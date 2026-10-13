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Deneyimli gazeteci Zülfikar Doğan, ‘Ankara’dan Haber Ver’ programında ekonomiye yön veren kararları, etkilerini ve bilinmeyen yönlerini Radyo Sputnik dinleyicileri için her pazartesi ve çarşamba masaya yatırıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/milyonlarca-emekliyi-ilgilendiriyor-50-bin-lira-maas-600-bin-lira-alacak-1109511679.html
Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: 50 bin lira maaş, 600 bin lira alacak
Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: 50 bin lira maaş, 600 bin lira alacak
Sputnik Türkiye
Zülfikar Doğan, memur emeklileri için 50 bin liralık aylık ve kişi başına 600 bin lirayı aşan geriye dönük ödeme taleplerinin gündeme geldiğini söyledi. Doğan... 13.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-13T19:41+0300
2026-10-13T19:41+0300
ankara'dan haber ver
radyo
tbmm
anayasa mahkemesi (aym)
memur
emekli
merkez bankası
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Gazeteci Zülfikar Doğan, Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Ankara’dan Haber Var programında memur emeklilerinin maaş artışı ve geriye dönük seyyanen zam taleplerini değerlendirdi. Doğan ayrıca, haklarında adli süreç yürütülen iki eski Merkez Bankası başkan yardımcısının imzalarını taşıyan 200 liralık banknotların değiştirilmesine ilişkin Ankara’daki tartışmaları aktardı.‘Memur emeklileri seyyanen zam ve yüzde 75 maaş güvencesi istiyor’Doğan, Memur-Sen ile Türkiye Kamu-Sen’in 2023’te çalışan memurlara verilen ancak emeklilere yansıtılmayan seyyanen zammın geriye dönük ödenmesini talep ettiğini söyledi. Biriken farkın kişi başına 600 bin lirayı aştığını belirten Doğan, konfederasyonların ayrıca emekli aylığının aynı unvandaki çalışan memur maaşının yüzde 75’inden az olmamasını istediğini aktardı:‘200 liralık banknotlar değişecek mi?’Haklarında adli süreç yürütülen iki eski Merkez Bankası başkan yardımcısının imzalarını taşıyan 200 liralık banknotların piyasadan çekilmesinin tartışılara konu olduğunu belirten Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
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Zülfikar Doğan
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radyo, tbmm, anayasa mahkemesi (aym), memur, emekli, merkez bankası
radyo, tbmm, anayasa mahkemesi (aym), memur, emekli, merkez bankası

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: 50 bin lira maaş, 600 bin lira alacak

19:41 13.10.2026
Ankara'dan Haber Var
Ankara'dan Haber Var - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2026
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Zülfikar Doğan
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Zülfikar Doğan, memur emeklileri için 50 bin liralık aylık ve kişi başına 600 bin lirayı aşan geriye dönük ödeme taleplerinin gündeme geldiğini söyledi. Doğan ayrıca, haklarında adli süreç yürütülen iki eski Merkez Bankası yöneticisinin imzalarını taşıyan 200 liralık banknotların değiştirilmesine yönelik tartışmaları aktardı.
Gazeteci Zülfikar Doğan, Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Ankara’dan Haber Var programında memur emeklilerinin maaş artışı ve geriye dönük seyyanen zam taleplerini değerlendirdi. Doğan ayrıca, haklarında adli süreç yürütülen iki eski Merkez Bankası başkan yardımcısının imzalarını taşıyan 200 liralık banknotların değiştirilmesine ilişkin Ankara’daki tartışmaları aktardı.

‘Memur emeklileri seyyanen zam ve yüzde 75 maaş güvencesi istiyor’

