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Küresel çoğunluk, AB'nin Rusya'ya yönelik tek taraflı yaptırımlarını tanımıyor
Küresel çoğunluk, AB'nin Rusya'ya yönelik tek taraflı yaptırımlarını tanımıyor
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin, Batı'nın Rusya'ya karşı 35 bin 480 yaptırım kararı aldığını belirterek, bunun bir rekor olduğunu söyledi. 16.10.2026, Sputnik Türkiye
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rusya
avrupa komisyonu
bm güvenlik konseyi
david o'sullivan
rusya devlet duması
vyaçeslav volodin
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Öte yandan, Avrupa Komisyonu'nun verilerine göre, AB'nin Rusya'ya karşı açıkladığı yaptırımlara resmen katılan ülke sayısı yalnızca 10 civarında. AB'nin yaptırım özel temsilcisi David O'Sullivan, yaptırımların BM Güvenlik Konseyi mandatına sahip olmaması nedeniyle dünya ülkelerinin çoğunun bunları uygulamayı gerekli görmediğini itiraf etti. Rusya karşıtı yaptırımlara katılan ve katılmayan ülkelere dair bilgi, Sputnik'in videolu infografiğinde.
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Küresel çoğunluk, AB'nin Rusya'ya yönelik tek taraflı yaptırımlarını tanımıyor
Sputnik Türkiye
Küresel çoğunluk, AB'nin Rusya'ya yönelik tek taraflı yaptırımlarını tanımıyor
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i̇nfografi̇k, rusya, avrupa komisyonu, bm güvenlik konseyi, david o'sullivan, rusya devlet duması, vyaçeslav volodin, bm, vi̇deo, видео
i̇nfografi̇k, rusya, avrupa komisyonu, bm güvenlik konseyi, david o'sullivan, rusya devlet duması, vyaçeslav volodin, bm, vi̇deo, видео

Küresel çoğunluk, AB'nin Rusya'ya yönelik tek taraflı yaptırımlarını tanımıyor

20:30 16.10.2026
© Sputnik
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Rusya Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin, Batı'nın Rusya'ya karşı 35 bin 480 yaptırım kararı aldığını belirterek, bunun bir rekor olduğunu söyledi.
Öte yandan, Avrupa Komisyonu'nun verilerine göre, AB'nin Rusya'ya karşı açıkladığı yaptırımlara resmen katılan ülke sayısı yalnızca 10 civarında. AB'nin yaptırım özel temsilcisi David O'Sullivan, yaptırımların BM Güvenlik Konseyi mandatına sahip olmaması nedeniyle dünya ülkelerinin çoğunun bunları uygulamayı gerekli görmediğini itiraf etti.
Rusya karşıtı yaptırımlara katılan ve katılmayan ülkelere dair bilgi, Sputnik'in videolu infografiğinde.
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