarkılar’ konserine ilişkin konuşan Yükselir, “Benim için müzik, doğduğu coğrafyayla sınırlı kalmayan bir anlatım biçimi. Bir ezgi, ait olduğu kültürü aşarak hiç tanımadığı insanların hayatına girebilir” dedi.
Festivallere çok sayıda ülkenin davetli olduğunu ve ikişer kişilik ekipler kurulduğunu belirten Yükselir, “Her ülkenin temsilcilerinden birer ikişer şarkı söyleniyor. Bizimle birlikte çıkıp konser yapıyorlar. Alışveriş yapmış oluyoruz. Ancak bunlar birkaç kişinin çabasıyla gerçekleşecek şeyler değil” ifadelerini kullandı.
Yükselir, yapay zekada müzik yapmak için kullanılan araçlarla ilgili de konuştu. ‘Türk müziği’ dendiğinde ortaya çıkan şarkıların Türk kültürünü andırması için yapay zekanın doğru bilgilendirilmesi gerektiğini ifade eden Yükselir, şunları söyledi:
“Yapay zeka piyasayı dolanıp seçip aktarıyor. Ancak seçtiklerinin doğru olup olmadığını bilmiyoruz. Yapay zeka var olan materyallerden geri dönüyor. Türk müziğini yapay zekaya sunamamamızın sebebi popüler kültürden kaynaklanıyor olabilir. Ancak gelenekler hala dinleniyor”
Yükselir, 30 Ekim’de düzenlenecek ‘Sınır Tanımayan Şarkılar’da büyük şair Nazım Hikmet için bestelenen eserlerinde okunacağı bilgisini verdi. Yükselir, “Her eser kendi dilini ve rengini koruyacak. Seyirciyle bağ kurdurabilirsek bizim için şahane bir gece olacaktır” diye konuştu.
“Sınır Tanımayan Şarkılar” kapılarını açacak
Nâzım Hikmet’ten Yunus Emre'ye uzanan şiir ve müzik birikimi, Atlas Sineması'nda gerçekleştirilecek “Sınır Tanımayan Şarkılar” konserinde senfonik yorumlarla buluşacak.
Besteci ve yorumcu Hasan Yükselir yönetimindeki Anatolia Senfoni Orkestrası eşlik edecek.