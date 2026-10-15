Motokuryelerin ağır çalışma koşulları: Beşte biri haftalık izin kullanmadan çalışıyor
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Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konu başlıklarından biri, motokuryelerin çalışma koşulları oldu. İstanbul’daki şiddetli yağış sırasında çalışan kuryelere dikkat çeken Özgan, “Yarım metre suyun içerisinde bir yerden bir yere ürün yetiştirme telaşıyla yaşam mücadelesi veriyorlar” dedi.
İstanbul’da etkili olan şiddetli yağış, motokuryelerin çalışma koşullarını bir kez daha gündeme taşıdı. Olumsuz hava ve yol şartlarına rağmen teslimat yapmaya devam eden kuryeler, trafik kazası riskinin yanı sıra uzun çalışma saatleri ve teslimat baskısıyla karşı karşıya kalıyor.
İstanbul Valiliği, yağış nedeniyle motosikletlerin trafiğe çıkmasını saat 21.00 itibarıyla yasakladı. Özgan, karar öncesinde kentte çalışan motokuryeleri gördüğünü belirterek, ağır hava koşullarında sipariş vermenin çalışanları riske atabileceğine dikkat çekti.
Konuyu Yeri ve Zamanı programında değerlendiren gazeteci Güçlü Özgan, motokuryelerin çalışma koşullarına ilişkin araştırmalardaki verileri de aktardı.
Özgan, şöyle konuştu:
“Dün yağmur hepimizi etkiledi. Ben de akşamüstü 4-5 sularında dışarıdaydım. Kuryelerin gerçekten son derece ağır çalışma koşullarıyla hayatlarını devam ettirmek mecburiyetinde kaldıklarını gördüm. Yolların durumu ortada. Pizza yetiştirmeye çalışıyorlar. Yarım metre suyun içerisinde bir yerden bir yere ürün yetiştirme telaşıyla yaşam mücadelesi veriyorlar. Bir gün pizza yemesek de onları riske atmasak olmuyor mu? Evde yemek yoksa bile bu şartlarda birisinin hayatını tehlikeye atmak gerekiyor mu?”
'Motokuryelerin yüzde 93’ü risk altında olduğunu düşünüyor'
Özgan, motokuryelere ilişkin araştırmalarda çalışma koşullarının yarattığı risklere dikkat çekerek, çalışanların büyük bölümünün iş sağlığı ve güvenliği eğitimi almadığını söyledi:
“Research İstanbul’un hazırladığı bültende motokurye meselesini gündemlerine almışlar. Özellikle 2022-2025 döneminde yaşananlara ilişkin veriler paylaşılmış. Bu dört yıl içerisinde en az 233 motokuryenin çalışırken hayatını kaybettiğini öğreniyoruz. İstanbul yüzde 36 ile ilk sırada. Arkasından İzmir, Ankara, Kocaeli, Manisa ve Antalya geliyor. Bugün kuryelik yapanların yüzde 68’i herhangi bir iş sağlığı eğitimi almadığını söylüyor. ‘Risk hissediyor musunuz?’ diye sorulduğunda yüzde 93’ü, yani neredeyse tamamı ‘Evet’ yanıtını veriyor.”
'Beşte biri hiç izin kullanmadan çalışıyor'
Özgan, motokuryelerin uzun çalışma saatleri ve hız baskısıyla karşı karşıya kaldığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
“Hiç haftalık izin kullanmadan çalışanların oranı yüzde 22. Yani beşte biri hiç izin kullanmadan çalışıyor. ‘Hız baskısı hissediyor musunuz?’ diye sorulduğunda yüzde 43’ü çalışırken hız baskısı hissettiğini söylüyor. Esnaf kuryelerin günlük çalışma süresi neredeyse 13 saat. Bir kuruma bağlı çalışanların çalışma süresi ise ortalama 10,5 saat. Genel ortalama 11,2 saat.”
'Motosiklet sürücüsü ölümlerinde artış'
Özgan, trafik kazalarına ilişkin verilerde motosiklet sürücülerinin durumuna da dikkat çekti:
“Makine Mühendisleri Odası’nın açıklamasına göre 2024-2025 döneminde toplam trafik ölümleri yüzde 5 oranında azalmış. Ancak hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü sayısı yüzde 8,6 artmış. Yaralanan motosiklet sürücüsü sayısında da yüzde 18,9’luk bir artış görüyoruz. Elbette sadece kuryeler açısından değil. Yol koşulları, alınan önlemlerin yetersizliği ve dikkatsizlik gibi birçok etken var. Bir yandan da kuryelerin üzerinde ciddi bir zaman baskısı bulunuyor.”