https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/meme-kanseri-sonrasi-yeniden-meme-olusturmak-mumkun-kadinlarin-iyilik-hlini-olumlu-etkiliyor-1109603112.html

Meme kanseri sonrası yeniden meme oluşturmak mümkün: “Kadınların iyilik hâlini olumlu etkiliyor”

Meme kanseri sonrası yeniden meme oluşturmak mümkün: “Kadınların iyilik hâlini olumlu etkiliyor”

Sputnik Türkiye

Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. Münür Selçuk Kendir ve Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Serap Kalaycı, meme kanseriyle mücadele için önemli mesajlar verdi... 16.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-16T13:19+0300

2026-10-16T13:19+0300

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Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. Münür Selçuk Kendir ve Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Serap Kalaycı, “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” kapsamında Gündem Özel Yayınında Radyo Sputnik Haber Şefi Selin Yazıcı ve Radyo Sputnik Spikeri Ebru Dönmez’in konuğu oldu.Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. Münür Selçuk Kendir, meme kanseri nedeniyle memesini kaybeden kadınlarda yeniden meme oluşturma ameliyatlarının hem iyileşme sürecine hem de psikolojik iyilik hâline katkı sağladığını belirtti. Meme onarımında kullanılacak yöntemin hastanın durumuna göre belirlendiğini vurgulayan Kendir, erken tanı ve düzenli mamografi takibinin önemine dikkat çekti.Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. Münür Selçuk Kendir, meme kanseri sonrasında uygulanan onarım yöntemleri, silikon implantlar, hastanın kendi dokusuyla yapılan rekonstrüksiyon ve ameliyatın zamanlaması hakkında değerlendirmelerde bulundu.Meme onarımı psikolojik iyilik hâlini de destekliyorMeme kanserinin yalnızca fiziksel sonuçlarıyla ele alınmaması gerektiğini belirten Kendir, memenin kadınlık algısı, annelik, cinsellik ve beden imajıyla da bağlantılı olduğunu söyledi. Meme kaybı yaşayan kadınların bu süreçte psikolojik desteğe ihtiyaç duyduğunu ifade etti.Kendir şunları söyledi:Silikon implant ve kişinin kendi dokusuyla onarım seçenekleriMeme onarımında farklı cerrahi yöntemlerin kullanıldığını belirten Kendir, silikon implantlarla yapılan rekonstrüksiyonun yanı sıra hastanın kendi dokusunun kullanıldığı yöntemlerin de bulunduğunu söyledi. Hangi yöntemin tercih edileceğinin hastanın durumuna göre değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti:“Estetik cerrahi ile onarıcı cerrahi aynı değil”Meme onarımının hastalar tarafından zaman zaman estetik bir işlem olarak değerlendirildiğini belirten Kendir, bu ameliyatların temel amacının kaybedilen dokuyu yeniden oluşturmak olduğunu vurguladı:Onarımın zamanlaması hastaya göre belirleniyorMeme onarımının mastektomiyle aynı seansta mı yoksa daha sonraki bir dönemde mi yapılacağına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kendir, kararın hastanın genel durumuna, ameliyat sonrasındaki doku yapısına ve alacağı tedavilere göre verilmesi gerektiğini belirtti:Balon yöntemi bazı durumlarda kullanılabiliyorKendir, meme derisinin kanser nedeniyle alınmasının gerektiği bazı durumlarda balon yerleştirme yönteminden yararlanılabildiğini anlattı. Bu yöntemin, meme onarımının planlanmasında kullanılabilecek seçeneklerden biri olduğunu şu sözlerle anlattı:Erken tanı ve düzenli mamografi takibi önemliMeme kanserinde erken tanının tedavi süreci açısından önem taşıdığını belirten Kendir, kadınlara belirlenmiş tarama aralıklarına uygun şekilde mamografi kontrollerini yaptırmaları çağrısında bulundu:Dr. Serap Kalaycı: “Umutsuz olmamak, mücadeleye devam etmek lazım”Meme kanseri atlatan Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Serap Kalaycı ise hastalık sürecinde erken teşhisin ve tedavi planının önemine dikkat çekti. Tanı aşamasında endişe ve korku yaşadığını anlatan Kalaycı, yoga, meditasyon ve nefes egzersizlerinin kendisini rahatlattığını belirterek yeni tedavi seçenekleri karşısında umutsuzluğa kapılmamak gerektiğini söyledi.“Sürecin nasıl gideceğini, evresini bilemiyorsunuz”Tanı sürecinin başlangıcında endişe ve korku yaşadığını belirten Kalaycı, yapılacak işlemler ve tedavi planı netleştikçe daha sakin hissetmeye başladığını anlattı. Biyopsi sırasında yaşadığı duygusal anın fiziksel acıdan değil, geleceğe ilişkin belirsizlikten kaynaklandığını ifade etti:Kaygıyla başa çıkmak için yoga ve meditasyonu denediHastalık sürecinde yaşanan kaygıyla başa çıkmak için farklı yöntemler denediğini belirten Kalaycı, yoga, meditasyon, nefes egzersizleri ve mindfulness uygulamalarının kendisini rahatlattığını söyledi:“Erken teşhis çok önemli”Tedavi sürecini yönetmeye yardımcı olması ve sıcak basması şikâyetini hafifletmesi amacıyla antidepresan kullanmaya başladığını anlatan Kalaycı, yeni ilaç seçenekleri ve tedavi protokollerine ilişkin çalışmaların sürdüğünü belirtti.Kalaycı sözlerini şöyle tamamladı:

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