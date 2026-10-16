Meme kanseri sonrası yeniden meme oluşturmak mümkün: “Kadınların iyilik hâlini olumlu etkiliyor”
Meme kanseri ve sigara ilişkisi
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Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. Münür Selçuk Kendir ve Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Serap Kalaycı, meme kanseriyle mücadele için önemli mesajlar verdi. Kendir, meme kanseri sonrası yeniden meme oluşturmanın mümkün olduğunu söylerken, Kalaycı hastalığı atlatma deneyimini anlattı.
Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. Münür Selçuk Kendir ve Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Serap Kalaycı, “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” kapsamında Gündem Özel Yayınında Radyo Sputnik Haber Şefi Selin Yazıcı ve Radyo Sputnik Spikeri Ebru Dönmez’in konuğu oldu.
Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. Münür Selçuk Kendir, meme kanseri nedeniyle memesini kaybeden kadınlarda yeniden meme oluşturma ameliyatlarının hem iyileşme sürecine hem de psikolojik iyilik hâline katkı sağladığını belirtti. Meme onarımında kullanılacak yöntemin hastanın durumuna göre belirlendiğini vurgulayan Kendir, erken tanı ve düzenli mamografi takibinin önemine dikkat çekti.
Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. Münür Selçuk Kendir, meme kanseri sonrasında uygulanan onarım yöntemleri, silikon implantlar, hastanın kendi dokusuyla yapılan rekonstrüksiyon ve ameliyatın zamanlaması hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Meme onarımı psikolojik iyilik hâlini de destekliyor
Meme kanserinin yalnızca fiziksel sonuçlarıyla ele alınmaması gerektiğini belirten Kendir, memenin kadınlık algısı, annelik, cinsellik ve beden imajıyla da bağlantılı olduğunu söyledi. Meme kaybı yaşayan kadınların bu süreçte psikolojik desteğe ihtiyaç duyduğunu ifade etti.
Kendir şunları söyledi:
“Hastalarımızın memesi alındıktan sonra yeniden yapılmış, yeniden yapılandırılmış, rekonstrükte edilmiş bir memeyle ameliyat masasından kalkması; hem iyileşme süreçlerine hem de ruh hâllerine ve iyilik hâllerine çok açık bir şekilde olumlu etkiler bırakıyor. Daha önce memesini kaybetmiş hastaların da memesinin yeniden şekillendirilmesi ve yapılması mümkün hâle gelmekte.
Meme, kadınlar için yalnızca anatomik bir organ değil. Kadınlık algısı, annelik, cinsellik ve beden imajıyla da ilişkilendirmek lazım. Dolayısıyla meme kanseri nedeniyle memesini kaybeden bir kadının bu süreçte çok büyük psikolojik destek alması gerektiğini düşünüyorum.”
Silikon implant ve kişinin kendi dokusuyla onarım seçenekleri
Meme onarımında farklı cerrahi yöntemlerin kullanıldığını belirten Kendir, silikon implantlarla yapılan rekonstrüksiyonun yanı sıra hastanın kendi dokusunun kullanıldığı yöntemlerin de bulunduğunu söyledi. Hangi yöntemin tercih edileceğinin hastanın durumuna göre değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti:
“Silikonla rekonstrüksiyon, bizim toplumumuzda, yani ülkemizde, çok bilinen ve ilk akla gelen yöntem. Ama bir de otolog dediğimiz, kişinin kendi dokusundan meme yapma seçeneğimiz var.”
“Estetik cerrahi ile onarıcı cerrahi aynı değil”
Meme onarımının hastalar tarafından zaman zaman estetik bir işlem olarak değerlendirildiğini belirten Kendir, bu ameliyatların temel amacının kaybedilen dokuyu yeniden oluşturmak olduğunu vurguladı:
“Aynı değildir ama iç içe geçmiş kavramlardır. Yeniden meme oluşturmayı pek çok hastamız estetik bir işlem olarak değerlendirir. Çünkü görüntü ameliyatı gibi görünür ama aslında yeniden oluşturma işlemidir. Biz olmayan bir uzvu tekrar yapıyoruz. Meme yeniden oluşturma ameliyatı aslında bir estetik ameliyat değil.”
Onarımın zamanlaması hastaya göre belirleniyor
Meme onarımının mastektomiyle aynı seansta mı yoksa daha sonraki bir dönemde mi yapılacağına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kendir, kararın hastanın genel durumuna, ameliyat sonrasındaki doku yapısına ve alacağı tedavilere göre verilmesi gerektiğini belirtti:
“Bu aslında hastaya göre cevaplanması gereken bir soru. Eğer bir hastanın mastektomi ameliyatından sonra alacağı tedavileri öngörebiliyorsak ya da memenin o anki, mastektomi sonrasındaki durumu hemen onarım yapmamıza müsaade ediyorsa en güzeli o anda olması.”
