https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/tffde-liyakat-tartismasi-bizde-boyle-kayirmalar-hic-olmaz-1109524781.html
TFF’de liyakat tartışması: “Bizde böyle kayırmalar hiç olmaz”
TFF’de liyakat tartışması: “Bizde böyle kayırmalar hiç olmaz”
Sputnik Türkiye
Okan Aslan’ın Radyo Sputnik’teki Gün Ortası programında bugünkü konu başlıklarından biri, TFF eski Başkanvekili Lale Cander’in Türkiye Futbol Federasyonu... 14.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-14T11:00+0300
2026-10-14T11:00+0300
2026-10-14T11:00+0300
okan aslan i̇le gün ortasi
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i̇brahim hacıosmanoğlu
türkiye futbol federasyonu (tff)
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Türkiye Futbol Federasyonu’nda (TFF) yönetim tartışmaları, eski Başkanvekili Lale Cander’in açıklamalarıyla yeniden gündeme geldi. Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Cander, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nu hedef alarak mevcut yönetimin destek kaybettiğini savundu.Cander, federasyonda akrabalık ilişkilerinin, iç hesaplaşmaların ve liyakat tartışmalarının ön plana çıktığını öne sürdü. Hacıosmanoğlu’nun yeniden seçim yapılması durumunda 30 oy dahi alamayacağını iddia eden Cander, TFF’nin bir aile şirketi gibi yönetilemeyeceğini vurguladı. Açıklamalar, Türk futbolunda kurumsallık, bağımsızlık ve liyakat tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Okan Aslan, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında konuyu ironik bir dille değerlendirdi.Aslan, şöyle aktardı:
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Okan Aslan
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Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
radyo sputnik, radyo, radyo, i̇brahim hacıosmanoğlu, türkiye futbol federasyonu (tff)
radyo sputnik, radyo, radyo, i̇brahim hacıosmanoğlu, türkiye futbol federasyonu (tff)
TFF’de liyakat tartışması: “Bizde böyle kayırmalar hiç olmaz”
Okan Aslan’ın Radyo Sputnik’teki Gün Ortası programında bugünkü konu başlıklarından biri, TFF eski Başkanvekili Lale Cander’in Türkiye Futbol Federasyonu yönetimine yönelik eleştirileri ve federasyonda liyakat, bağımsızlık ve akrabalık ilişkileri üzerinden yürütülen tartışmalar oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu’nda (TFF) yönetim tartışmaları, eski Başkanvekili Lale Cander’in açıklamalarıyla yeniden gündeme geldi. Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Cander, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nu hedef alarak mevcut yönetimin destek kaybettiğini savundu.
Cander, federasyonda akrabalık ilişkilerinin, iç hesaplaşmaların ve liyakat tartışmalarının ön plana çıktığını öne sürdü. Hacıosmanoğlu’nun yeniden seçim yapılması durumunda 30 oy dahi alamayacağını iddia eden Cander, TFF’nin bir aile şirketi gibi yönetilemeyeceğini vurguladı.
Açıklamalar, Türk futbolunda kurumsallık, bağımsızlık ve liyakat tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Okan Aslan, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında konuyu ironik bir dille değerlendirdi.
“TFF Eski Başkanvekili Lale Cander diyor ki ‘Bugün yeniden sandık kurulsa başkan 30 oy alamaz. TFF bir aile şirketi değildir, 85 milyonluk bir ülkede futbol federasyonunun yönetiminde akrabalık ve yakın çevre ilişkilerinin bu kadar konuşulması normal değildir. Böyle bir yapıda liyakat ve bağımsızlık sorularının sorulması kaçınılmazdır.’ Biz tabii Türkiye’de böyle kayırmalar hiç görmüyoruz, bizim ülkemizde olmaz.”