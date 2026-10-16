Bütçede faiz yükü büyüdü: İlk 9 ayda 2,2 trilyon lira faiz ödemesi
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Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konu başlıklarından biri, bütçe verileri ve vergi yükü oldu. İlk 9 ayda faize giden paraya dikkat çeken Özgan, Ozan Bingöl’ün hesaplamasına göre “Ödediğimiz her 100 liranın 21 lira 64 kuruşu faize gitti” dedi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın eylül ayı verilerine göre merkezi yönetim bütçesi 532 milyar lira açık verdi. Gelirler 1 trilyon 250 milyar lira olurken giderler 1 trilyon 785 milyar liraya ulaştı. Faiz dışı açık ise 269 milyar lira olarak gerçekleşti.
Yılın ilk 9 aylık dönemine ilişkin rakamlarda ise vergi ve faiz ödemeleri dikkat çekti. Vergi Uzmanı Ozan Bingöl’ün hesaplamasına göre bu dönemde faize 2 trilyon 251 milyar lira ödendi.
Konuyu Yeri ve Zamanı programında değerlendiren gazeteci Güçlü Özgan, bütçe açığı, faiz ödemeleri ve trafik cezalarından elde edilen gelirleri ele aldı.
Özgan, şöyle konuştu:
“Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın eylül ayı verilerine göre merkezi yönetim bütçesinin 532 milyar lira açık verdiğini öğreniyoruz. Gelirler 1 trilyon 250 milyar lira, giderler ise 1 trilyon 785 milyar lira. Faiz dışı açık 269 milyar liraya kadar yükselmiş durumda. Geride bıraktığımız ilk 9 ay itibarıyla bu bütçe rakamları, ödediğimiz her 100 liranın 21 lira 64 kuruşunun faize gittiğini söylüyor. Bu hesap Ozan Bingöl’den. İlk 9 ayda 1 trilyon 800 milyar lira açık veriliyor. Aynı dönemde faize giden para 2 trilyon 251 milyar lira.”
'Günde 38 milyar lira vergi ödendi'
Özgan, Ozan Bingöl’ün ilk 9 aya ilişkin vergi hesaplamalarını da aktararak, ödenen verginin saniye, dakika ve günlük karşılığına dikkat çekti:
“Saniyede ne kadar vergi ödüyoruz? İlk 9 ay için Ozan Bingöl’ün hesabına göre saniyede 441 bin lira, dakikada 26 milyon lira, saatte 1 milyar 587 milyon lira vergi ödedik. Günde ise 38 milyar 108 milyon lira vergi ödendi. Toplamda 10 trilyon 401 milyar liralık vergiden bahsediyor. Yetiyor mu? Yetmiyor. Yetmediği için zaten 1 trilyon 840 milyar liralık bir açıktan bahsediyoruz.”
'Trafik cezalarında yıllık hedefe 9 ayda yaklaşıldı'
Özgan, bütçe gelirleri içinde trafik cezalarından yapılan tahsilatlara da dikkat çekerek, 2026 yılı için belirlenen hedefe yılın ilk 9 ayında büyük ölçüde ulaşıldığını aktardı:
“Trafik cezalarında 2026 yılı için 73 milyar liralık bir hedef vardı. İlk 9 aya bakıyoruz. Tahsil edilen trafik cezaları, hedef 73 milyar lirayken neredeyse 71 milyar liraya ulaşmış. Eylül ayı itibarıyla da en yüksek tahsilatın yapıldığını görüyoruz. Yorumlar, yıl sonuna kadar toplam rakamın 90 milyar liraya ulaşabileceği yönünde.”