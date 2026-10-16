https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/bolge-yangin-yeriyken-turkiyenin-askeri-ihtiyaclari-neler--1109601908.html

Bölge yangın yeriyken Türkiye’nin askeri ihtiyaçları neler?

Bölge yangın yeriyken Türkiye’nin askeri ihtiyaçları neler?

Sputnik Türkiye

Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, bölgedeki çatışmalardan dersler çıkarılması gerektiğini belirterek askeri ihtiyaçları sıraladı. Türkiye’nin etkin bir hava... 16.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-16T12:50+0300

2026-10-16T12:50+0300

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Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, Türkiye’ye yakın coğrafyalarda yaşanan çatışmaların Türkiye açısından önemli dersler içerdiğini belirterek savunma sistemlerinin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Millî komuta kontrol, istihbarat ve uydu sistemlerinin önemine dikkat çeken Bağcıoğlu, Türkiye’nin etkin bir hava gücüne ve entegre hava savunma sistemine ihtiyaç duyduğunu vurguladı.Ceyhun Bozkurt’la Bölgenin Kalbi programına konuk olan Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, bölgedeki çatışmaların askerî hazırlık, teknoloji ve savunma planlaması açısından ortaya çıkardığı sonuçları değerlendirdi. Bağcıoğlu, açık kaynaklardan hareketle 24 maddelik bir “alınan dersler” sistemi hazırladıklarını belirterek Türkiye’nin savunma kapasitesinin geliştirilmesine yönelik önerilerini anlattı.“Her taraf ateşten gömlek; hazırlıklı olmak lazım”Bölgedeki çatışmaların sürekli değişen taktik ve teknolojileri beraberinde getirdiğini ifade eden Bağcıoğlu, Türkiye’nin çevresindeki gelişmelerin yakından takip edilmesi ve bu süreçlerden ders çıkarılması gerektiğini söyledi:Komuta yapısında bölgesel müşterek komutanlık önerisiBağcıoğlu, farklı çatışma alanlarından çıkarılan derslerin komuta yapısına da yansıtılması gerektiğini belirtti. Kara, Deniz ve Hava kuvvetlerinin birlikte görev yapacağı bölgesel müşterek komutanlıkların barış döneminden itibaren oluşturulabileceğini ifade etti:Millî komuta kontrol ve istihbarat sistemleri vurgusuKomuta kontrol, istihbarat ve keşif-gözetleme sistemlerinde dışa bağımlılığın oluşturabileceği risklere dikkat çeken Bağcıoğlu, bu alanlarda millî yazılım ve altyapıların geliştirilmesinin önemini vurguladı. Askerî ve sivil istihbaratın ayrı ayrı yürütülmesi yerine bilgilerin ortak bir sistem üzerinden derlenip ilgili kullanıcılara ulaştırılması gerektiğini söyledi.Bağcıoğlu şunları söyledi:Millî uydu ve küresel konumlama sistemlerinin önemiBağcıoğlu, Türkiye’nin millî küresel konumlama sistemine ihtiyaç duyduğunu belirterek askerî uyduların yalnızca gözetleme amacıyla değil, haberleşme için de kullanılmasının önemine değindi. Uzaydaki uyduların saldırılara karşı korunmasının da planlamanın bir parçası olması gerektiğini ifade etti.Bağcıoğlu şöyle konuştu:Bağcıoğlu, siber saldırılar ve elektronik harp kabiliyetlerinin de modern çatışmalarda belirleyici rol oynadığını belirterek kritik altyapıların barış zamanından itibaren korunması gerektiğini söyledi. Yollar, rafineriler ve diğer altyapı tesislerinin güvenliğinin savunma planlamasında dikkate alınması gerektiğini vurguladı.“En önemli ihtiyaç etkin hava gücü ve entegre hava savunması”Türkiye’nin savunma alanındaki önceliklerinden birinin etkin bir hava gücü oluşturmak olduğunu belirten Bağcıoğlu, entegre hava savunma sisteminin de bu gücü tamamlaması gerektiğini söyledi. Çelik Kubbe çalışmalarına işaret eden Bağcıoğlu, KAAN’ın envantere girmesine kadar geçiş dönemindeki ihtiyaçların da değerlendirilmesi gerektiğini şu sözlerle ifade etti:Kızılelma ve Anka-3 için “oyun değiştirici” değerlendirmesiBağcıoğlu, millî savunma sistemlerinin geliştirilmesi, F-16 Özgür modernizasyonu ve KAAN projesinin hızlandırılması gibi başlıkların önemine değindi. Kızılelma ve Anka-3 gibi muharip insansız hava araçlarının Türkiye açısından önemli bir kabiliyet sunduğunu belirtti.Bağcıoğlu şunları söyledi:

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