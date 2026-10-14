Gazeteci Taşdelen: ‘Rusya karşıtı politikalar Fransa’yı bugünkü krize sürükledi’

“Gelişmiş Fransa, Avrupa gerilerde kaldı. Bu sorunların temelinde, 40 yıldır uygulanan neoliberal ve küreselci politikalar var. Kamu hizmetlerini zayıflatan, sosyal hakları gerileten, işsizliği ve özelleştirmeleri artıran bu politikaların son temsilcisi olarak Macron’u gösterebiliriz. Fransa’nın kamu borcu, 2026’nın ikinci çeyreğinde millî gelirin yüzde 119’una, yani 3 trilyon 600 milyar euroya ulaştı. Bütçe tahminlerine göre borç faizlerinin 2026’da 79 milyar euro, 2027’de ise 91 milyar euro olması bekleniyor. Bu rakamlar birçok bakanlığın bütçesinden büyük. Diğer taraftan savunma harcamaları artırılıyor. Örneğin 2027’de savunmaya 6,4 milyar euro ek kaynak ayrılması planlanıyor.

Neoliberal politikaların bir de siyasi yönü var. Avrupa’daki küreselci liderler, özellikle Macron, ABD’nin ve bilhassa Biden yönetiminin peşine takılarak Rusya düşmanlığını temel bir politika hâline getirdi. Ukrayna’yı askerî ve mali olarak destekleyen bir konuma geçti. Fransa, son dört yılda NATO’nun genişlemesi ve Rusya’nın çevrelenmesi politikalarını izledi.

Rusya da buna karşılık verdi. 2022’de gaz musluklarının kapanmasıyla büyük bir enerji krizi ortaya çıktı. Bu kriz, Avrupa ve Fransa ekonomisini tarumar etti. Enerji meselesi yalnızca ısınma veya evlerde kullanılan cihazlarla sınırlı değil; sanayiyi ve ulaşımı da etkiliyor. Bunun sonucunda büyük bir enflasyon ve pahalılık başladı. Bu durum bütün toplumu vurduğu gibi çiftçileri de çok ağır etkiledi. Mazot ve gübre maliyetleri nedeniyle çiftçiler ciddi sıkıntılar yaşıyor. Toplumda büyük bir huzursuzluk var. Eyleme çıkan liselilerin geçinemeyen ailelerini de düşünmek gerekiyor.”