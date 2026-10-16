https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/bartin-irmaginda-suyun-kopurmesine-iliskin-inceleme-baslatildi-1109602200.html
Bartın Irmağı'nda suyun köpürmesine ilişkin inceleme başlatıldı
Bartın Irmağı'nda suyun köpürmesine ilişkin inceleme başlatıldı
Sputnik Türkiye
Bartın Irmağı'nda suyun köpürmesiyle ilgili inceleme başlatıldı. 16.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-16T13:19+0300
2026-10-16T13:19+0300
2026-10-16T13:18+0300
türki̇ye
bartın irmağı
köpük
kirlilik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/10/1109602293_0:512:2730:2048_1920x0_80_0_0_fe99beba7aea51782f15e172d67ded95.jpg
Bartın Irmağı'nda suyun üzerinde köpük oluştu.Yaklaşık 15 kilometrelik bölümü kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı'nın Ulus ilçesinden ve Arıt bölgesinden gelen sularının birleştiği Çağlayan mevkisinde köpük oluştuğunu görenler, durumu yetkililere bildirdi.Bölgeye gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, konuya ilişkin inceleme başlattı.Ekipler tarafından sudan alınan numune, incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20231128/bodrumda-yagmur-sonrasi-yol-kopurdu--1077878790.html
türki̇ye
bartın irmağı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/10/1109602293_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_c91bf3f8e6ced4f4dcda826ff734493b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
bartın irmağı, köpük, kirlilik
bartın irmağı, köpük, kirlilik
Bartın Irmağı'nda suyun köpürmesine ilişkin inceleme başlatıldı
Bartın Irmağı'nda suyun köpürmesiyle ilgili inceleme başlatıldı.
Bartın Irmağı'nda suyun üzerinde köpük oluştu.
Yaklaşık 15 kilometrelik bölümü kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı'nın Ulus ilçesinden ve Arıt bölgesinden gelen sularının birleştiği Çağlayan mevkisinde köpük oluştuğunu görenler, durumu yetkililere bildirdi.
Bölgeye gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, konuya ilişkin inceleme başlattı.
Ekipler tarafından sudan alınan numune, incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.