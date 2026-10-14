https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/yeni-partili-vekillerden-komisyonda-halk-tv-tepkisi-goz-ve-agizlarina-siyah-bant-cektiler-1109529921.html

Yeni Partili vekillerden komisyonda Halk TV tepkisi: Göz ve ağızlarına siyah bant çektiler

Yeni Partili vekillerden komisyonda Halk TV tepkisi: Göz ve ağızlarına siyah bant çektiler

Sputnik Türkiye

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı. Görüşmelere katılan Yeni... 14.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-14T12:51+0300

2026-10-14T12:51+0300

2026-10-14T12:51+0300

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Plan ve Bütçe Komisyonunda, Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.Yeni Parti Antalya Milletvekili Cavit Arı, komisyonda bugün Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi'nin devlet kurumlarının temsilcilerinin katılımıyla görüşüleceğini, çözüm önerilerinin dile getirileceğini belirtti.Cafer Mahiroğlu da gündemdeCafer Mahiroğlu hakkında yürütülen mali suçlarla ilgili soruşturma kapsamında, Mahiroğlu'nun ilişkili olduğu tespit edilen şirketlere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyum olarak atandığını söyleyen Arı, böyle bir günde kanun teklifini görüşmenin bir faydası olmayacağını savundu.Arı, kanun teklifinin önce bir alt komisyonda görüşülmesini, bu konuda alt komisyonun çalışma yapmasını istedi.CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Mahiroğlu'nun ilişkili olduğu tespit edilen şirketlere TMSF'nin kayyum olarak atanmasının kendilerini üzdüğünü dile getirerek, "Hatalı uygulmadan vazgeçilmeli." görüşünü savundu.Yeni Parti'den siyah bantlı protestoToplantı öncesi Yeni Parti milletvekilleri, Cafer Mahiroğlu hakkında yürütülen mali suçlarla ilgili soruşturma kapsamında, Mahiroğlu'nun ilişkili olduğu tespit edilen şirketlere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyum olarak atanmasını eleştirerek, gözlerine ve ağızlarına siyah bant yapıştırdı.'Hazine kaynağı veya bütçe imkanı kesinlikle kullanılmayacak'Teklifin ilk imza sahiplerinden AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, düzenlemeyle ilgili bilgiler paylaştı.Şu anda fon piyasalarında 2 bini aşkın yatırım fonu bulunduğunu belirten Aksu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından tasfiyesine karar verilen fon sayısının 131 olduğunu söyledi.Aksu, "Tasfiye halindeki bu 131 fon, piyasadaki toplam fon sayısının 4,6'sını, toplam porföy değeri ise yüzde 7,7'si oluşturmaktadır. Bu fonların toplam porföy değeri, hanehalkının finansal varlıklarının yüzde 2,4'üne karşılık gelmektedir. Dolayısıyla sorun, fon piyasasının çok sınırlı bir bölümünde yaşanmıştır. Sorunu kimsenin hafife alma lüksü olmadığı gibi kimsenin abartarak enfekte etme lüksü de bulunmamaktadır. Finansal sistemimizi olumsuz etkileyecek yapısal veya sistemik risk kesinlikle mevzu bahis değildir." değerlendirmelerinde bulundu.Fon soruşturmalarını hatırlatan Aksu, bu kapsamda bugüne kadar 84 kişinin tutuklandığını, 282 kişi hakkında işlem yapıldığını, 27 şüpheli hakkında arama kararı çıkarıldığını belirtti. Aksu, "Vatandaşımızın alın terini, emeğini ve geleceğini kendi çıkarı için istismar etmeye çalışan hiç kimseye göz yummayacağız. Parti ayrımı olmaksızın, kimliğine, kişiliğine ve kariyerine bakılmaksızın piyasayı bozan, sahtekarlık, dolandırıcılık yapan herkes hukuk önünde yaptıklarının hesabını verecektir." dedi.Teklifle, kamu bütçesine mali yük getirilmeyeceğini vurgulayan Aksu, "Tasfiye sürecinde hazine kaynağı veya bütçe imkanı kesinlikle kullanılmayacaktır. Ödemeler, fonların yanlızca kendi mal varlından, hukuka aykırı filleri gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişilerden tahsil edilen tutarlardan karşılanacaktır. Fatura aziz milletimize değil zararı oluşturan manipülatörlere ve sorumlulara ödetilecektir." ifadelerini kullandı.

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