https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/kubilay-kaan-kundakci-cinayeti-aleyna-kalaycioglu-ve-alaattin-kadayifcioglu-hakkinda-karar-1109616086.html
Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti: Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında karar
Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti: Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında karar
Sputnik Türkiye
Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında Aleyna Kalaycıoğlu beraat ederken, Alaattin Kadayıfçıoğlu müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 16.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-16T17:31+0300
2026-10-16T17:31+0300
2026-10-16T18:42+0300
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aleyna kalaycıoğlu
alaattin kadayıfçıoğlu
cinayet
cinayet büro amirliği
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Amatör futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin davada karar verildi. Mahkeme, Aleyna Kalaycıoğlu'nun beraatine hükmederken Alaattin Kadayıfçıoğlu'nu kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.Kubilay Kaan Kundakçı olayı nedir?Olay, 19 Mart gecesi İstanbul'un Ümraniye ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre rapçi Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden görüşmek istedi. Canbay, Kalaycıoğlu ile iletişimi bulunan arkadaşı Kubilay Kaan Kundakçı'dan kendisine yardımcı olmasını istedi.Bunun üzerine Kundakçı, Canbay ve yanlarındaki bir kişiyle birlikte Kalaycıoğlu'nun Ümraniye'deki stüdyosunun önüne gitti. Üç kişi araçta beklediği sırada, iddiaya göre çakarlı lüks araçlarla bölgeye gelen şüpheliler ateş açtı.Saldırıda kurşunların isabet ettiği 21 yaşındaki Kundakçı ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç futbolcu, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.8 şüpheli gözaltına alındıOlayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, aralarında cinayet şüphelisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun da bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Operasyonda saldırıda kullanıldığı değerlendirilen silah da ele geçirildi.Emniyet birimlerince yürütülen çalışmalarda, Kadayıfçıoğlu'nun olay sırasında bölgede bulunan kadın kişinin yeni erkek arkadaşı olduğu tespit edildi. İddiaya göre Kadayıfçıoğlu, eski erkek arkadaşını fark etmesinin ardından araçtan inerek Kundakçı'nın bulunduğu araca ateş açtı.Soruşturma kapsamında Aleyna Kalaycıoğlu da gözaltına alınmıştı. Yargılama sonunda mahkeme, Kalaycıoğlu'nun beraatine, Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun ise kasten öldürme suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260323/aleyna-kalaycioglu-dahil-7-kisi-hakkinda-tutuklama-talebi-1104446700.html
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aleyna kalaycıoğlu , alaattin kadayıfçıoğlu, cinayet, cinayet büro amirliği
aleyna kalaycıoğlu , alaattin kadayıfçıoğlu, cinayet, cinayet büro amirliği
Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti: Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında karar
17:31 16.10.2026 (güncellendi: 18:42 16.10.2026)
Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında Aleyna Kalaycıoğlu beraat ederken, Alaattin Kadayıfçıoğlu müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Amatör futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin davada karar verildi.
Mahkeme, Aleyna Kalaycıoğlu'nun beraatine hükmederken Alaattin Kadayıfçıoğlu'nu kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.
Kubilay Kaan Kundakçı olayı nedir?
Olay, 19 Mart gecesi İstanbul'un Ümraniye ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre rapçi Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden görüşmek istedi. Canbay, Kalaycıoğlu ile iletişimi bulunan arkadaşı Kubilay Kaan Kundakçı'dan kendisine yardımcı olmasını istedi.
Bunun üzerine Kundakçı, Canbay ve yanlarındaki bir kişiyle birlikte Kalaycıoğlu'nun Ümraniye'deki stüdyosunun önüne gitti. Üç kişi araçta beklediği sırada, iddiaya göre çakarlı lüks araçlarla bölgeye gelen şüpheliler ateş açtı.
Saldırıda kurşunların isabet ettiği 21 yaşındaki Kundakçı ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç futbolcu, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
8 şüpheli gözaltına alındı
Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, aralarında cinayet şüphelisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun da bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Operasyonda saldırıda kullanıldığı değerlendirilen silah da ele geçirildi.
Emniyet birimlerince yürütülen çalışmalarda, Kadayıfçıoğlu'nun olay sırasında bölgede bulunan kadın kişinin yeni erkek arkadaşı olduğu tespit edildi. İddiaya göre Kadayıfçıoğlu, eski erkek arkadaşını fark etmesinin ardından araçtan inerek Kundakçı'nın bulunduğu araca ateş açtı.
Soruşturma kapsamında Aleyna Kalaycıoğlu da gözaltına alınmıştı. Yargılama sonunda mahkeme, Kalaycıoğlu'nun beraatine, Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun ise kasten öldürme suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.