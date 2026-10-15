https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/motokuryelerin-agir-calisma-kosullari-beste-biri-haftalik-izin-kullanmadan-calisiyor-1109563022.html

Motokuryelerin ağır çalışma koşulları: Beşte biri haftalık izin kullanmadan çalışıyor

Motokuryelerin ağır çalışma koşulları: Beşte biri haftalık izin kullanmadan çalışıyor

Sputnik Türkiye

Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konu başlıklarından biri, motokuryelerin çalışma koşulları oldu. İstanbul’daki... 15.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-15T10:55+0300

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İstanbul’da etkili olan şiddetli yağış, motokuryelerin çalışma koşullarını bir kez daha gündeme taşıdı. Olumsuz hava ve yol şartlarına rağmen teslimat yapmaya devam eden kuryeler, trafik kazası riskinin yanı sıra uzun çalışma saatleri ve teslimat baskısıyla karşı karşıya kalıyor.İstanbul Valiliği, yağış nedeniyle motosikletlerin trafiğe çıkmasını saat 21.00 itibarıyla yasakladı. Özgan, karar öncesinde kentte çalışan motokuryeleri gördüğünü belirterek, ağır hava koşullarında sipariş vermenin çalışanları riske atabileceğine dikkat çekti.Konuyu Yeri ve Zamanı programında değerlendiren gazeteci Güçlü Özgan, motokuryelerin çalışma koşullarına ilişkin araştırmalardaki verileri de aktardı.Özgan, şöyle konuştu:'Motokuryelerin yüzde 93’ü risk altında olduğunu düşünüyor'Özgan, motokuryelere ilişkin araştırmalarda çalışma koşullarının yarattığı risklere dikkat çekerek, çalışanların büyük bölümünün iş sağlığı ve güvenliği eğitimi almadığını söyledi:'Beşte biri hiç izin kullanmadan çalışıyor'Özgan, motokuryelerin uzun çalışma saatleri ve hız baskısıyla karşı karşıya kaldığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:'Motosiklet sürücüsü ölümlerinde artış'Özgan, trafik kazalarına ilişkin verilerde motosiklet sürücülerinin durumuna da dikkat çekti:

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2026

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