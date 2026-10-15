https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/uskudar-sahaflar-carsisini-yine-su-basti-bircok-kitap-islandi-1109574122.html
Üsküdar Sahaflar Çarşısı'nı yine su bastı: Birçok kitap ıslandı
Üsküdar Sahaflar Çarşısı'nı yine su bastı: Birçok kitap ıslandı
Sputnik Türkiye
İstanbul'u felaket bölgesine çeviren sağanak yağış, Üsküdar'daki Sahaflar Çarşısı'nda da su baskınına sebep oldu. Kitaplar zarar görürken, temizlik çalışmaları... 15.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-15T15:11+0300
2026-10-15T15:11+0300
2026-10-15T15:11+0300
türki̇ye
üsküdar
i̇stanbul
sahaflar çarşısı
sahaf
sel
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/0f/1109574660_0:166:1600:1066_1920x0_80_0_0_ca6d8f72e86a91cf493314fc416019c3.jpg
İstanbul Üsküdar'da bulunan Sahaflar Çarşısı'nı bir kez daha su bastı.Dün tüm İstanbul'u etkisi altına alan sağanak yağış, çarşının bulunduğu bölgede de etkili oldu. sğaanağın ardından biriken su dükkanlara girmeye başladı. Çalışanların çabalarına rağmen birçok kitap ıslanmaktan kurtulamadı.Bugün önlem alındı: Kum torbası dizildiÇarşının önünde bugün ise kum torbalı önlem alındı. Çalışanlar girişi cadde düzeyinden altta kalan çarşının etrafına kum torbaları yerleştirdi.Yazın yüzlerce kitap ıslanmıştıSahaflar Çarşısı temmuz ayındaki sağanakta da selden etkilenmişti. Dükkandaki kitaplardan yüzlercesi ıslanmış ve büyük ölçüde zarar görmüştü.
türki̇ye
üsküdar
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/0f/1109574660_165:0:1586:1066_1920x0_80_0_0_eb746d2544ac89488925365fdc445614.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
üsküdar, i̇stanbul, sahaflar çarşısı, sahaf, sel
üsküdar, i̇stanbul, sahaflar çarşısı, sahaf, sel
Üsküdar Sahaflar Çarşısı'nı yine su bastı: Birçok kitap ıslandı
İstanbul'u felaket bölgesine çeviren sağanak yağış, Üsküdar'daki Sahaflar Çarşısı'nda da su baskınına sebep oldu. Kitaplar zarar görürken, temizlik çalışmaları sürüyor.
İstanbul Üsküdar'da bulunan Sahaflar Çarşısı'nı bir kez daha su bastı.
Dün tüm İstanbul'u etkisi altına alan sağanak yağış, çarşının bulunduğu bölgede de etkili oldu.
sğaanağın ardından biriken su dükkanlara girmeye başladı.
Çalışanların çabalarına rağmen birçok kitap ıslanmaktan kurtulamadı.
Bugün önlem alındı: Kum torbası dizildi
Çarşının önünde bugün ise kum torbalı önlem alındı. Çalışanlar girişi cadde düzeyinden altta kalan çarşının etrafına kum torbaları yerleştirdi.
Yazın yüzlerce kitap ıslanmıştı
Sahaflar Çarşısı temmuz ayındaki sağanakta da selden etkilenmişti. Dükkandaki kitaplardan yüzlercesi ıslanmış ve büyük ölçüde zarar görmüştü.