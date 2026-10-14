Kayıp denizcinin yakınından gemi şirketine tepki: “İşçinin ailesine sahip çıkamayacak kadar aciz görünüyor”

“Alana bir-iki personel göndermişler. Ama beş gün geçmiş, bir hafta geçmiş, hâlâ bir şirket yetkilisi gelip ‘Geçmiş olsun’ demedi. Bunlar benim emekçimdir, bunlarla birlikte para kazanıyordum, bunlar benim gemimi çalıştırıyordu demesi gerekirken ne yazık ki 43 gün olmasına rağmen gelip bir geçmiş olsun demedi. Bir arkadaşımızın eşi kanser hastası, bir tek çocuğu var. Bir işveren olarak senin geçimini sağlayan işçinin, emekçinin ailesine sahip çıkamamak çok kötü bir durum.”