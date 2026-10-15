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Reyhanlı saldırısı sanığı Mihraç Ünal Suriye'de yakalandı
Reyhanlı saldırısı sanığı Mihraç Ünal Suriye'de yakalandı
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Reyhanlı saldırısı sanığı Mihraç Ünal Suriye'de yakalandı 15.10.2026, Sputnik Türkiye
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Suriye haber ajansı SANA, Reyhanlı saldırısı sanığı terörist “Mihraç Ural”ın (Ali Kiyali) kaçmaya çalışırken Suriye’de yakalandığını bildirdi.
türki̇ye
reyhanlı
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reyhanlı, sana, suriye, mihraç ural
reyhanlı, sana, suriye, mihraç ural

Reyhanlı saldırısı sanığı Mihraç Ünal Suriye'de yakalandı

12:32 15.10.2026 (güncellendi: 12:35 15.10.2026)
© Fotoğraf : FacebookMukaveme Suriyyi örgütünün lideri Mihraç Ural
Mukaveme Suriyyi örgütünün lideri Mihraç Ural - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2026
© Fotoğraf : Facebook
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Reyhanlı saldırısı sanığı Mihraç Ünal Suriye'de yakalandı
Suriye haber ajansı SANA, Reyhanlı saldırısı sanığı terörist “Mihraç Ural”ın (Ali Kiyali) kaçmaya çalışırken Suriye’de yakalandığını bildirdi.
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