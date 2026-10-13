https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/gazzeli-marangoz-enkazdan-mobilya-uretiyor-1109511827.html
Gazzeli marangoz, enkazdan mobilya üretiyor
Gazzeli marangoz, enkazdan mobilya üretiyor
Sputnik Türkiye
Gazze Şeridi'nde devam eden kuşatma ve savaş, altyapıyı, evleri ve binaları yıktı, yerinden edilenlerin hayatını her geçen gün daha da zorlaştırdı. 13.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-13T21:12+0300
2026-10-13T21:12+0300
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Aileler, duvarları ve mobilyası olmayan çadırlarda yaşamak zorunda kaldı. Bu koşullarda bir Filistinli marangoz harekete geçip yıkılan evlerden kalan ahşapları geri dönüştürerek yerinden edilmiş insanlar için basit mobilyalar üretmeye başladı.
gazze
i̇srail
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Gazzeli marangoz, enkazdan mobilya üretiyor
Sputnik Türkiye
Gazzeli marangoz, enkazdan mobilya üretiyor
2026-10-13T21:12+0300
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Sputnik Türkiye
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gazze, vi̇deo, i̇srail, i̇srail-filistin, видео
gazze, vi̇deo, i̇srail, i̇srail-filistin, видео
Gazzeli marangoz, enkazdan mobilya üretiyor
Gazze Şeridi'nde devam eden kuşatma ve savaş, altyapıyı, evleri ve binaları yıktı, yerinden edilenlerin hayatını her geçen gün daha da zorlaştırdı.
Aileler, duvarları ve mobilyası olmayan çadırlarda yaşamak zorunda kaldı.
Bu koşullarda bir Filistinli marangoz harekete geçip yıkılan evlerden kalan ahşapları geri dönüştürerek yerinden edilmiş insanlar için basit mobilyalar üretmeye başladı.