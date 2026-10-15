https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/brezilya-kongresi-haftalik-calisma-suresinin-40-saate-dusurulmesini-onayladi-1109581554.html
Brezilya Kongresi, haftalık çalışma süresinin 40 saate düşürülmesini onayladı
Brezilya Kongresi, haftalık çalışma süresinin 40 saate düşürülmesini onayladı
Sputnik Türkiye
Brezilya'da haftalık çalışma süresini 44 saatten 40 saate düşüren ve çalışanlara maaş kesintisi olmadan haftada iki gün izin hakkı tanıyan anayasa değişikliği Kongre'den geçti. İşte detaylar...
2026-10-15T18:43+0300
2026-10-15T18:43+0300
2026-10-15T18:43+0300
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Brezilya Kongresi, çalışma haftasının kısaltılmasını öngören anayasa değişikliğini kabul etti. Solcu Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın desteklediği düzenleme kapsamında haftalık çalışma süresi 44 saatten 40 saate indirilecek, çalışanlara ücretlerinde kesinti yapılmadan haftada iki gün izin verilecek.Senato'da çarşamba günü yapılan oylamada düzenleme 1'e karşı 75 oyla kabul edildi. Tasarı, mayıs ayında Temsilciler Meclisi'nden de geçmişti. Değişikliğin 30 milyondan fazla çalışanı etkilemesi bekleniyor.Seçim öncesinde çalışma saatleri tartışmasıDüzenlemenin kabulü, 25 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turundan iki haftadan kısa süre önce gerçekleşti. Senatör olan Flavio Bolsonaro, daha önce düzenlemeye karşı çıkmasına rağmen oylamada kabul oyu verdi.Lula, rakibinin tutum değişikliğini "seçim fırsatçılığı" olarak eleştirirken düzenlemenin kabulünü kutladı. Sosyal medya paylaşımında, değişikliğin çalışanlara yaşamak, dinlenmek, aileleriyle vakit geçirmek ve çocuklarının büyümesini izlemek için daha fazla zaman kazandıracağını ifade etti.Uygulama nasıl olacak?Düzenlemeye karşı çıkanlar, çalışma saatlerinin azaltılmasının üretim maliyetlerini artıracağını ve bu artışın tüketici fiyatlarına yansıyabileceğini savunuyor. Destekleyenler ise daha fazla dinlenme imkanının çalışanların verimliliğini artıracağını söylüyor.Yeni sistemin iki aylık geçiş süresinin ardından uygulanmaya başlanması, çalışma haftasının önce 42 saate, daha sonraki aşamada ise 40 saate indirilmesi planlanıyor. Değişikliklerin bütünüyle yürürlüğe girmesi bir yıldan uzun sürecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/trumpin-gozu-brezilyadaki-kritik-secimde-abd-ve-cini-karsi-karsiya-getiren-sandiklar-neden-bu-kadar-1109531415.html
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lula da silva, brezilya, çalışma saatleri
lula da silva, brezilya, çalışma saatleri
Brezilya Kongresi, haftalık çalışma süresinin 40 saate düşürülmesini onayladı
Brezilya'da haftalık çalışma süresini 44 saatten 40 saate düşüren ve çalışanlara maaş kesintisi olmadan haftada iki gün izin hakkı tanıyan anayasa değişikliği Kongre'den geçti. Lula da Silva'nın desteklediği düzenlemenin 30 milyondan fazla çalışanı etkilemesi bekleniyor.
Brezilya Kongresi, çalışma haftasının kısaltılmasını öngören anayasa değişikliğini kabul etti. Solcu Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın desteklediği düzenleme kapsamında haftalık çalışma süresi 44 saatten 40 saate indirilecek, çalışanlara ücretlerinde kesinti yapılmadan haftada iki gün izin verilecek.
Senato'da çarşamba günü yapılan oylamada düzenleme 1'e karşı 75 oyla kabul edildi. Tasarı, mayıs ayında Temsilciler Meclisi'nden de geçmişti. Değişikliğin 30 milyondan fazla çalışanı etkilemesi bekleniyor.
Seçim öncesinde çalışma saatleri tartışması
Düzenlemenin kabulü, 25 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turundan iki haftadan kısa süre önce gerçekleşti.
İlk turda eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu Flavio Bolsonaro yüzde 47, Lula ise yüzde 45.2 oy
aldı. İki aday da geçerli oyların yüzde 50'sine ulaşamadığı için ikinci turda yarışacak.
Senatör olan Flavio Bolsonaro, daha önce düzenlemeye karşı çıkmasına rağmen oylamada kabul oyu verdi.
Lula, rakibinin tutum değişikliğini "seçim fırsatçılığı" olarak eleştirirken düzenlemenin kabulünü kutladı. Sosyal medya paylaşımında, değişikliğin çalışanlara yaşamak, dinlenmek, aileleriyle vakit geçirmek ve çocuklarının büyümesini izlemek için daha fazla zaman kazandıracağını ifade etti.
Düzenlemeye karşı çıkanlar, çalışma saatlerinin azaltılmasının üretim maliyetlerini artıracağını ve bu artışın tüketici fiyatlarına yansıyabileceğini savunuyor. Destekleyenler ise daha fazla dinlenme imkanının çalışanların verimliliğini artıracağını söylüyor.
Yeni sistemin iki aylık geçiş süresinin ardından uygulanmaya başlanması, çalışma haftasının önce 42 saate, daha sonraki aşamada ise 40 saate indirilmesi planlanıyor. Değişikliklerin bütünüyle yürürlüğe girmesi bir yıldan uzun sürecek.