Doğan, Memur-Sen ile Türkiye Kamu-Sen’in 2023’te çalışan memurlara verilen ancak emeklilere yansıtılmayan seyyanen zammın geriye dönük ödenmesini talep ettiğini söyledi. Biriken farkın kişi başına 600 bin lirayı aştığını belirten Doğan, konfederasyonların ayrıca emekli aylığının aynı unvandaki çalışan memur maaşının yüzde 75’inden az olmamasını istediğini aktardı:
“Mevcut ekonomik tablo bu sendikalar ve tabandan gelen baskılar ve talepler ile bir şeyler talep etmeye zorluyor. Toplantıya baktığımız zaman gündeme getirilen talepler çok çarpıcı. Memur emeklilerine 2023 yılında vaat edilen seyyanen zammın kesinlikle yürürlüğe konmasını istiyor iki konfederasyon da. O dönemde 8 bin liralık bir seyyanen zam yapılmıştı. Her yıl kat sayı ile bu zam artarak en son 2023 Temmuz’unda 25 bin liraya yükseldi. Ancak o dönem söz verildiği halde bu zamdan memur emeklileri yararlandırılmadı. Geriye dönük 600 bin lirayı aşan bir tutar birikmiş oldu. Buna yönelik dava AYM’de devam ediyor. AYM davayı kabul edilebilir bulduğu için bunu gündeme aldı. Başka bir talep de emekli aylıklarının artırılması. Bu talebin alt unsuru memur emeklileri şu anda aynı unvana sahip memurun aldığı maaşın yüzde 75’inden daha az maaş almasınlar diyor. Yani bir daire başkanı şu an ne alıyorsa, daire başkanlığından emekli olan bir memur emeklisi de en az onun maaşının yüzde 75’ini alsın diyorlar. En düşük memur emekli aylığının 50 bin liraya yükselmesi de bir diğer önemli talep.”

‘200 liralık banknotlar değişecek mi?’

Haklarında adli süreç yürütülen iki eski Merkez Bankası başkan yardımcısının imzalarını taşıyan 200 liralık banknotların piyasadan çekilmesinin tartışılara konu olduğunu belirten Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“200 liralık banknotlar, 2009 yılında tedavüle çıkarıldığından bu yana en yüksek değerli banknotlar. Bu banknotların üzerinde Merkez Bankası yöneticilerinin imzaları bulunuyor.

Anayasa’nın 87. maddesi uyarınca Türkiye’de para basma yetkisi TBMM’ye ait. Uluslararası anlaşmaları onaylama, savaş ilan etme, kanun çıkarma ve af ilan etme gibi para basmak da Meclisin yetkileri arasında yer alıyor. TBMM ise 1211 sayılı yasayla bu yetkiyi sınırsız ve süresiz olarak TCMB’ye devretmiş durumda.

Para basmak, ulusal egemenliğin anayasal bir unsuru. Bir ülkenin parası; egemenliğini, ekonomik bağımsızlığını, saygınlığını ve kurumsal itibarını temsil ediyor.

Şimdi Ankara’da yoğun olarak tartışılan bir konu var: Tedavüldeki 200 liralık banknotların üzerinde, haklarında adli süreç yürütülen iki eski Merkez Bankası başkan yardımcısının imzalarının bulunduğu belirtiliyor. Bu isimlerden biri, son fon operasyonunda yer alan en büyük yatırım fonu şirketlerinden birinin CEO’su olarak, fon vurgununun organizasyonunda yer aldığı gerekçesiyle tutuklandı. Diğer isim hakkında ise Merkez Bankası, kendi tespitleri ve belgeleriyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. İhale usulsüzlükleriyle kurumu zarara uğrattığı; naylon faturalar ve Singapur’da kurulan naylon bir şirket üzerinden Merkez Bankası ile Bankalar Arası Kredi Kartları Merkezi’nin kaynaklarını üçüncü şahıslara ve başka şirketlere yasa dışı yollarla aktardığı öne sürüldü. Kısa bir süre tutuklu kalan bu eski başkan yardımcısı, halen 16 yıl hapis talebiyle tutuksuz yargılanıyor.

Tartışma, bu iki ismin imzasını taşıyan 200 liralık banknotların piyasadan toplanarak mevcut Merkez Bankası başkanı ve başkan yardımcılarının imzalarını taşıyan yenileriyle değiştirilmesi üzerinde yoğunlaşıyor. Bunun yasal bir zorunluluk olmadığı belirtiliyor. Ancak para basma yetkisinin anayasal sahibi olan TBMM’nin itibarı ve ulusal egemenliğin simgesi olan banknotların saygınlığı açısından, Merkez Bankası yönetiminin böyle bir karar alıp alamayacağı soruluyor. Bu değişikliğin etik ve ekonomik ahlak açısından daha doğru olacağı yönünde bir beklenti dile getiriliyor.

Şunu vurgulamak istiyorum: Kişiler hakkında soruşturma açılması, gözaltı veya tutuklama kararı verilmesi, doğrudan suçlu oldukları anlamına gelmiyor. Ancak bu süreç devam ederken, söz konusu imzaları taşıyan banknotların değiştirilmesinin, yolsuzluk ve usulsüzlük iddiaları nedeniyle kamuoyunda oluşan güvensizliği azaltabilecek, kamuoyunu bir ölçüde rahatlatabilecek olumlu bir adım olabileceği ifade ediliyor.”

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