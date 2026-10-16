Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/bartin-irmaginda-suyun-kopurmesine-iliskin-inceleme-baslatildi-1109602200.html
Bartın Irmağı'nda suyun köpürmesine ilişkin inceleme başlatıldı
Bartın Irmağı'nda suyun köpürmesine ilişkin inceleme başlatıldı
Sputnik Türkiye
Bartın Irmağı'nda suyun köpürmesiyle ilgili inceleme başlatıldı. 16.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-16T13:19+0300
2026-10-16T13:18+0300
türki̇ye
bartın irmağı
köpük
kirlilik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/10/1109602293_0:512:2730:2048_1920x0_80_0_0_fe99beba7aea51782f15e172d67ded95.jpg
Bartın Irmağı'nda suyun üzerinde köpük oluştu.Yaklaşık 15 kilometrelik bölümü kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı'nın Ulus ilçesinden ve Arıt bölgesinden gelen sularının birleştiği Çağlayan mevkisinde köpük oluştuğunu görenler, durumu yetkililere bildirdi.Bölgeye gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, konuya ilişkin inceleme başlattı.Ekipler tarafından sudan alınan numune, incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20231128/bodrumda-yagmur-sonrasi-yol-kopurdu--1077878790.html
türki̇ye
bartın irmağı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/10/1109602293_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_c91bf3f8e6ced4f4dcda826ff734493b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
bartın irmağı, köpük, kirlilik
bartın irmağı, köpük, kirlilik

Bartın Irmağı'nda suyun köpürmesine ilişkin inceleme başlatıldı

13:19 16.10.2026
© Selim BostancıBartın Irmağı'nda suyun köpürmesi
Bartın Irmağı'nda suyun köpürmesi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2026
© Selim Bostancı
Abone ol
Bartın Irmağı'nda suyun köpürmesiyle ilgili inceleme başlatıldı.
Bartın Irmağı'nda suyun üzerinde köpük oluştu.
Yaklaşık 15 kilometrelik bölümü kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı'nın Ulus ilçesinden ve Arıt bölgesinden gelen sularının birleştiği Çağlayan mevkisinde köpük oluştuğunu görenler, durumu yetkililere bildirdi.
Bölgeye gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, konuya ilişkin inceleme başlattı.
Ekipler tarafından sudan alınan numune, incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.
Bodrum'da yağmur sonrası yolda köpük meydana geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2023
YAŞAM
Bodrum’da yağmur sonrası yol köpürdü
28 Kasım 2023, 17:57
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала