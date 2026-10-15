Uzmanı anlattı: Sel vurdu, araç pert oldu! Kasko yoksa ne olacak?

"Trafik sigortası malesef sel hasarını kapsamaz. Trafik sigortasında güvenen vatandaşlarımız yarı yolda kalır. Trafik sigortası sadece trafikteki üçüncü kişilere verdiğimiz zararı karşılar. Yani 'kaskom yok trafik sigortam var, selden hasar gördüm ödeme alabilir miyim?' Hayır, alamayız. 'Kasko sigortam var, selden hasar gördüm alabilir miyim?' Eğer sel teminatın varsa, alabilirsiniz, yoksa alamazsınız. Ekonomik kasko, dar kasko gibi ürünlerde bunlar olmayabilir, poliçeyi kontrol etmek gerekir. 'Kaskom yok, trafik sigortam var fakat selden zarar gördüm bir ödeme hakkım hiç mi yok?' Sigorta poliçesinden tazminat hakkı doğmaz fakat kamunun ya da üçüncü kişilerin bu hasarda payı varsa, gider, altyapı gibi... Kamudan bir tazminat alma hakkı doğabilir, sigortadan doğmaz. Burada çok önemli iki husus var. Bir, 5 gün kuralı... Hasarı 5 gün içerisinde sigorta şirketine bildirmeli, tüm evrakları tam verdiği taktirde sigorta şirketi de 10 gün içerisinde ödeme yapmalı, eğer ödeme yapmazsa 45 gün sonra her halükarda tazminat borcu doğar. Kaskosu olmayanlar, afet kurumlarına ve il özel idarelerine, belediye, valilik gibi kamu kurumlarına başvuracaklar. Eğer ki bu selde hasarın büyümesine etken kamunun da payı varsa, altyapı iyi değilse, gerekli önlemler alınmamışsa, buralardan tazminat alınabilir. Burada süre sınırı yok. Önemli olan eksiksik şekilde belge ve bilgilerle yazılı beyanda bulunması, hasarın fotoğrafları, mümkünse resmi bir tutanakla bu süreçlerin yürütülmesi gerekiyor."