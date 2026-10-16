https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/kuresel-cogunluk-abnin-rusyaya-yonelik-tek-tarafli-yaptirimlarini-tanimiyor-1109618980.html

Küresel çoğunluk, AB'nin Rusya'ya yönelik tek taraflı yaptırımlarını tanımıyor

Küresel çoğunluk, AB'nin Rusya'ya yönelik tek taraflı yaptırımlarını tanımıyor

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin, Batı'nın Rusya'ya karşı 35 bin 480 yaptırım kararı aldığını belirterek, bunun bir rekor olduğunu söyledi. 16.10.2026, Sputnik Türkiye

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Öte yandan, Avrupa Komisyonu'nun verilerine göre, AB'nin Rusya'ya karşı açıkladığı yaptırımlara resmen katılan ülke sayısı yalnızca 10 civarında. AB'nin yaptırım özel temsilcisi David O'Sullivan, yaptırımların BM Güvenlik Konseyi mandatına sahip olmaması nedeniyle dünya ülkelerinin çoğunun bunları uygulamayı gerekli görmediğini itiraf etti. Rusya karşıtı yaptırımlara katılan ve katılmayan ülkelere dair bilgi, Sputnik'in videolu infografiğinde.

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Küresel çoğunluk, AB'nin Rusya'ya yönelik tek taraflı yaptırımlarını tanımıyor Sputnik Türkiye Küresel çoğunluk, AB'nin Rusya'ya yönelik tek taraflı yaptırımlarını tanımıyor 2026-10-16T20:30+0300 true PT1M57S

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Sputnik Türkiye

i̇nfografi̇k, rusya, avrupa komisyonu, bm güvenlik konseyi, david o'sullivan, rusya devlet duması, vyaçeslav volodin, bm, vi̇deo, видео