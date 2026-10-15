https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/pakistanda-okulun-catisi-coktu-17si-cocuk-18-kisi-hayatini-kaybetti-1109560692.html

Pakistan'da okulun çatısı çöktü: 20'si çocuk 21 kişi hayatını kaybetti

Pakistan'da okulun çatısı çöktü: 20'si çocuk 21 kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Pakistan'ın Peşaver kentinde özel bir okulun çatısının çökmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 20 çocuk ve bir öğretmen hayatını kaybetti. Hastaneye... 15.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-15T10:08+0300

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Pakistan'ın Peşaver kentinde bir okulun çatısının çökmesi, çok sayıda çocuğun hayatını kaybettiği bir faciaya dönüştü. Yerel basında yer alan haberlere göre, perşembe günü özel bir okulda meydana gelen olayda 20 çocuk ve bir öğretmen olmak üzere 21 kişi yaşamını yitirdi.Pakistan merkezli Express Tribune gazetesinin aktardığı bilgilere göre, olayın ardından hastaneye kaldırılanların sayısı 30'u aştı. Çökme sonrasında açıklanan can kaybı sayısı ise ilerleyen saatlerde yükseldi.Daha önce Dawn gazetesi, olayda dört kişinin hayatını kaybettiğini ve 20 kişinin yaralandığını bildirmişti. Ancak son haberlerde ölü sayısının 18'e yükseldiği belirtildi.Pakistan'da okul faciası: 17 çocuk hayatını kaybettiPeşaver'de bulunan özel okulun çatısı, perşembe günü henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Olayın ardından çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği ve yaralandığı bildirildi.Express Tribune'ün haberinde, hayatını kaybedenlerin 17'sinin çocuk, birinin ise öğretmen olduğu aktarıldı.Facianın ardından yaralılar hastanelere kaldırılırken, 30'dan fazla kişinin tıbbi müdahale için sağlık kuruluşlarına sevk edildiği kaydedildi.Can kaybı sayısı ilk açıklamaların ardından yükseldiOlayın ardından Pakistan basınında yayımlanan ilk haberlerde can kaybının daha düşük olduğu belirtilmişti.Dawn gazetesi, ilk aşamada dört kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin ise yaralandığını duyurdu.Ancak daha sonra yayımlanan haberlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 18'e ulaştığı aktarıldı. Böylece facianın bilançosu, ilk açıklamalara göre ağırlaştı.Okulun çatısı neden çöktü?Facianın ardından en önemli soru, okul binasının çatısının neden çöktüğü oldu.Ancak aktarılan ilk haberlerde çatının çökmesine yol açan neden, binanın yapısal durumu veya olay öncesinde herhangi bir tehlike işareti bulunup bulunmadığı konusunda kesin bilgi paylaşılmadı.Çökmenin nedenine ilişkin resmî bir teknik inceleme sonucu da sağlanan haber metninde yer almadı.Pakistan'da okulun çatısı çöktü: Enkazda arama sürüyorOlay, Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinin başkenti Peşaver'de, Dir Colony bölgesinde bulunan Al-Khair School System adlı özel okulda meydana geldi.Hastane sözcüsü Muhammed Asım, yaralıların Lady Reading Hastanesi'ne kaldırıldığını, bazılarının durumunun ağır olduğunu açıkladı. Hayatını kaybeden çocukların 13 yaşında veya daha küçük olduğu bildirildi.Rescue 1122 ekipleri, ambulanslar ve afet müdahale araçlarıyla olay yerine sevk edildi. Enkaz altında başka kişilerin bulunabileceği belirtilirken arama ve kurtarma çalışmalarına Pakistan ordusu da destek verdi.Pakistan Başbakanı'ndan açıklama: Soruşturma talimatıPakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, yaşanan can kayıplarından dolayı üzüntüsünü dile getirerek hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.Şerif, yaralıların en iyi koşullarda tedavi edilmesini ve kurtarma çalışmalarının hızlandırılmasını istedi.Hayber Pahtunhva Valisi Faysal Kerim Kundi ise olayın nedeninin belirlenmesi için yetkililerden ayrıntılı rapor talep etti

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