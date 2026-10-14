“Türkiye oyun kurucu olabilir, Yemen gerçeğini ise değiştiremezler”

“Mekke Anlaşması büyük bir muamma oldu. İmzalar atıldığı andan itibaren maddeleri çok tartışıldı. Bunlar kamuoyuna net olarak açıklanmadığı için gazeteciler ve uzmanlar fal bakmaya başlamıştı. Son zamanlarda gerek Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın yaptığı açıklamalar gerekse diğer yetkililerden gelen açıklamalar bize bir şeyler gösteriyor. Konuşlandırılacak askeri gücün Suudi Arabistan ile sınırlı olacağını, muharip bir kuvvetin yer almayacağını anlıyoruz. İktidara yakın gazetelerden öğrendiklerimize göre kutsal yerlerin korunacağı yönünde mesajlar verildi. Enerji altyapısının korunmasına dönük kimi görevlendirmeler olacağı söyleniyor. Türkiye, kendi envanterindeki yerli ve milli hava savunma sistemleri Suudi Arabistan’a sevk edebilir. Havadan bir savunmanın yapılıp yapılmayacağı ya da Türk pilotların görev alıp almayacağı konusunda bir belirsizlik var. Bildiğimiz birkaç şey var. Her ne olursa olsun Husilerin İsrail ile savaştığı bildiğimiz gerçeklerden biri. 7 Ekim 2023’ten sonra Yemen’deki Suudi destekli gruplar değil Husiler İsrail’e karşı bayrak açtılar. Bunun karşılığında da bedel ödediler. İsrail’i de bu denklemde hatırlamak gerek o yüzden. Netanyahu da bir ortak düşman istercesine Suudi Arabistan ile bir yakınlaşma ve onları Abraham düzenine çekmek için Husiler havaalanına saldırınca bir baş sağlığı diledi. Haretz gazetesindeki habere göre İsrail, Suudi Arabistan ile birlikte Yemen hareketine katılmak istiyor. Eldeki gerçeklerden biri bu. Her ne yapılırsa yapılsın Suudi Arabistan’ın güvenliği garanti altına alınamayacak. Bu da ikinci gerçek. Suudi Arabistan, bölgenin yüz ölçümü olarak en büyük ülkelerinden bir tanesi. Ülke doğudan batıya çok hassas noktalarla dolu. ‘Doğu-batı’ derken Suudi Arabistan’ın Yanbu Limanı üzerinden aktarıldığı hattan bahsediyorum. Bu hattı korumak çok kolay değil. Türkiye’nin elinde de sihirli bir değnek yok. Türkiye askeri anlamda girdiği bölgelerde oyun kurucu olmayı ve denklem bozmayı başaran bir devlet. Ancak bu sihirli değnek Suudi Arabistan’ın sorunlarını tamamen çözmez. Suudi Arabistan bugün dünyanın en fazla askeri harcama yapan sekizinci ülkesi. Yani yokluk içinde değiller. ABD’den patriotlar aldılar. Fransızlardan erken uyarı sistemi, İsviçre’den sistem aldılar. Suudi Arabistan çok açıkta olan bir devlet değil. Ancak günümüzün asimetrik koşulları ve savaşın doğası değişti. Suudi Arabistan’ın öncelikle anlaması gereken nokta bu. Üçüncü gerçeklik ise Husilerin sahada kaydettiği ilerleme. Silah sevkiyatını kolaylıkla yapabiliyorlar. Uluslararası ticareti baskı altına alabilecek kritik noktaları da ele geçirdiler. Parametreler Husiler lehine değişti. Doğrudan bir hava harekatı serisi, kuşatmanın devreye sokulması lazım ancak ABD bunu iki kez denedi. 2024’te 7 ay süreyle 31 bin sorti yaptılar. Yemen binlerce saldırıya maruz kaldı. Yüzün üzerinde gemiden Tomahawk atıldı. 80’in üzerinde füze atıldı. Amerikan ordusu büyük bir yıkım yaratmaya çalıştı. Ellerine hiçbir şey geçmedi. Husilerin saldırılarını belirli oranda azalttılar ancak bu bir stratejik zafer getirmedi ABD’ye. Trump 2025’te gelince Husilere karşı tekrar bir saldırıya girişti. 1100’ün üzerinde saldırı yapıldı. ABD, karşılığında iki tane uçağını kaybetti. Trump sonrasında hemen anlaşma yaptı. Trump, ‘Husilerle konuştum ve bizi vurmayacaklarını söylediler. Yemen operasyonunu sonlandırıyorum’ dedi. Bunu sonlandırırken ne Suudi Arabistan’ın ne de İsrail’in güvenliğini masaya getirdi. Bölgeden ayrılmak zorunda kaldılar. Şu an yarım ağızla Suudi Arabistan’ı destekleyeceğini söylüyor ama elindeki mühimmata ve İran’a yoğunlaşmaya dönük emarelere bakınca Yemen ile pek ilgilenmeyeceğini söyleyebiliriz. Bunu Mekke İttifakı’nın üzerine atmak isteyecek”