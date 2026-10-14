https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/imamoglu-savunmasinda-iktidari-12-eylulle-kiyasladi-tankla-degil-sandikla-geldiler-1109544423.html

İmamoğlu savunmasında iktidarı 12 Eylül’le kıyasladı: “Tankla değil, sandıkla geldiler”

İmamoğlu savunmasında iktidarı 12 Eylül’le kıyasladı: “Tankla değil, sandıkla geldiler”

Sputnik Türkiye

Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konuğu tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun savunmasını izleyen Gazeteci Engin Deniz İpek oldu. 14.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-14T19:03+0300

2026-10-14T19:03+0300

2026-10-14T19:03+0300

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Gazeteci Engin Deniz İpek, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Silivri’deki duruşmada yaptığı savunmayı Radyo Sputnik’te değerlendirdi. İpek, İmamoğlu’nun savunmasında yalnızca hakkındaki suçlamalara değil, yargı ve basın üzerindeki baskılara, tutuklu gazetecilere ve Halk TV’ye kayyum atanmasına da değindiğini aktardı. İpek, İmamoğlu’nun “12 Eylül’ü yapanlar tankla geldi, bugünkiler sandıkla geldi” sözleriyle iktidara yönelik eleştirilerini öne çıkardığını söyledi.Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Silivri’deki yeni duruşma salonunda yaptığı savunmayı izleyen Gazeteci Engin Deniz İpek, Radyo Sputnik’te Mustafa Hoş’la Yol Arkadaşı programında duruşmanın ayrıntılarını anlattı.Duruşmanın katılımın en yoğun olduğu günlerden biri olduğunu belirten İpek, İmamoğlu’nun önceden hazırladığı savunmasını bölümlere ayırarak aktardığını söyledi. İpek’e göre İmamoğlu, hakkındaki suçlamalara yanıt verirken davanın sanıkları ve aileleri üzerindeki etkisine de dikkat çekti.İmamoğlu’nun çok sayıda kişinin ve ailenin mağdur edildiğini söylediğini aktaran İpek, tutuklu yakınlarıyla dayanışma gösterenlere teşekkür ettiğini ve bu sözlerinin salondakiler tarafından alkışlandığını belirtti.“Fonu onların düzeni kurdu, milleti onlar soydu”İpek’in aktardığına göre İmamoğlu, savunmasında fon vurgunu tartışmasına da değinerek hakkındaki suçlamaları iktidara yönelik eleştirileriyle birlikte değerlendirdi.İmamoğlu’nun sözlerini aktaran İpek, şu ifadeleri öne çıkardı:“Kendi işledikleri her suçu benim üzerime yıktılar. Benim üzerimden tasarlayıp yazmaya çalıştılar. Beni yolsuzluk fonu kurmakla suçladılar ama fonu onların düzeni kurdu. Milleti onlar soydu.”İmamoğlu’nun kendisine yöneltilen suçlamaları tersine çevirerek iktidarı hedef aldığını belirten İpek, savunmanın yalnızca dava dosyasına ilişkin bir metin olmadığını, güncel siyasi gelişmelere yönelik mesajlar da içerdiğini söyledi.“12 Eylül’ün kafesi sökülmedi, kilidi başka bir cebe girdi”İpek’in aktardığına göre İmamoğlu, Türkiye’deki mevcut yönetim anlayışını 12 Eylül darbesi sonrasındaki siyasi düzenle karşılaştırdı.İmamoğlu’nun savunmasındaki sözleri şöyle aktarıldı:“12 Eylül’ün kafesi sökülmedi, sadece kilidi başka bir cebe girdi. Bugün 12 Eylül’ün en sağlam mirasçıları onlar. Vesayeti büyüttüler, kafesi genişlettiler. Bir fark var ama 12 Eylül’ü yapanlar tankla geldi, bugünkiler sandıkla geldi.”İmamoğlu’nun bu sözlerle, seçimle iktidara gelenlerin zamanla seçim sistemini ve demokratik kurumları zayıflatabileceği yönündeki eleştirisini dile getirdiğini belirten İpek, savunmanın siyasi mesajlarının önemli bir bölümünü bu başlığın oluşturduğunu söyledi.Halk TV’ye kayyum atanmasını duruşma günüyle ilişkilendirdiİmamoğlu’nun savunmasında basın üzerindeki baskılara ve tutuklu gazetecilere de değindiğini aktaran İpek, Halk TV’ye kayyum atanmasına ilişkin sözlerinin dikkat çektiğini belirtti.İpek’in anlatımına göre İmamoğlu, duruşma öncesinde annesi ve babasıyla yaptığı telefon görüşmesinde Halk TV’nin kapatılması ve kayyum atanması konularının gündeme geldiğini söyledi. Annesinin Halk TV’nin kapatılmasının nedenini sorduğunu, babasının ise kayyum atandığını aktardığını belirten İmamoğlu, babasının kendisine “Ne diyeyim oğlum, yakında kulağımızı da keserler” dediğini anlattı.İmamoğlu’nun Halk TV’ye kayyum atanmasının savunma günüyle aynı zamana denk gelmesine ilişkin değerlendirmesini de aktaran İpek, şu sözleri öne çıkardı:“Bu memlekette çok enteresan şeyler oluyor. Ferhan Şensoy’un ‘Tesadüfün iğne deliği’ diye bir lafı var. Bugüne Halk TV kayyumunun atanması da tesadüf, herhalde öyle yorumlayalım.”İpek, bu sözlerin İmamoğlu’nun savunma günüyle kayyum ataması arasındaki zamanlamaya dikkat çektiği şeklinde yorumlanabileceğini belirtti.“Tutuklu bir belediye başkanı gibi değil, cumhurbaşkanı adayı gibi konuştu”İpek, İmamoğlu’nun duruşma salonundaki tavrının ve savunmasının genel çerçevesinin de dikkat çekici olduğunu söyledi. İmamoğlu’nun duruşma salonundaki ekranlardan yüz ifadelerinin ve mimiklerinin daha net görülebilmesi için kamera açısının değiştirilmesini istediğini, mahkeme başkanının da bu talebi kabul ettiğini aktardı.İpek’e göre İmamoğlu, basınla ilgili konuştuğu bölümlerde gazetecilere dönerek mesajlarını doğrudan iletti.İpek, İmamoğlu’nun savunmasını şu sözlerle değerlendirdi:“Ekrem İmamoğlu tutuklu bir büyükşehir belediye başkanı gibi değil, tutuklu bir cumhurbaşkanı adayı gibi konuşmuş tamamen.”İmamoğlu’nun savunmasında Selahattin Demirtaş’a da atıfta bulunduğunu belirten İpek, İmamoğlu’nun Türkiye’de cumhurbaşkanı adaylarının hapsedilmesi ve belediyelerin kayyumla yönetilmesi üzerinden siyasi bir değerlendirme yaptığını aktardı.

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