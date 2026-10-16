https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/kubilay-kaan-kundakci-cinayeti-aleyna-kalaycioglu-ve-alaattin-kadayifcioglu-hakkinda-karar-1109616086.html

Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti: Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında karar

Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti: Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında karar

Sputnik Türkiye

Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında Aleyna Kalaycıoğlu beraat ederken, Alaattin Kadayıfçıoğlu müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 16.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-16T17:31+0300

2026-10-16T17:31+0300

2026-10-16T18:42+0300

türki̇ye

aleyna kalaycıoğlu

alaattin kadayıfçıoğlu

cinayet

cinayet büro amirliği

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/17/1104437518_0:137:2628:1615_1920x0_80_0_0_3247f45359e5bb35ea9630986ccd3c40.jpg

Amatör futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin davada karar verildi. Mahkeme, Aleyna Kalaycıoğlu'nun beraatine hükmederken Alaattin Kadayıfçıoğlu'nu kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.Kubilay Kaan Kundakçı olayı nedir?Olay, 19 Mart gecesi İstanbul'un Ümraniye ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre rapçi Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden görüşmek istedi. Canbay, Kalaycıoğlu ile iletişimi bulunan arkadaşı Kubilay Kaan Kundakçı'dan kendisine yardımcı olmasını istedi.Bunun üzerine Kundakçı, Canbay ve yanlarındaki bir kişiyle birlikte Kalaycıoğlu'nun Ümraniye'deki stüdyosunun önüne gitti. Üç kişi araçta beklediği sırada, iddiaya göre çakarlı lüks araçlarla bölgeye gelen şüpheliler ateş açtı.Saldırıda kurşunların isabet ettiği 21 yaşındaki Kundakçı ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç futbolcu, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.8 şüpheli gözaltına alındıOlayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, aralarında cinayet şüphelisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun da bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Operasyonda saldırıda kullanıldığı değerlendirilen silah da ele geçirildi.Emniyet birimlerince yürütülen çalışmalarda, Kadayıfçıoğlu'nun olay sırasında bölgede bulunan kadın kişinin yeni erkek arkadaşı olduğu tespit edildi. İddiaya göre Kadayıfçıoğlu, eski erkek arkadaşını fark etmesinin ardından araçtan inerek Kundakçı'nın bulunduğu araca ateş açtı.Soruşturma kapsamında Aleyna Kalaycıoğlu da gözaltına alınmıştı. Yargılama sonunda mahkeme, Kalaycıoğlu'nun beraatine, Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun ise kasten öldürme suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260323/aleyna-kalaycioglu-dahil-7-kisi-hakkinda-tutuklama-talebi-1104446700.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

aleyna kalaycıoğlu , alaattin kadayıfçıoğlu, cinayet, cinayet büro amirliği