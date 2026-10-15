https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/uskudar-sahaflar-carsisini-yine-su-basti-bircok-kitap-islandi-1109574122.html

Üsküdar Sahaflar Çarşısı'nı yine su bastı: Birçok kitap ıslandı

Üsküdar Sahaflar Çarşısı'nı yine su bastı: Birçok kitap ıslandı

Sputnik Türkiye

İstanbul'u felaket bölgesine çeviren sağanak yağış, Üsküdar'daki Sahaflar Çarşısı'nda da su baskınına sebep oldu. Kitaplar zarar görürken, temizlik çalışmaları... 15.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-15T15:11+0300

2026-10-15T15:11+0300

2026-10-15T15:11+0300

türki̇ye

üsküdar

i̇stanbul

sahaflar çarşısı

sahaf

sel

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/0f/1109574660_0:166:1600:1066_1920x0_80_0_0_ca6d8f72e86a91cf493314fc416019c3.jpg

İstanbul Üsküdar'da bulunan Sahaflar Çarşısı'nı bir kez daha su bastı.Dün tüm İstanbul'u etkisi altına alan sağanak yağış, çarşının bulunduğu bölgede de etkili oldu. sğaanağın ardından biriken su dükkanlara girmeye başladı. Çalışanların çabalarına rağmen birçok kitap ıslanmaktan kurtulamadı.Bugün önlem alındı: Kum torbası dizildiÇarşının önünde bugün ise kum torbalı önlem alındı. Çalışanlar girişi cadde düzeyinden altta kalan çarşının etrafına kum torbaları yerleştirdi.Yazın yüzlerce kitap ıslanmıştıSahaflar Çarşısı temmuz ayındaki sağanakta da selden etkilenmişti. Dükkandaki kitaplardan yüzlercesi ıslanmış ve büyük ölçüde zarar görmüştü.

türki̇ye

üsküdar

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

üsküdar, i̇stanbul, sahaflar çarşısı, sahaf, sel