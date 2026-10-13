https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/terorsuz-turkiye-surecinde-komsularimizdan-adim-bekliyoruz-1109503296.html

“Terörsüz Türkiye sürecinde komşularımızdan adım bekliyoruz”

“Terörsüz Türkiye sürecinde komşularımızdan adım bekliyoruz”

Sputnik Türkiye

Dış Politika Uzmanı ve Hukukçu Doç. Dr. Levent Ersin Orallı, Terörsüz Türkiye sürecinin ilerlemesi için Irak ve Suriye'den somut adımlar beklediklerini... 13.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-13T15:16+0300

2026-10-13T15:16+0300

2026-10-13T15:16+0300

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Dış Politika Uzmanı ve Hukukçu Doç. Dr. Levent Ersin Orallı, Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sürecin hızlı ilerlemesi gerektiğini ancak serinkanlılığın korunmasının önem taşıdığını belirten Orallı, Irak ve Suriye'den terör örgütlerinin faaliyetlerinin sona erdirilmesi konusunda somut adımlar beklediğini söyledi.“Güçlü mutabakat zemini dış etkenlerden korunmalı”Terörsüz Türkiye sürecinde güçlü bir mutabakat zemini bulunduğunu ifade eden Orallı, bölgesel ve finansal dengelerde yaşanabilecek değişimlerin süreci etkileyebileceğine dikkat çekti:“Bağdat'tan ve Erbil'den adım bekliyoruz”Irak'taki terör örgütü kamplarının boşaltılması ve bu bölgelerde örgütlerin yeniden faaliyet göstermesinin önlenmesi gerektiğini belirten Orallı, Bağdat ve Erbil yönetimlerinin sürece katkı sunmasının önemini vurguladı:“Suriye'den de adım bekliyoruz”Türkiye'nin terörle mücadele sürecinde komşu ülkelerden daha fazla sorumluluk üstlenmelerini beklediğini belirten Orallı, Suriye yönetimine de çağrıda bulundu.Orallı şunları söyledi:“Millî Güvenlik Kurulunun güçlü bir inisiyatif almasını bekliyorum”Sahadaki gelişmelerin ve terör örgütlerine ilişkin kamplar meselesinin değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Orallı, Millî Güvenlik Kurulunun uygun zamanda kapsamlı bir açıklama yapabileceğini dile getirdi.Orallı şöyle konuştu:Orallı, terör örgütlerinin faaliyet gösterdiği kamplar meselesinin kökten çözüldüğüne Türkiye'nin ikna olması gerektiğini belirterek komşu ülkelerden somut adımlar beklemenin doğal olduğunu ifade etti:

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