https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/imamoglu-turkiyeyi-nasil-yonetmek-istedigini-anlatan-bir-savunma-yapti-1109612589.html

“İmamoğlu, Türkiye’yi nasıl yönetmek istediğini anlatan bir savunma yaptı”

“İmamoğlu, Türkiye’yi nasıl yönetmek istediğini anlatan bir savunma yaptı”

Sputnik Türkiye

Gazeteci Hilmi Hacaloğlu, Ekrem İmamoğlu’nun savunmasındaki üslubunu ve açıklamalarını değerlendirdi. Hacaloğlu, İmamoğlu’nun ilk savunmasında demokrasi... 16.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-16T15:39+0300

2026-10-16T15:39+0300

2026-10-16T15:39+0300

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Fethi Yılmaz’la Yazı Yorum programına konuk olan Gazeteci Hilmi Hacaloğlu, Ekrem İmamoğlu’nun savunması sırasında sergilediği tavrı ve İstanbul’daki aşırı yağışların ardından yaptığı değerlendirmeleri anlattı.İmamoğlu’nun ilk savunmasının yalnızca siyasi bir savunma olmadığını belirten Hacaloğlu, bu konuşmanın Türkiye’nin nasıl yönetilmesi gerektiğine ilişkin bir yaklaşım da içerdiğini söyledi. İmamoğlu’nun demokrasi, hukukun üstünlüğü ve hukuk önünde eşitlik vurgusu yaptığını aktardı.Hacaloğlu şunları söyledi:İmamoğlu’nun Türkiye’nin siyasi tarihindeki önemli dönüm noktalarını hatırlattığını belirten Hacaloğlu, 1908’deki II. Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’in ilanına, çok partili hayata geçişten 1950’de iktidarın Demokrat Parti’ye devredilmesine uzanan sürecin konuşmada öne çıktığını ifade etti.Hacaloğlu, İmamoğlu’nun Cumhuriyet’in ve köy enstitülerinin Türkiye’de yarattığı gelecek umuduna da değindiğini belirterek, savunmanın adeta bir manifesto niteliği taşıdığını söyledi.İstanbul’daki su baskınları üzerinden kentleşme eleştirisiHacaloğlu, İmamoğlu’nun sonraki açıklamalarında daha güçlü bir tavır sergilediğini ve basın mensuplarıyla izleyicilere daha fazla seslendiğini anlattı. İstanbul’da etkili olan yağışların ardından sosyal medyada İmamoğlu’na yönelik eleştirilerin gündeme geldiğini belirten Hacaloğlu, İmamoğlu’nun bu tartışmalara İstanbul’un nüfus artışı ve kentleşme sorunları üzerinden yanıt verdiğini şu sözlerle aktardı:“İstanbul’un nüfusu iki kat arttı”İmamoğlu’nun İstanbul’un geçmişteki nüfusuyla bugünkü nüfusu arasında karşılaştırma yaptığını belirten Hacaloğlu, 1986’da 4,5 milyon olan nüfusun 1994’te 8,5 milyona, 2019’da ise 16 milyona ulaştığının ifade edildiğini söyledi.Hacaloğlu, bu karşılaştırmayla İstanbul’daki sorunların yalnızca güncel gelişmeler üzerinden değerlendirilemeyeceği mesajının verildiğini aktardı. İmamoğlu’nun temel problemin kentleşme ve nüfus planlamasının yapılmaması olduğunu savunduğunu belirtti.Sazlıdere Barajı ve yeni yapılaşma tartışmasıHacaloğlu, İmamoğlu’nun Sazlıdere Barajı çevresindeki yapılaşmayı da gündeme getirdiğini söyledi. Söz konusu havzanın kentleşmeye açılmasına karşı çıkıldığını ve bölgeye 2 milyonluk nüfus getirilmesinin planlandığının ifade edildiğini aktardı.Hacaloğlu şunları söyledi:Kağıthane ve Cendere bölgelerine dikkat çektiHacaloğlu, İmamoğlu’nun İstanbul’daki su baskınları ve kentleşme arasındaki ilişkiyi anlatırken Vadi, Kağıthane ve Cendere bölgelerinden de söz ettiğini belirtti. Bu bölgelerdeki yapılaşmanın mevcut sorunlarla bağlantılı olduğunu savunan İmamoğlu’nun, yaşananların yalnızca bugünün meselesi olmadığına dikkat çektiğini aktardı.Hacaloğlu’nun değerlendirmesine göre, İmamoğlu’nun açıklamalarında İstanbul’daki aşırı yağışların ardından yaşanan sorunların yanı sıra kentin nüfus artışı, planlama tercihleri ve yapılaşma süreçleri de öne çıktı.

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Fethi Yılmaz https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/19/1070148892_0:0:1536:1536_100x100_80_0_0_4120fed203a4ad40821e0f67a71f66e3.jpg

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