https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/amerikan-basini-abd-latin-amerikaya-yuzlerce-asker-gonderiyor-ilk-tabur-600-asker-1109573566.html

Amerikan basını: ABD, Latin Amerika'ya yüzlerce asker gönderiyor, ilk tabur 600 asker

Amerikan basını: ABD, Latin Amerika'ya yüzlerce asker gönderiyor, ilk tabur 600 asker

Sputnik Türkiye

ABD’nin, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele gerekçesiyle Panama, Kolombiya ve Honduras'ta yerel güçlerle eğitim ve tatbikatlar yapmak üzere yüzlerce asker konuşlandırdığı bildirildi.

2026-10-15T14:40+0300

2026-10-15T14:40+0300

2026-10-15T14:40+0300

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Amerika merkezli New York Times'ın haberine göre, Pentagon, Latin Amerika'daki uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele operasyonlarını genişletirken 600 askerden oluşan bir taburun ilk unsurlarını Panama'daki yeni bir orman eğitim tesisine göndermeye başladı. Askerlerin daha sonra Kolombiya ve Honduras'ta yerel güçlerle ortak eğitimlere katılması planlanıyor.ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in, "kartellerle mücadele faaliyetlerini koordine etmek üzere" Pentagon bünyesinde yeni bir birim kurduğu belirtilirken, Miami'de Batı Yarımküre operasyonlarından sorumlu yeni bir komutanlığın oluşturulması için de yüzlerce askerin görevlendirilmesi bekleniyor.Gazeteye göre bu adımlar, ABD'nin bölgedeki askeri varlığını artırma stratejisinin parçası. Trump yönetimi, Latin Amerika ülkelerinden uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlanan gruplara yönelik operasyonlarını yoğunlaştırmalarını ve ABD ile ortak harekatlara izin vermelerini istiyor.'Bölgedeki ABD müdahalelerini hatırlatıyor'ABD'nin askeri faaliyetlerini genişletmesi, Latin Amerika'da egemenlik tartışmalarını ve Washington'ın bölgedeki uzun, kanlı müdahale geçmişine ilişkin endişeleri yeniden gündeme getirdi. İnsan hakları örgütleri, operasyonların sivilleri tehlikeye atabileceği uyarısında bulunuyor.'İran savaşı ABD ordusunu zorluyor'Bölgedeki askeri yığınağın, ABD'nin İran'la yürüttüğü savaş nedeniyle askeri kapasitesinin zorlandığı bir dönemde gerçekleşmesi de dikkat çekiyor. Savaşın savaş uçakları, uçak gemileri, gözetleme dronları ve yakıt ikmal uçakları üzerindeki yükü artırdığı, kritik mühimmat stoklarını azalttığı belirtiliyor.Bazı ABD'li yetkililer, operasyonların açık bir nihai hedefinin bulunmadığı konusunda endişeli. Amerikan askerlerine yönelik olası bir saldırının Washington'ı daha kapsamlı bir çatışmaya sürükleyebileceği ve ABD'nin aynı anda birden fazla bölgede askeri yük üstlenmesine yol açabileceği değerlendiriliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/trumpin-gozu-brezilyadaki-kritik-secimde-abd-ve-cini-karsi-karsiya-getiren-sandiklar-neden-bu-kadar-1109531415.html

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