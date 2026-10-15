https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/reyhanli-saldirisi-sanigi-mihrac-unal-suriyede-yakalandi-1109568919.html
Reyhanlı saldırısı sanığı Mihraç Ünal Suriye'de yakalandı
Reyhanlı saldırısı sanığı Mihraç Ünal Suriye'de yakalandı
Sputnik Türkiye
Reyhanlı saldırısı sanığı Mihraç Ünal Suriye'de yakalandı 15.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-15T12:32+0300
2026-10-15T12:32+0300
2026-10-15T12:35+0300
türki̇ye
reyhanlı
sana
suriye
mihraç ural
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Suriye haber ajansı SANA, Reyhanlı saldırısı sanığı terörist “Mihraç Ural”ın (Ali Kiyali) kaçmaya çalışırken Suriye’de yakalandığını bildirdi.
türki̇ye
reyhanlı
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reyhanlı, sana, suriye, mihraç ural
reyhanlı, sana, suriye, mihraç ural
Reyhanlı saldırısı sanığı Mihraç Ünal Suriye'de yakalandı
12:32 15.10.2026 (güncellendi: 12:35 15.10.2026)
Ayrıntılar geliyor
Reyhanlı saldırısı sanığı Mihraç Ünal Suriye'de yakalandı
Suriye haber ajansı SANA, Reyhanlı saldırısı sanığı terörist “Mihraç Ural”ın (Ali Kiyali) kaçmaya çalışırken Suriye’de yakalandığını bildirdi.