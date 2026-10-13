Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/gazzeli-marangoz-enkazdan-mobilya-uretiyor-1109511827.html
Gazzeli marangoz, enkazdan mobilya üretiyor
Gazzeli marangoz, enkazdan mobilya üretiyor
Sputnik Türkiye
Gazze Şeridi'nde devam eden kuşatma ve savaş, altyapıyı, evleri ve binaları yıktı, yerinden edilenlerin hayatını her geçen gün daha da zorlaştırdı. 13.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-13T21:12+0300
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Aileler, duvarları ve mobilyası olmayan çadırlarda yaşamak zorunda kaldı. Bu koşullarda bir Filistinli marangoz harekete geçip yıkılan evlerden kalan ahşapları geri dönüştürerek yerinden edilmiş insanlar için basit mobilyalar üretmeye başladı.
gazze
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Gazzeli marangoz, enkazdan mobilya üretiyor
Sputnik Türkiye
Gazzeli marangoz, enkazdan mobilya üretiyor
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gazze, vi̇deo, i̇srail, i̇srail-filistin, видео
gazze, vi̇deo, i̇srail, i̇srail-filistin, видео

Gazzeli marangoz, enkazdan mobilya üretiyor

21:12 13.10.2026
© SputnikGazzeli marangoz, enkazdan mobilya üretiyor
Gazzeli marangoz, enkazdan mobilya üretiyor - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2026
© Sputnik
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Gazze Şeridi'nde devam eden kuşatma ve savaş, altyapıyı, evleri ve binaları yıktı, yerinden edilenlerin hayatını her geçen gün daha da zorlaştırdı.
© Sputnik
Aileler, duvarları ve mobilyası olmayan çadırlarda yaşamak zorunda kaldı.
Bu koşullarda bir Filistinli marangoz harekete geçip yıkılan evlerden kalan ahşapları geri dönüştürerek yerinden edilmiş insanlar için basit mobilyalar üretmeye başladı.
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