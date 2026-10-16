https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/bartin-irmaginda-suyun-kopurmesine-iliskin-inceleme-baslatildi-1109602200.html

Bartın Irmağı'nda suyun köpürmesine ilişkin inceleme başlatıldı

Bartın Irmağı'nda suyun köpürmesine ilişkin inceleme başlatıldı

Sputnik Türkiye

Bartın Irmağı'nda suyun köpürmesiyle ilgili inceleme başlatıldı. 16.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-16T13:19+0300

2026-10-16T13:19+0300

2026-10-16T13:18+0300

türki̇ye

bartın irmağı

köpük

kirlilik

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Bartın Irmağı'nda suyun üzerinde köpük oluştu.Yaklaşık 15 kilometrelik bölümü kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı'nın Ulus ilçesinden ve Arıt bölgesinden gelen sularının birleştiği Çağlayan mevkisinde köpük oluştuğunu görenler, durumu yetkililere bildirdi.Bölgeye gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, konuya ilişkin inceleme başlattı.Ekipler tarafından sudan alınan numune, incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20231128/bodrumda-yagmur-sonrasi-yol-kopurdu--1077878790.html

türki̇ye

bartın irmağı

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Sputnik Türkiye

bartın irmağı, köpük, kirlilik