https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/putin-rusya-veri-iletiminde-ileri-duzey-yaklasimlari-hayata-geciriyor-1109539642.html

Putin: Rusya veri iletiminde ileri düzey yaklaşımları hayata geçiriyor

Putin: Rusya veri iletiminde ileri düzey yaklaşımları hayata geçiriyor

Sputnik Türkiye

Rus lider Putin, Rusya'nın veri depolama, işleme ve iletimi alanında ileri düzey yaklaşımları hayata geçirdiğinin altını çizdi. 14.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-14T16:37+0300

2026-10-14T16:37+0300

2026-10-14T16:37+0300

dünya

rusya

vladimir putin

siber güvenlik

toplantı

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, siber güvenlik konulu toplantı düzenledi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Putin, şunları söyledi:Putin, siber tehditleri etkisiz hale getirmek amacıyla Rusya'nın siber saldırılara karşı hızlı müdahale araçlarını ve risk analizini, ayrıca dış platformlara olan bağımlılığı izleme mekanizmalarını geliştirmesi gerektiğini vurguladı.Rusya Devlet Başkanı ayrıca, kolluk kuvvetleri ve özel servisler ile telekomünikasyon operatörleri, finans kuruluşları, internet şirketleri ve diğer kurumlar arasındaki eylem koordinasyonunun geliştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

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rusya, vladimir putin, siber güvenlik, toplantı