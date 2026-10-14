https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/putin-rusya-veri-iletiminde-ileri-duzey-yaklasimlari-hayata-geciriyor-1109539642.html
Putin: Rusya veri iletiminde ileri düzey yaklaşımları hayata geçiriyor
Putin: Rusya veri iletiminde ileri düzey yaklaşımları hayata geçiriyor
Sputnik Türkiye
Rus lider Putin, Rusya'nın veri depolama, işleme ve iletimi alanında ileri düzey yaklaşımları hayata geçirdiğinin altını çizdi. 14.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-14T16:37+0300
2026-10-14T16:37+0300
2026-10-14T16:37+0300
dünya
rusya
vladimir putin
siber güvenlik
toplantı
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, siber güvenlik konulu toplantı düzenledi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Putin, şunları söyledi:Putin, siber tehditleri etkisiz hale getirmek amacıyla Rusya'nın siber saldırılara karşı hızlı müdahale araçlarını ve risk analizini, ayrıca dış platformlara olan bağımlılığı izleme mekanizmalarını geliştirmesi gerektiğini vurguladı.Rusya Devlet Başkanı ayrıca, kolluk kuvvetleri ve özel servisler ile telekomünikasyon operatörleri, finans kuruluşları, internet şirketleri ve diğer kurumlar arasındaki eylem koordinasyonunun geliştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/putin-ve-erdogan-telefon-gorusmesi-gerceklestirdi-1109361059.html
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rusya, vladimir putin, siber güvenlik, toplantı
rusya, vladimir putin, siber güvenlik, toplantı
Putin: Rusya veri iletiminde ileri düzey yaklaşımları hayata geçiriyor
Rus lider Putin, Rusya'nın veri depolama, işleme ve iletimi alanında ileri düzey yaklaşımları hayata geçirdiğinin altını çizdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, siber güvenlik konulu toplantı düzenledi.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Putin, şunları söyledi:
Ekonominin ve sosyal alanın dijital çerçevesini sistematik ve tutarlı bir biçimde tesis ediyor, yapay zeka bazlı hizmetleri aktif olarak yayıyoruz. Veri depolama, işleme ve iletiminin yanı sıra iletişim sistemlerinde de ileri yaklaşımları hayata geçiriyoruz. Veri depolama, işleme ve iletiminin yanı sıra iletişim sistemlerinde de ileri yaklaşımları hayata geçiriyoruz.
Putin, siber tehditleri etkisiz hale getirmek amacıyla Rusya'nın siber saldırılara karşı hızlı müdahale araçlarını ve risk analizini, ayrıca dış platformlara olan bağımlılığı izleme mekanizmalarını geliştirmesi gerektiğini vurguladı.
Rusya Devlet Başkanı ayrıca, kolluk kuvvetleri ve özel servisler ile telekomünikasyon operatörleri, finans kuruluşları, internet şirketleri ve diğer kurumlar arasındaki eylem koordinasyonunun geliştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.