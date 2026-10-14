TFF’de liyakat tartışması: “Bizde böyle kayırmalar hiç olmaz”

“TFF Eski Başkanvekili Lale Cander diyor ki ‘Bugün yeniden sandık kurulsa başkan 30 oy alamaz. TFF bir aile şirketi değildir, 85 milyonluk bir ülkede futbol federasyonunun yönetiminde akrabalık ve yakın çevre ilişkilerinin bu kadar konuşulması normal değildir. Böyle bir yapıda liyakat ve bağımsızlık sorularının sorulması kaçınılmazdır.’ Biz tabii Türkiye’de böyle kayırmalar hiç görmüyoruz, bizim ülkemizde olmaz.”