“Terörsüz Türkiye sürecinde komşularımızdan adım bekliyoruz”
bölgenin kalbi
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Dış Politika Uzmanı ve Hukukçu Doç. Dr. Levent Ersin Orallı, Terörsüz Türkiye sürecinin ilerlemesi için Irak ve Suriye'den somut adımlar beklediklerini söyledi. Orallı, terör örgütlerinin faaliyet gösterdiği kamplar meselesinin kökten çözülmesi ve mevcut mutabakat zemininin korunması gerektiğini vurguladı.
Dış Politika Uzmanı ve Hukukçu Doç. Dr. Levent Ersin Orallı, Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sürecin hızlı ilerlemesi gerektiğini ancak serinkanlılığın korunmasının önem taşıdığını belirten Orallı, Irak ve Suriye'den terör örgütlerinin faaliyetlerinin sona erdirilmesi konusunda somut adımlar beklediğini söyledi.
“Güçlü mutabakat zemini dış etkenlerden korunmalı”
Terörsüz Türkiye sürecinde güçlü bir mutabakat zemini bulunduğunu ifade eden Orallı, bölgesel ve finansal dengelerde yaşanabilecek değişimlerin süreci etkileyebileceğine dikkat çekti:
“Acele etmemeliyiz, hızlı olmalıyız. Yani hızlı olmak zorundayız çünkü şu son kriz bile bambaşka bir şey aslında. Bir anda yasama organında bir tereddüt durumu doğurma riski taşıdı. Yarının Türkiye'sinin hem bölgesel hem finansal denklemler bağlamında ne getireceğini göremiyorsunuz. Şu anda güçlü bir mutabakat zemini var. O zaman bu mutabakat zemininin dış etkenlerden olumsuz şekilde etkilenmemesi adına serinkanlı tedbirler almalıyız.”
“Bağdat'tan ve Erbil'den adım bekliyoruz”
Irak'taki terör örgütü kamplarının boşaltılması ve bu bölgelerde örgütlerin yeniden faaliyet göstermesinin önlenmesi gerektiğini belirten Orallı, Bağdat ve Erbil yönetimlerinin sürece katkı sunmasının önemini vurguladı:
“Metina, Zap, Hakurk, Basyan, Mahmur, Kandil ve artık buralarda çok net bir şekilde Irak ordusuna, Bağdat'a, hatta Erbil'e güvenebileceğimizi ortaya koymamız lazım. Oradan da ışık almamız lazım. Bu kamplar boşaldıkça, o coğrafyada terörist gruplara bir daha müsaade edilmeyeceğine, hadi geçtim, müsamaha gösterilmeyeceğine ilişkin Bağdat'tan adım bekliyorum.”
“Suriye'den de adım bekliyoruz”
Türkiye'nin terörle mücadele sürecinde komşu ülkelerden daha fazla sorumluluk üstlenmelerini beklediğini belirten Orallı, Suriye yönetimine de çağrıda bulundu.
Orallı şunları söyledi:
“Suriye'den, Şam'dan adım bekliyorum. Madem komşuluk hukukunu hep beraber büyüteceğiz, o zaman siz de bir paydaşsınız, değil mi? Türkiye yıllarca sizin adınıza da terörle mücadele etti. Sizin adınıza da dış müdahaleyi engellemek adına elinden geleni yaptı.”
“Millî Güvenlik Kurulunun güçlü bir inisiyatif almasını bekliyorum”
Sahadaki gelişmelerin ve terör örgütlerine ilişkin kamplar meselesinin değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Orallı, Millî Güvenlik Kurulunun uygun zamanda kapsamlı bir açıklama yapabileceğini dile getirdi.
Orallı şöyle konuştu:
“O zaman bizim üzerimizden biraz yük alacaklar ki Millî Güvenlik Kurulu sahadaki gelişmeleri görecek. Aşağı yukarı 45 gün sonra yapacağı toplantıda belki ya da bir sonraki toplantıda kuvvetli bir metnin altına imza atacak.
Ben Millî Güvenlik Kurulunun, devletin en kritik kararlarını alan birim olarak burada da güçlü bir inisiyatif üreteceğini, doğru zamanda, stratejik olarak emin olduğu zaman hepimizi rahatlatacak bir açıklama yapacağını düşünüyorum.”
Orallı, terör örgütlerinin faaliyet gösterdiği kamplar meselesinin kökten çözüldüğüne Türkiye'nin ikna olması gerektiğini belirterek komşu ülkelerden somut adımlar beklemenin doğal olduğunu ifade etti:
“Ama buradaki kamplar meselesinin, terörist organizasyonlar meselesinin kökten çözüldüğüne önce Türkiye'yi ikna edecek. Evet, burada da gerçekten komşumuzdan adım beklemek hakkımız var diye düşünüyorum. Umut ediyorum da bu halde daha fazla gecikmeler nihayet edecektir.”