https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/kartalkaya-ailelerinden-kamu-gorevlileri-icin-iddianame-cagrisi-1109494775.html
Kartalkaya ailelerinden kamu görevlileri için iddianame çağrısı
Kartalkaya ailelerinden kamu görevlileri için iddianame çağrısı
Sputnik Türkiye
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konu başlıklarından biri, Kartalkaya yangınında yakınlarını kaybeden ailelerin... 13.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-13T09:54+0300
2026-10-13T09:54+0300
2026-10-13T09:54+0300
yeri̇ ve zamani
radyo sputnik
radyo
radyo
kartalkaya
kültür ve turizm bakanlığı
erinç sağkan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/02/1103196948_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_09872d6b2bcdf566d13943f560d57bc2.jpg
Kartalkaya otel yangınında 36’sı çocuk 78 kişi hayatını kaybetti. Yakınlarını kaybeden aileler, Ankara’da gerçekleştirdikleri üç günlük adalet nöbetinin ardından sorumluların, sorumlulukları ölçüsünde yargılanması taleplerini sürdürüyor.Aileler son olarak Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ile bir araya geldi. Görüşmede, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndaki sorumluluğu bulunduğu belirtilen kamu görevlileri hakkında iddianame hazırlanması talebi bir kez daha dile getirildi.Konuyu Yeri ve Zamanı programında değerlendiren gazeteci Güçlü Özgan, ailelerin uzun süredir kamu görevlilerinin de soruşturma ve yargılama sürecine dahil edilmesini istediğine dikkat çekti.Özgan, şöyle konuştu:'Bu ailelere bir borcumuz var'Özgan, TBB Başkanı Erinç Sağkan’ın ailelerle yaptığı görüşmenin ardından verdiği mesajları da aktararak sözlerini şöyle sürdürdü:
kartalkaya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/02/1103196948_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_62aec8fcdf5afd3e222ab3b7b69f59c2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
radyo sputnik, radyo, radyo, kartalkaya, kültür ve turizm bakanlığı, erinç sağkan
radyo sputnik, radyo, radyo, kartalkaya, kültür ve turizm bakanlığı, erinç sağkan
Kartalkaya ailelerinden kamu görevlileri için iddianame çağrısı
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konu başlıklarından biri, Kartalkaya yangınında yakınlarını kaybeden ailelerin adalet arayışı oldu. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan’ı ziyaret eden aileler, sorumluluğu tespit edilen kamu görevlileri hakkında iddianame hazırlanması çağrısını yineledi.
Kartalkaya otel yangınında 36’sı çocuk 78 kişi hayatını kaybetti. Yakınlarını kaybeden aileler, Ankara’da gerçekleştirdikleri üç günlük adalet nöbetinin ardından sorumluların, sorumlulukları ölçüsünde yargılanması taleplerini sürdürüyor.
Aileler son olarak Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ile bir araya geldi. Görüşmede, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndaki sorumluluğu bulunduğu belirtilen kamu görevlileri hakkında iddianame hazırlanması talebi bir kez daha dile getirildi.
Konuyu Yeri ve Zamanı programında değerlendiren gazeteci Güçlü Özgan, ailelerin uzun süredir kamu görevlilerinin de soruşturma ve yargılama sürecine dahil edilmesini istediğine dikkat çekti.
“İlk günden beri anlatıyoruz, ilk günden beri hatırlatmaya çaba gösteriyoruz. 36’sı çocuk 78 yurttaşımızın hayatına mal olan o otel yangınından bahsediyorum. Ankara’da üç günlük bir adalet nöbeti vardı. Aileler, sorumluların sorumlulukları ölçüsünde ceza almalarını talep ediyorlar. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerinin de soruşturulmasını istiyorlar. Dün de Grand Kartal Otel yangınında yakınlarını kaybeden aileler Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan’ı ziyaret ettiler. Sorumluluğu tespit edilen Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri hakkında iddianame hazırlanması çağrısını yinelediler. Aileler bunu uzun zamandır anlatmaya ve dile getirmeye çalışıyorlar.”
'Bu ailelere bir borcumuz var'
Özgan, TBB Başkanı Erinç Sağkan’ın ailelerle yaptığı görüşmenin ardından verdiği mesajları da aktararak sözlerini şöyle sürdürdü:
“Erinç Sağkan, ‘Bu ailelere bir borcumuz var demiştik, özellikle yargının bileşenleri olarak. Bu borcu ödemek zorundayız ki bundan sonra bu felaketi başka aileler de yaşamasın. Biz bunun için var gücümüzle mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz’ dedi. Aileler de kamu görevlilerinin yargılanması çağrısını yineledi. ‘Sorumlular bağımsız Türk yargısı önünde hesap verene kadar mücadelemiz sürecek’ açıklaması geldi.''