Balon yöntemi bazı durumlarda kullanılabiliyor
Kendir, meme derisinin kanser nedeniyle alınmasının gerektiği bazı durumlarda balon yerleştirme yönteminden yararlanılabildiğini anlattı. Bu yöntemin, meme onarımının planlanmasında kullanılabilecek seçeneklerden biri olduğunu şu sözlerle anlattı:
“Balon yerleştirmeyi kabaca iki amaçla kullanıyoruz. Bunlardan biri, hastamızın derisinin kanser sebebiyle alınmasının gerekmesi. Yani memenin içi zaten boşaltılmıştır ama meme derisinin bir kısmının ya da tamamına yakınının, kanser hücrelerine çok yakın olması sebebiyle alınması gerekebilir. Bu durumda balonu kullanabiliriz.”
Erken tanı ve düzenli mamografi takibi önemli
Meme kanserinde erken tanının tedavi süreci açısından önem taşıdığını belirten Kendir, kadınlara belirlenmiş tarama aralıklarına uygun şekilde mamografi kontrollerini yaptırmaları çağrısında bulundu:
“Meme kanserinde erken tanı çok önemli. Son gelişmiş ilaçlarla erken evre hastalıklar bizi çok mutlu ediyor. Çünkü çok sorunsuz bir tedavi süreci geçirebiliyoruz.
Benim önerim, hastalarımızın belirlenmiş mamografi sürelerine göre mamografileriyle kendilerini takip etmeleri.”
Dr. Serap Kalaycı: “Umutsuz olmamak, mücadeleye devam etmek lazım”
Meme kanseri atlatan Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Serap Kalaycı ise hastalık sürecinde erken teşhisin ve tedavi planının önemine dikkat çekti. Tanı aşamasında endişe ve korku yaşadığını anlatan Kalaycı, yoga, meditasyon ve nefes egzersizlerinin kendisini rahatlattığını belirterek yeni tedavi seçenekleri karşısında umutsuzluğa kapılmamak gerektiğini söyledi.
“Sürecin nasıl gideceğini, evresini bilemiyorsunuz”
Tanı sürecinin başlangıcında endişe ve korku yaşadığını belirten Kalaycı, yapılacak işlemler ve tedavi planı netleştikçe daha sakin hissetmeye başladığını anlattı. Biyopsi sırasında yaşadığı duygusal anın fiziksel acıdan değil, geleceğe ilişkin belirsizlikten kaynaklandığını ifade etti:
“Erken teşhis çok önemli. İlk anda benim hissettiğim endişe ve korku oldu. Sürecin nasıl gideceğini, evresini bilemiyorsunuz. Ama süreç ilerledikçe, yapılacak işler planlandıkça bu endişe yerini biraz dinginliğe bıraktı diyelim. En başta kendi adıma bir endişe ve korku yaşadım. Hatta biyopsi yapılırken oradaki doktor arkadaş, endişeden veya gelecek sürecin nasıl olacağına dair kaygıdan kaynaklı biraz gözyaşı döktüğümü gördü. ‘Canın yandı mı?’ dedi. ‘Yok,’ dedim ama o, can yanmasıyla alakalı bir durum değil.”
Kaygıyla başa çıkmak için yoga ve meditasyonu denedi
Hastalık sürecinde yaşanan kaygıyla başa çıkmak için farklı yöntemler denediğini belirten Kalaycı, yoga, meditasyon, nefes egzersizleri ve mindfulness uygulamalarının kendisini rahatlattığını söyledi:
“Yoga, meditasyon, nefes egzersizleri, mindfulness, o tarz şeyler de öneriliyor. Kendi adıma onlardan da denedim. O şekilde biraz daha rahatlama sağlamış oldum kendi adıma.”
“Erken teşhis çok önemli”
Tedavi sürecini yönetmeye yardımcı olması ve sıcak basması şikâyetini hafifletmesi amacıyla antidepresan kullanmaya başladığını anlatan Kalaycı, yeni ilaç seçenekleri ve tedavi protokollerine ilişkin çalışmaların sürdüğünü belirtti.
Kalaycı sözlerini şöyle tamamladı:
“Süreç yönetimine yardımcı olmak ve sıcak basması şikâyetine de iyi geldiği için özellikle bir antidepresan kullanmaya başladım. Erken teşhis çok önemli. Yeni ilaç modaliteleri, protokolleri var, yeni çalışmalar da var. Umutsuz olmamak, mücadeleye devam etmek lazım.”