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Üsküdar Sahaflar Çarşısı'nı yine su bastı: Birçok kitap ıslandı
Üsküdar Sahaflar Çarşısı'nı yine su bastı: Birçok kitap ıslandı
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İstanbul'u felaket bölgesine çeviren sağanak yağış, Üsküdar'daki Sahaflar Çarşısı'nda da su baskınına sebep oldu. Kitaplar zarar görürken, temizlik çalışmaları... 15.10.2026, Sputnik Türkiye
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İstanbul Üsküdar'da bulunan Sahaflar Çarşısı'nı bir kez daha su bastı.Dün tüm İstanbul'u etkisi altına alan sağanak yağış, çarşının bulunduğu bölgede de etkili oldu. sğaanağın ardından biriken su dükkanlara girmeye başladı. Çalışanların çabalarına rağmen birçok kitap ıslanmaktan kurtulamadı.Bugün önlem alındı: Kum torbası dizildiÇarşının önünde bugün ise kum torbalı önlem alındı. Çalışanlar girişi cadde düzeyinden altta kalan çarşının etrafına kum torbaları yerleştirdi.Yazın yüzlerce kitap ıslanmıştıSahaflar Çarşısı temmuz ayındaki sağanakta da selden etkilenmişti. Dükkandaki kitaplardan yüzlercesi ıslanmış ve büyük ölçüde zarar görmüştü.
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üsküdar, i̇stanbul, sahaflar çarşısı, sahaf, sel

Üsküdar Sahaflar Çarşısı'nı yine su bastı: Birçok kitap ıslandı

15:11 15.10.2026
© Abdülhamid HoşbaşÜsküdar Sahaflar Çarşısı'nı yine su bastı: Birçok kitap ıslandı
Üsküdar Sahaflar Çarşısı'nı yine su bastı: Birçok kitap ıslandı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2026
© Abdülhamid Hoşbaş
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İstanbul'u felaket bölgesine çeviren sağanak yağış, Üsküdar'daki Sahaflar Çarşısı'nda da su baskınına sebep oldu. Kitaplar zarar görürken, temizlik çalışmaları sürüyor.
İstanbul Üsküdar'da bulunan Sahaflar Çarşısı'nı bir kez daha su bastı.
Dün tüm İstanbul'u etkisi altına alan sağanak yağış, çarşının bulunduğu bölgede de etkili oldu.
sğaanağın ardından biriken su dükkanlara girmeye başladı.
Çalışanların çabalarına rağmen birçok kitap ıslanmaktan kurtulamadı.

Bugün önlem alındı: Kum torbası dizildi

Çarşının önünde bugün ise kum torbalı önlem alındı. Çalışanlar girişi cadde düzeyinden altta kalan çarşının etrafına kum torbaları yerleştirdi.

Yazın yüzlerce kitap ıslanmıştı

Sahaflar Çarşısı temmuz ayındaki sağanakta da selden etkilenmişti. Dükkandaki kitaplardan yüzlercesi ıslanmış ve büyük ölçüde zarar görmüştü.
Sahaflar Çarşısı
Sahaflar Çarşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2026
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