https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/netflixte-bin-kisilik-isten-cikarma-sirket-izleyici-ilgisini-korumakta-zorlaniyor-1109542015.html

En çok abonesi olan yayın platformunda bin kişilik işten çıkarma: Şirket 'izleyici ilgisini korumakta' zorlanıyor

En çok abonesi olan yayın platformunda bin kişilik işten çıkarma: Şirket 'izleyici ilgisini korumakta' zorlanıyor

Sputnik Türkiye

Netflix'in, çalışanlarının yüzde 6'sına karşılık gelen bin kişiyi işten çıkaracağı bildirildi. Bu, şirketin 2022'den bu yana gerçekleştirdiği en büyük işten... 14.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-14T17:19+0300

2026-10-14T17:19+0300

2026-10-14T17:37+0300

ekonomi̇

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Netflix'in yaklaşık bin çalışanını işten çıkaracağı bildirildi. ABD merkezli Wall Street Journal'ın haberine göre bugün çalışanlara duyurulan karar, şirketin ürün, teknoloji, hukuk ve insan kaynakları birimlerini kapsıyor. İşten çıkarmalar, toplam çalışan sayısının yaklaşık yüzde 6'sına karşılık geliyor.Netflix yöneticileri Greg Peters ve Ted Sarandos, çalışanlara gönderdikleri mesajda, "Dünyayı eğlendirme misyonumuz iddialı ve bunu gerçekleştirmek, çalışanlarımızı ve kaynaklarımızı hangi alanlara yönlendireceğimiz konusunda disiplinli olmamızı gerektiriyor" ifadelerini kullandı.Şirketin abone sayısı dünya genelinde 325 milyona ulaşarak rakiplerini geride bıraksa da hisseleri son bir yılda yaklaşık yüzde 40 değer kaybetti. İşten çıkarma haberinin ardından Netflix hisselerinde yaklaşık yüzde 1'lik yükseliş görüldü.Netflix izleyici ilgisini korumaya çalışıyorTelevizyon ve film sektörünü dönüştüren yayın platformu, izleyicilerin ilgisini sürdürmekte zorlanıyor. Bloomberg'in ise yaz aylarında yayımladığı habere göre Netflix'in en çok izlenen yapımlarından bazıları, yalnızca bir sezonun ardından izleyicilerinin yarısından fazlasını kaybediyordu.Şirket, içerik portföyünü genişletmek ve izleyicileri platformda tutmak amacıyla video podcast'ler ve canlı yayın programları gibi yeni formatlara yatırım yapıyor.Peters ve Sarandos, çalışanlarına şirketin yüksek etkili alanlara yönelik yatırımlarını agresif biçimde sürdürmeye devam edeceğini bildirdi. İki yönetici ayrıca Netflix'in finansal tahminlerini gerçekleştirme yolunda ilerlediğini belirtti.Netflix, konuya ilişkin yorum talebine henüz yanıt vermedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/arastirma-kurgu-okumak-insanlari-daha-affedici-hale-getirebilir-1109541363.html

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