“Mekke İttifakı’nda gelinen nokta ABD-İsrail çıkarına, Türkiye arka kapı diplomasisini çalıştırmalı”

“Yumurtaların hepsini aynı sepete koymamak gerekiyor. Değişik Arap kabilelerinin oluşturduğu yapılarda Suudiler öne geçmiş vaziyette. Bunun yarattığı çekememezlikler var. Bu çekememezlik ve rekabet de bir şeye dönüşüyor. Suudi Arabistan tüm gelirini petrolden kazanıyordu ancak 13 Temmuz itibarıyla bunu yapamadı. Yanbu boru hattını kullanıyorlardı ancak şu an hiçbir yere çıkamayackaları anlaşılıyor. En az iki en fazla yedi yıl süre veriliyor normale dönüş için. Suudi Arabistan aynı zamanda Aden’deki yapıyı parayla destekliyor. Vatandaşlarına para veriyor ve bütçe açıkları da var. Bu kadar büyük bir gelir kaybını absorbe edecek bir iç yapının olmadığını da söylemek lazım. Borçlanılabilir elbet ancak herkes tehdidi görüyor. İstasyonlara yapılacak teknik üretim altyapısını tek tek saymışlar. Bunlar yan yana koyulunca Suudi Arabistan’ın petrol gelirlerinin yedi sene boyunca normale dönme şansı olmadığı anlaşılıyor. Parasızlıkla baş başa kalan Suudiler, parayla kendisine biat etmeye zorladığı grupları nasıl kontrol edecek? Bir saray darbesiyle uzaklaşılabilir mi? Bunun geçmişte örneği oldu. Suudi hanedanının krizden hanedanlığın çökmesiyle çıkacağını belirten sözüne güvenebileceğimiz analistler var. Suudi Arabistan’da bir iktidar değişimi olabilir. İran’a yapılan Amerikan-İsrail saldırıları rejim değişikliği için yapılmıştı. Bu yüzden rejim değişiklikleri olacaktır. Bu Bahreyn’de mi Suudi Arabistan’da mı başlayacak belli değil. Ancak bir şeyler olacağı belli. Tek pozisyon müzakereci pozisyon burada. Konunun askeri yollarla çözüme ulaşma şansı yok. Askeri harekat tarih ve coğrafya odaklıdır. Bölgenin tarihine bakınca istilacı kuvvetlerin tamamının başarısız olduğunu görüyoruz. Bölgede daha evvelki Suudi baskıları çok büyük Husi kayıplarına yol açtı. 60 bin ölü 400 bin yaralı olduğuna dair rakamlar var. Ancak başarı elde edilemedi. Arka kapı diplomasisinin çalıştırılması gerekiyor. Türkiye bu yolda ilerliyordu. Ancak Husiler tarafından Pakistan’ın diplomatik misyon üstlenmesi istenmiş durumda. Husiler Pakistan’ı uyarmış da bir yandan. Husilerin elinde İran’ın elindekilere paralel imkanlar var. Coğrafyaları da korunaklı. Askeri planlamacılar Kızıldeniz’den sıçrayıp askeri taarruz yapmayı düşünüyor ancak bunun çok ağır sonuçları olur. Başka askeri çözümler de düşünülebilir. Ancak maliyetler katlanır. İran’a yapılan saldırının maliyeti Amerika ve İsrail için ağır oldu. Bunun üzerine Yemen’e bir kara saldırısı olursa patlayıcı bir ortam ortaya çıkar. Öte yandan 3 Kasım’dan önce bir saldırı beklemiyorum ancak şu an Amerika’da ‘Biz çok başarılı olduk’ rüzgarı esiyor. İran’da başarılı olunduğu hikayesi anlatılıyor. Bir kara harekatı denenebilir. Elde sadece nükleer seçenek kalır. Buna başvurulursa nükleer adımlar durdurulamaz. Çin ve Rusya karşı. Nükleer adımı atanlar mukabeleyi de almış olurlar.”