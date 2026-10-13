https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/gazzeli-marangoz-enkazdan-mobilya-uretiyor-1109511827.html

Gazzeli marangoz, enkazdan mobilya üretiyor

Gazzeli marangoz, enkazdan mobilya üretiyor

Sputnik Türkiye

Gazze Şeridi'nde devam eden kuşatma ve savaş, altyapıyı, evleri ve binaları yıktı, yerinden edilenlerin hayatını her geçen gün daha da zorlaştırdı. 13.10.2026, Sputnik Türkiye

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Aileler, duvarları ve mobilyası olmayan çadırlarda yaşamak zorunda kaldı. Bu koşullarda bir Filistinli marangoz harekete geçip yıkılan evlerden kalan ahşapları geri dönüştürerek yerinden edilmiş insanlar için basit mobilyalar üretmeye başladı.

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Gazzeli marangoz, enkazdan mobilya üretiyor Sputnik Türkiye Gazzeli marangoz, enkazdan mobilya üretiyor 2026-10-13T21:12+0300 true PT2M21S

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