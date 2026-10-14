https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/kanserin-ilerlemesini-aylar-oncesinden-tespit-edebiliriz-1109543210.html

Meme kanseri tedavisinde devrim niteliğinde yöntem: Sıvı biyopsi nedir?

Meme kanseri tedavisinde devrim niteliğinde yöntem: Sıvı biyopsi nedir?

Sputnik Türkiye

Tıbbi Onkoloji Profesörü Dr. Rumeysa Atabey, meme kanserinde sıvı biyopsiyle tedavi direncinin görüntüleme yöntemlerinden önce tespit edilebileceğini belirtti... 14.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-14T17:52+0300

2026-10-14T17:52+0300

2026-10-14T17:58+0300

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Tıbbi Onkoloji Profesörü Dr. Rumeysa Atabey, Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi programında meme kanserinde erken tanının önemine ve ileri evre hastalarda tedavi yaklaşımını değiştirebilecek yeni bir araştırmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Atabey, kanda tümörden kaynaklanan genetik değişimlerin tespit edilmesiyle, görüntüleme yöntemlerinde hastalığın ilerlemesi görülmeden tedavinin değiştirilebileceğini ve hastalığın ilerlemesinin aylar boyunca geciktirilebileceğini söyledi.“Sekiz kadından biri meme kanserine yakalanıyor”Ekim ayının Meme Kanseri Farkındalık Ayı olduğunu hatırlatan Atabey, erken tanının tedavi sürecindeki önemine dikkat çekti. Kadınlara düzenli taramalarını yaptırmaları çağrısında bulundu.Atabey şunları söyledi:Kanda tespit edilen genetik değişimler tedavi kararını etkileyebilirİleri evre, hormona duyarlı metastatik meme kanserinde kullanılan tedavilere değinen Atabey, hastalığın takibinde genellikle belirli aralıklarla görüntüleme yöntemlerinden yararlanıldığını belirtti. Yeni araştırmanın ise kanda tümörden kaynaklanan genetik değişimlerin izlenmesiyle tedavi sürecinde farklı bir yaklaşımın mümkün olabileceğini gösterdiğini şu sözlerle anlattı:“Hastalığın ilerlemesini yedi sekiz ay kadar öteleyebiliyoruz”Atabey, sıvı biyopsi ya da likit biyopsi olarak adlandırılan yöntemle kanda tümörden kaynaklanan DNA parçalarının incelenebildiğini belirtti. Bu incelemelerde tedavi direnciyle ilişkili ESR1 değişiminin saptanmasının, görüntüleme yöntemlerinde ilerleme görülmeden tedavinin değiştirilmesine imkân tanıyabileceğini söyledi.Atabey şunları söyledi:“Görüntülemede ilerleme olmadan tedavi değişikliği gündeme gelebilir”Atabey, araştırmanın öneminin, hastalığın görüntüleme yöntemlerinde ilerlediği görülmeden önce kanda tespit edilen bulgular üzerinden tedavi değişikliğinin yarar sağlayabileceğini ortaya koyması olduğunu ifade etti.Atabey şunları söyledi:

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Sputnik Türkiye

radyo, radyo, radyo, radyo sputnik, amerikan gıda ve i̇laç dairesi (fda), ketem (kanser erken teşhis, tarama ve eğitim merkezi) , pet