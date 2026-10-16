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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/chpden-48-isim-ihrac-edildi-aralarinda-aylin-nazliaka-ve-selin-sayek-boke-de-var-1109600796.html
CHP'den 48 isim ihraç edildi: Aralarında Aylin Nazlıaka ve Selin Sayek Böke de var
CHP'den 48 isim ihraç edildi: Aralarında Aylin Nazlıaka ve Selin Sayek Böke de var
Sputnik Türkiye
CHP'de aralarında Aylin Nazlıaka, İlhan Cihaner ve Selin Sayek Böke'nin de bulunduğu 48 kişi için ihraç kararı alındı. 16.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-16T12:27+0300
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türki̇ye
selin sayek böke
aylin nazlıaka
i̇lhan cihaner
chp
ihraç
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CHP Yüksek Disiplin Kurulu, 48 kişi için ihraç kararı verdi. Partiden ihraç kararı verilen isimler arasında, Aylin Nazlıaka, İlhan Cihaner, Selin Sayek Böke, Kerim Rota, Sevgi Kılıç da bulunuyor. CHP'den ihraç edilenler şu isimlerden oluştu:Ali Abbas Ertürk, Asiye Ergül, Aylin Nazlıaka, Bahattin Bahadır Erdem, Barış Övgün, Bedirhan Berk Doğru, Berk Kılıç, Burcu Mazıcıoğlu, Canan Taşer, Cansel Çiftçi, Ecevit Keleş, Elif Leyla Gümüş, Emine Uçak Erdoğan, Güldem Atabay, Hikmet Erbilgin, İlhan Cihaner, Kerim Rota, Kübra Gökdemir, Mahir Yüksel, Melisa Uğraş, Meryem Gül Çiftçi Binici, Nazan Güneysu, Ozan Işık, Önder Kurnaz, Polat Şaroğlu, Selin Sayek Böke, Sercan Çığgın, Serkan Özcan, Sevgi Kılıç, Sinem Kırçiçek, Tolga Sağ, Turgay Özcan, Uğurcan İrak, Uygar Parçal, Yalçın Karatepe, Zeliha Aksaz Şahbaz, Tuğçe Hilal Özkan, Yankı Bağcıoğlu, Baran Seyhan, Emre Kartaloğlu, Emre Yılmaz, Pınar Uzun Okakın, Oya Ünlü Kızıl, Deniz Çakır, Remzi Kazmaz, Oğuzhan Cenan, Aysemin Gülmez ve Mesut Kırşanlı.
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selin sayek böke, aylin nazlıaka, i̇lhan cihaner, chp, ihraç
selin sayek böke, aylin nazlıaka, i̇lhan cihaner, chp, ihraç

CHP'den 48 isim ihraç edildi: Aralarında Aylin Nazlıaka ve Selin Sayek Böke de var

12:27 16.10.2026 (güncellendi: 12:34 16.10.2026)
CHP
CHP - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2026
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CHP'de aralarında Aylin Nazlıaka, İlhan Cihaner ve Selin Sayek Böke'nin de bulunduğu 48 kişi için ihraç kararı alındı.
CHP Yüksek Disiplin Kurulu, 48 kişi için ihraç kararı verdi. Partiden ihraç kararı verilen isimler arasında, Aylin Nazlıaka, İlhan Cihaner, Selin Sayek Böke, Kerim Rota, Sevgi Kılıç da bulunuyor.
CHP'den ihraç edilenler şu isimlerden oluştu:
Ali Abbas Ertürk, Asiye Ergül, Aylin Nazlıaka, Bahattin Bahadır Erdem, Barış Övgün, Bedirhan Berk Doğru, Berk Kılıç, Burcu Mazıcıoğlu, Canan Taşer, Cansel Çiftçi, Ecevit Keleş, Elif Leyla Gümüş, Emine Uçak Erdoğan, Güldem Atabay, Hikmet Erbilgin, İlhan Cihaner, Kerim Rota, Kübra Gökdemir, Mahir Yüksel, Melisa Uğraş, Meryem Gül Çiftçi Binici, Nazan Güneysu, Ozan Işık, Önder Kurnaz, Polat Şaroğlu, Selin Sayek Böke, Sercan Çığgın, Serkan Özcan, Sevgi Kılıç, Sinem Kırçiçek, Tolga Sağ, Turgay Özcan, Uğurcan İrak, Uygar Parçal, Yalçın Karatepe, Zeliha Aksaz Şahbaz, Tuğçe Hilal Özkan, Yankı Bağcıoğlu, Baran Seyhan, Emre Kartaloğlu, Emre Yılmaz, Pınar Uzun Okakın, Oya Ünlü Kızıl, Deniz Çakır, Remzi Kazmaz, Oğuzhan Cenan, Aysemin Gülmez ve Mesut Kırşanlı.
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