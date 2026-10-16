https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/butcede-faiz-yuku-buyudu-ilk-9-ayda-22-trilyon-lira-faiz-odemesi-1109593085.html

Bütçede faiz yükü büyüdü: İlk 9 ayda 2,2 trilyon lira faiz ödemesi

Bütçede faiz yükü büyüdü: İlk 9 ayda 2,2 trilyon lira faiz ödemesi

Sputnik Türkiye

Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konu başlıklarından biri, bütçe verileri ve vergi yükü oldu. İlk 9 ayda faize... 16.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-16T09:29+0300

2026-10-16T09:29+0300

2026-10-16T09:29+0300

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Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın eylül ayı verilerine göre merkezi yönetim bütçesi 532 milyar lira açık verdi. Gelirler 1 trilyon 250 milyar lira olurken giderler 1 trilyon 785 milyar liraya ulaştı. Faiz dışı açık ise 269 milyar lira olarak gerçekleşti.Yılın ilk 9 aylık dönemine ilişkin rakamlarda ise vergi ve faiz ödemeleri dikkat çekti. Vergi Uzmanı Ozan Bingöl’ün hesaplamasına göre bu dönemde faize 2 trilyon 251 milyar lira ödendi.Konuyu Yeri ve Zamanı programında değerlendiren gazeteci Güçlü Özgan, bütçe açığı, faiz ödemeleri ve trafik cezalarından elde edilen gelirleri ele aldı.Özgan, şöyle konuştu:'Günde 38 milyar lira vergi ödendi'Özgan, Ozan Bingöl’ün ilk 9 aya ilişkin vergi hesaplamalarını da aktararak, ödenen verginin saniye, dakika ve günlük karşılığına dikkat çekti:'Trafik cezalarında yıllık hedefe 9 ayda yaklaşıldı'Özgan, bütçe gelirleri içinde trafik cezalarından yapılan tahsilatlara da dikkat çekerek, 2026 yılı için belirlenen hedefe yılın ilk 9 ayında büyük ölçüde ulaşıldığını aktardı:

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2026

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Güçlü Özgan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg

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