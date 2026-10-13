https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/kartalkaya-ailelerinden-kamu-gorevlileri-icin-iddianame-cagrisi-1109494775.html

Kartalkaya ailelerinden kamu görevlileri için iddianame çağrısı

Kartalkaya ailelerinden kamu görevlileri için iddianame çağrısı

Sputnik Türkiye

Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konu başlıklarından biri, Kartalkaya yangınında yakınlarını kaybeden ailelerin... 13.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-13T09:54+0300

2026-10-13T09:54+0300

2026-10-13T09:54+0300

yeri̇ ve zamani

radyo sputnik

radyo

radyo

kartalkaya

kültür ve turizm bakanlığı

erinç sağkan

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Kartalkaya otel yangınında 36’sı çocuk 78 kişi hayatını kaybetti. Yakınlarını kaybeden aileler, Ankara’da gerçekleştirdikleri üç günlük adalet nöbetinin ardından sorumluların, sorumlulukları ölçüsünde yargılanması taleplerini sürdürüyor.Aileler son olarak Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ile bir araya geldi. Görüşmede, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndaki sorumluluğu bulunduğu belirtilen kamu görevlileri hakkında iddianame hazırlanması talebi bir kez daha dile getirildi.Konuyu Yeri ve Zamanı programında değerlendiren gazeteci Güçlü Özgan, ailelerin uzun süredir kamu görevlilerinin de soruşturma ve yargılama sürecine dahil edilmesini istediğine dikkat çekti.Özgan, şöyle konuştu:'Bu ailelere bir borcumuz var'Özgan, TBB Başkanı Erinç Sağkan’ın ailelerle yaptığı görüşmenin ardından verdiği mesajları da aktararak sözlerini şöyle sürdürdü:

kartalkaya

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2026

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Güçlü Özgan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg

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radyo sputnik, radyo, radyo, kartalkaya, kültür ve turizm bakanlığı, erinç sağkan